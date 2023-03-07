«Открытие»: Индекс МосБиржи закрылся на максимуме с 20 сентября

Шульгин Михаил, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Российские акции позитивно начали неделю и уверенно выросли по итогам торгов в понедельник, 6 марта. Индекс МосБиржи закрылся на максимуме с 20 сентября 2022 г.

На 19:00 мск:

Индекс МосБиржи — 2 294,12 п. (+0,96%), с нач. года +6,5%

Индекс РТС — 958,26 п. (+1,36%), с нач. года -1,3%

Фактор геополитического давления на рынок испарился, при этом данные Минфина указывают, что ситуация с нефтегазовыми доходами в феврале улучшилась относительно января, что снижает беспокойства в отношении расширения дефицита бюджета РФ. Инвесторы сконцентрировались на публикации корпоративных данных, а также на будущей корпоративной отчетности. В результате акции «МосБиржи» стали в понедельник лидерами роста среди голубых фишек, поскольку площадка планирует завтра опубликовать отчётность по МСФО, а Набсовет «Мосбижи» рассмотрит рекомендацию ГОСА по дивидендам. Также инвесторы позитивно настроены в отношении финансовой отчетности Сбербанка, которая также может быть обнародована в конце текущей недели.

Внешний фон был умеренно позитивным, для российского рынка. Акции в Европе (кроме Великобритании) продемонстрировали рост. Рынок акций Европы нащупал точку равновесия, и переоценка ожиданий по пиковому уровню процентных ставок в сторону роста пока не оказывает на него избыточного давления. Подобная устойчивость может намекать на предпосылки для возобновления аптренда, как только для такового появится повод. Акции в США также пытались расти. Инвесторы готовятся к неделе, насыщенной важными событиями. Глава ФРС Джером Пауэлл во вторник и среду будет выступать в Конгрессе, а в пятницу мы увидим цифры по рынку труда США за февраль.

Цены на сырье в целом и нефть в частности снижались. В воскресенье на Всекитайском собрании народных представителей премьер Госсовета КНР Ли Кэцян объявил цель по росту ВВП страны в 2023 году на уровне около 5%, которую инвесторы посчитали не слишком амбициозной. На рынке агрокультур дорожал кофе, хлопок и соя, дешевели кукуруза, сахар и пшеница.

На 19:15 мск:

Brent, $/бар. — 85,59 (-0,28%), с нач. года -0,4%

WTI, $/бар. — 79,69 (+0,01%), с нач. года -0,7%

Urals (инд. Средиземноморье), $/бар. — 61,78 (-0,80%), с нач. года -3,5%

Золото, $/тр. унц. — 1 851,10 (-0,29%), с нач. года +1,5%

Серебро, $/тр. унц. — 21,17 (-0,44%), с нач. года -11,6%

Алюминий, $/т — 2 385,00 (-0,83%), с нач. года +0,3%

Медь, $/т — 8 948,00 (-0,40%), с нач. года +6,9%

Никель, $/т — 24 580,00 (-0,07%) с нач. года -18,2%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 9,1 %. Индекс торгуется с коэффициентом 2,3 к прибыли за прошедший год (P/E).

На 19:15 мск:

EUR/USD — 1,0685 (+0,47%), с начала года -0,2%

GBP/USD — 1,2035 (-0,01%), с начала года -0,4%

USD/JPY — 135,9 (+0,02%), с начала года +3,6%

Индекс доллара — 104,29 (-0,22%), с начала года +0,7%

USD/RUB (Мосбиржа) — 75,445 (-0,25%), с начала года +7,9%

EUR/RUB (Мосбиржа) — 80,4675 (+0,22%), с начала года +8,3%

Ключевые новости дня

Московская биржа 9 марта включит 11 акций в список ценных бумаг, доступных для заключения сделок на вечерней торговой сессии на рынке акций: «Белуга групп» (BELU), «Дальневосточного морского пароходства» (FESH). «Совкомфлота» (FLOT), «М.Видео» (MVID), «ОГК-2» (OGKB), «Сегежа» (SGZH), «Газпром нефти» (SIBN), ГК «Самолет» (SMLT), «Юнипро» (UPRO), обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (MTLR).

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-феврале 2023 года, по предварительным данным Минфина, составил 2,581 трлн рублей, приблизившись к годовому плану в 2,925 трлн рублей. В январе-феврале 2022 года бюджет был исполнен с профицитом в размере 415 млрд рублей.

