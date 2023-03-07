«Открытие»: Предупреждения нефтяников могут спровоцировать ралли нефти

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Предупреждения нефтяников могут спровоцировать ралли нефти

· Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Особенно отметим то, что нефтяные компании Китая отмечают риски дефицита поставок нефти в будущем. То есть российские нефтяники могут рассчитывать не только на долгосрочные контракты, но и на постепенную ликвидацию несправедливых дисконтов. В остальном, торговые данные Китая за февраль пока не впечатляют, если только не говорить о российско-китайских отношениях. Рынки ждут выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе. Если председатель продолжит демонстрировать «ястребиную» решимость, то рынки вновь будут демонстрировать слабость.

Российскому рынку достаточно позитива в скромных планах КНР

· Российский рынок показал вполне уверенный рост по итогам торгов в понедельник. Основной идеей дня стали надежды на дивиденды и прочие факторы, связанные с изменением ориентации российской экономики на Восток. Также рынок оценивал уже вышедшие корпоративные отчёты. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 33,614 млрд руб.

· По итогам торгов 6 марта индекс МосБиржи - 2294,12 п. (+0,96%), а индекс РТС - 958,26 п. (+1,36%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

МосБиржа 123,67 4,85% GLTR-гдр 362,7 3,45% ЛУКОЙЛ 4 111,5 2,01% Роснефть 365,1 1,76% VK-гдр 488 1,71%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

НЛМК ао 127 -1,03% СевСт-ао 1 054,6 -0,83% МТС-ао 258 -0,64% Yandex clA 1 975 -0,46% АЛРОСА ао 61,93 -0,4%

· 9 отраслевых индекса российского рынка завершили день в плюсе. Снизился лишь сектор телекоммуникаций (-0,42%). Рост более 2% состоялся в секторах электроэнергетики (+2,39%), финансах (+2,19%) и транспорте (+2,61%).

· Транспортный сектор традиционно положительно реагирует на любые позитивные сигналы о развитии торговых отношений с Востоком. Власти намерены выделить до 150 млрд руб на закупку ещё 85 судов в течение следующих 11 лет, которые будут обслуживать торговые маршруты. Большая часть судов, которые планируют закупить, — балкеры, которые перевозят такие грузы, как зерно, цемент, руда, уголь и прочее. Сектор оказался лидером дня. При этом падающих бумаг в нём не было.

· «РусАгро» ( AGRO ) опубликовала финансовые результаты за IV квартал 2022 г. Компания сократила чистую прибыль на 9,3%, до 5,45 млрд рублей и сократила скорректированную EBITDA на 44%, до 9,6 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA оказалась на уровне 9%. Чистая прибыль за весь 2022 год составила 7,787 млрд рублей, что на 84% меньше, чем в 2021 году. В целом результаты «Русагро» в IV квартале рассматриваем как умеренно-негативные, но с учетом низких мультипликаторов стоимости и ограниченного потенциала снижения адресных агрорынков, сохраняем рекомендацию «Покупать», однако целевую цену ставим на пересмотр.

· «Интер РАО» ( IRAO ) опубликовала отчетность по РСБУ за 2022 г. Чистая прибыль выросла на 19,9%, до 31,17 млрд руб. Выручка сократилась на 28,7%, до 63,17 млрд руб. Компания не публикует финансовую отчетность по МСФО после начала специальной военной операции, и последняя отчетность по международным стандартам была за 9 мес. 2021 года. Расхождение между показателями РСБУ и МСФО может быть значительным. Дивполитика предусматривает выплату в качестве дивидендов 25% чистой прибыли по МСФО. Если дивиденды вырастут на 20%, то дивидендная доходность может составить около 8,2%. Акции компании — одни из самых дешевых в секторе, и мы считаем их привлекательными для покупки.

· Московская биржа 9 марта включит 11 акций в список ценных бумаг, доступных для заключения сделок на вечерней торговой сессии на рынке акций: «Белуга групп» ( BELU ), «Дальневосточного морского пароходства» ( FESH ). «Совкомфлота» ( FLOT ), «М.Видео» ( MVID ), «ОГК-2» ( OGKB ), «Сегежа» ( SGZH ), «Газпром нефти» ( SIBN ), ГК «Самолет» ( SMLT ), «Юнипро» ( UPRO ), обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» ( MTLR ).