В фокусе

«Мосбиржа» (MOEX) 7 марта планирует опубликовать отчетность МСФО за 4 квартал 2022 г. Набсовет рассмотрит рекомендации ГОСА по дивидендам за 2022 г.

Сбербанк (SBER) 9 марта может опубликовать отчетность МСФО за 4 квартал 2022 г.

Итоги российского рынка

Из 10 отраслевых индексов 9 выросли и 1 снизился по итогам дня.

Худшими по динамике стал индекс «Телекоммуникаций» (-0,64%). Лидировали префы МГТС (MGTSP), которые подорожали более чем на 3,7%. Обычка «Ростелекома» (RTKM) и префы подросли примерно на 1,5% и 1,1% соответственно. Однако акции МТС (MTSS) подешевели на 0,64%.

Лидером роста стал индекс «Транспорта» (+2,6%). Все бумаги сектора завершили день в плюсе. Лидировали акции «Совкомфлота» (FLOT), прибавившие 7% и расписки Globaltrans (GLTR), подорожавшие на 2,8%.

Индекс «Строительных компаний» (+0,4%). В лидерах были акции «Самолета» (SMLT). Также подорожали бумаги «Группы ЛСР» (LSRG) и расписки «Эталона» (ETLN). Немного подешевели акции ГК «ПИК» (PIKK).

Индекс «Металлов и добычи» (+0,3%). Здесь лидер по темпам – акции Polymetal (POLY) и «Распадской» (RASP). В аутсайдерах были акции НЛМК (NLMK) и «Алросы» (ALRS).

Индекс «Нефти и газа» (+1,2%). Весь сектор в зеленой зоне. Лучшими по темпам роста стали акции «Лукойла» (LKOH), «Роснефти» (ROSN) и префы «Башнефти» (BANEP).

Из ТОП-25 акций лидеров по объему торгов 20 подорожали и 5 подешевели. Лидировали по объему акции Сбербанка (SBER), «Мосэнерго» (MSNG) и «Лукойла» (LKOH). Наиболее существенный рост показали акции «Лензолота» (LNZL, +16,5%). Наиболее существенное снижение – акции НЛМК (NLMK).

Из 40 акций индекса МосБиржи 29 подорожали и 11 подешевели по итогам дня.

85,7 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 73,8 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 66,7 % торгуются выше своей 200-дневной МА.

Корпоративные истории

«Интер РАО» (IRAO) опубликовала отчетность по РСБУ за 2022 г. Чистая прибыль выросла на 19,9%, до 31,17 млрд руб. Выручка сократилась на 28,7%, до 63,17 млрд руб. Компания не публикует финансовую отчетность по МСФО после начала специальной военной операции, и последняя отчетность по международным стандартам была за 9 мес. 2021 года. Расхождение между показателями РСБУ и МСФО может быть значительным. Дивполитика предусматривает выплату в качестве дивидендов 25% чистой прибыли по МСФО. Если дивиденды вырастут на 20%, то дивидендная доходность может составить около 8,2%. Акции компании — одни из самых дешевых в секторе, и мы считаем их привлекательными для покупки.

«РусАгро» (AGRO) опубликовала финансовые результаты за IV квартал 2022 г. Компания сократила чистую прибыль на 9,3%, до 5,45 млрд рублей и сократила скорректированную EBITDA на 44%, до 9,6 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA оказалась на уровне 9%. Чистая прибыль за весь 2022 год составила 7,787 млрд рублей, что на 84% меньше, чем в 2021 году. В целом результаты «Русагро» в IV квартале рассматриваем как умеренно-негативные, но с учетом низких мультипликаторов стоимости и ограниченного потенциала снижения адресных агрорынков, сохраняем рекомендацию «Покупать», однако целевую цену ставим на пересмотр.

Компания Positive Technologies (POSI) представила предварительные неаудированные результаты деятельности за 2022 год. На фоне роста эффективности бизнеса EBITDA увеличилась в 2,5 раза и составила 6,9 млрд рублей. Компания представила 2 новых специфических метрики: EBITDAC и NIC. Особенно интересен для инвесторов NIC (чистая прибыль без учета капитализации расходов), который по сравнению с предыдущим годом увеличился с 1,2 до 5 млрд рублей. Он же будет являться основным ориентиром для инвесторов при расчете возможной суммы дивидендов (от 50 до 100% от показателя NIC при низкой долговой нагрузке). Поскольку цена акций POSI превысила наш целевой уровень в 1600 руб., ставим таргет на пересмотр, который планируем обновить после 6 апреля 2023 года, когда компания представит итоговые результаты деятельности за 2022 года, а также прогнозы на 2023 год.