· Бумаги Positive Technologies (POSI) стали лидером сектора информационных технологий. Объем отгрузок (передача права на использование лицензионного продукта клиенту или заключенный контракт на услуги кибербезопасности) за 2022 год, по предварительным данным, увеличился с 7,7 до 14,5 млрд рублей. На фоне роста эффективности бизнеса EBITDA увеличилась в 2,5 раза и составила 6,9 млрд рублей по сравнению с 2,7 млрд рублей годом ранее. Объявленные предварительные результаты Positive Technologies оказались лучше наших ожиданий (и примерно по верхней границе прогнозов компании). Поскольку цена акций превысила наш целевой уровень в 1600 руб, ставим таргет на пересмотр, который планируем обновить после 6 апреля 2023 года, когда компания представит итоговые результаты деятельности за 2022 года, а также прогнозы на 2023 год.

· Рубль смог укрепить свои позиции против основных конкурентов. По предварительной оценке Минфина российский бюджет в январе-феврале 2023 года исполнен с дефицитом в 2,581 трлн рублей, следует из данных, опубликованных министерством. Примечательно, что ненефтегазовые доходы составили 2 217 млрд рублей и снизились на 9% г/г, что связано в основном с сокращением поступлений налога на прибыль. Нефтегазовые доходы упали на 46% до 947 млрд рублей. Однако в Минфине рассчитывают, что принятые изменения в налоговое законодательство будут содействовать постепенному восстановлению налоговых поступлений от нефтяного сектора – особенно во втором полугодии текущего года. Также отметим, что в предыдущие две недели можно было говорить о повышенном спросе на валюту со стороны населения, что было реакцией на сокращение числа финансовых организаций для осуществления внешних переводов. Однако такая реакция не может быть чрезмерно длительной. В дальнейшем курс будет вновь определяться экспортно-импортными валютными потоками. Поскольку восстановление цен на экспорт нефти продолжается, то и валютный баланс на рынке также будет постепенно балансироваться.

· Доллар к вечеру начал терять свои позиции на Forex. При этом дневное падение доходностей казначейских обязательств США сменилось на их рост. По 10-летним обязательствам США доходность повышалась более чем на 2 Б.П. до 3,98%. Однако ожидания постепенно смещаются в сторону того, что ФРС начнёт занимать более мягкую позицию по максимальной ставке и её продолжительности. То есть перед двухдневным выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе формируется фон склонности к риску. Впрочем, силу евро и слабость доллара можно также объяснить заявлением главы ЦБ Австрии Роберта Хольцмана о необходимости повышать ставку по 50 Б.П. на предстоящих четырёх заседаниях.

По состоянию на 23:00 мск:

· DXY - 104,325 (-0,16%),

· EUR/USD - $1,0676 (+0,4%),

· GBP/USD - $1,2018 (-0,22%),

· USD/JPY - 136,05 (+0,15%),

· USD/RUB – 75,445 (-0,25%),

· EUR/RUB – 80,47 (+0,22%),

· CNY/RUB – 10,855 (-0,65%).

Инвесторы США снизили агрессивность перед полугодовым отчётом председателя ФРС

· Американские индексы показали скромный рост по итогам торгов в понедельник. Рост доходностей казначейских обязательств под закрытие регулярной сессии лишил рынок попыток более акцентированного повышения. В остальном, сдержанность рынка объясняется впечатлением от скромных китайских планах, от призывов в Европе продолжить повышение ставки с шагом в 50 базисных пункта. Но более правдоподобным кажется то, что инвесторы не готовы принимать агрессивные решения перед двухдневным полугодовым отчётом председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе.

· Компания Boeing (BA) вновь обнаружила проблемы с программным обеспечением Max, что приведёт к задержке с поставками некоторых партий самолётов. Tesla (TSLA) решила снизить цены на некоторые версии своих Model X, Model Y и Model S в США. В конце прошлого года аналогичный шаг был предпринят в Китае и стимулировал весьма активные продажи. Существенно повысились акции Snap на ожиданиях действий Конгресса по одобрению законодательства, которые позволят президенту запретить деятельность TikTok в США.

· Динамика по секторам: Technology +0,53%, Communication Services +0,45%, Utilities +0,43%, Consumer Staples +0,33%, Energy +0,1%, Financials +0,05%, Health -0,06%, Industrials -0,2%, Real Estate -0,4%, Consumer Discretionary -0,71%, Materials -1,65%.

По итогам торгов:

· DJIA - 33431,44 п. (+0,12%),

· S&P 500 - 4048,42 п. (+0,07%),

· NASDAQ - 11675,74 п. (-0,11%).

Торговая статистика КНР пока не впечатляет

· Азиатские рынки преимущественно повышались. Начнём немного необычно с Австралии. Резервный Банк страны повысил ставку на 25 Б.П. десятый раз подряд с мая прошлого года до 3,60%. Однако на сей раз в итоговом заявлении была изменена формулировка с привычного «дальнейшего повышения» на «возможную необходимость» такого повышения. Это немедленно сменило настроение на фондовом рынке, но всё же банки оказались главной движущей силой S&P/ASX 200. Высокие ставки, как известно, помогают финансовым организациям зарабатывать с меньшими рисками на рынках облигаций.

· В Шанхае и Гонконге дорожали акции энергетических компаний. Нефтяные компании выражают обеспокоенность доступностью нефти на фоне восстановления экономики Китая. Весьма неожиданно для всех, кто не следит внимательно за текущей ситуацией с балансом спроса и реального предложения. Индекс энергетических компаний в Шанхае повышался более чем на 2,5%. К примеру, акции PetroChina повышались почти на 4%. В Гонконге энергетический сектор повышался более чем на 4%. Меж тем данные по внешней торговли КНР оказались смешенными. Падение экспорта в феврале составило 6,8% вместо ожидаемых 9,4%, а вот падение импорта составило 10,2% при ожиданиях снижения на 5,5%. Впрочем, стоит дождаться отдельной статистики по торговли с РФ и там цифры будут существенно лучше.

· Японские акции пытались дорожать. Позитивным сигналом стало некоторое снижение доходностей казначейских обязательств США. Создаётся впечатление, что отметка в 4,0% доходности становится сильной зоной сопротивления. Сектор энергетики также оказался самым активно растущим на фоне вечернего отскока в нефти накануне. Акции Mitsubishi Heavy Industries отражали динамику запуска новой космической ракеты H3. Двигатели второй ступени ракеты так и не смогли запуститься, что обвалило акции компании на 2%.

По состоянию на 8:35 мск:

· NIKKEI 225 - 28320,23 п. (+0,29%),

· Hang Seng - 20701,00 п. (+0,47%),

· Shanghai Composite - 3314,27 п. (-0,23%).

Предупреждения нефтяников разогревают нефтяные котировки

· Нефть скромно дорожала на торгах в Азии, продолжая тенденцию минувшего вечера. В понедельник глава нефтяного гиганта США Chevron не только пожаловался на проблемы, созданные потолками цен на российскую нефть и нефтепродукты, но также указал на дефицит резервных мощностей в мире. По сути, если рост потребления продолжится, то мир столкнётся с физическим ограничением доступных объёмов. Относительно российского вопроса Майк Вирт говорил о том, что танкеры РФ теперь должны предпринимать более длительные путешествия, дабы достичь рынки без санкций, что делает глобальный рынок более уязвимым к проблемам с логистикой. Если же присоединить к этому обеспокоенность китайских компаний относительно будущей доступности нефти, то вызывает лишь удивление, что нефть всё ещё не может уверенно оторваться от диапазона $80-$85 за баррель Brent.

По состоянию на 8:55 мск:

· Brent - $86,55 (+0,43%),

· WTI - $80,78 (+0,40%),

· Алюминий - $2381,5 (-0,02%),

· Золото - $1853 (-0,09%).