«Открытие»: Внешний фон подпортил настроение российских инвесторов в предпраздничный вторник

Шульгин Михаил, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Российские фондовые индексы завершили вторник, 7 марта, разнонаправленно. Индекс МосБиржи символически вырос, а вот индекс РТС на фоне ослабления рубля упал довольно заметно.

На 19:00 мск:

Индекс МосБиржи — 2 295,60 п. (+0,06%), с нач. года +6,6%

Индекс РТС — 951,38 п. (-0,72%), с нач. года -2,0%

Российский рынок не нашел внутренних весомых факторов для роста перед праздничным днем. Кроме, разве что, ослабления рубля. Однако реакция экспортеров на слабый рубль была нейтральной, поскольку глобальные сырьевые цены дешевели, поскольку ФРС и другие крупные центробанки, вероятно, будут продолжать агрессивный цикл повышения ставок, что может подорвать глобальную экономическую экспансию.

Внешний фон был негативным для российского рынка. Акции в Европе и США заметно подешевели, доллар подскочил до новых максимумов с 6 января, а золото резко подешевело, оказав давление на акции российских золотодобывающих компаний. Нефть и металлы глубоко погрузились в зону отрицательных значений. Глава ФРС Джером Пауэлл, выступая в Сенате с докладом о денежно-кредитной политике, сигнализировал, что пик процентных ставок может быть сформирован выше, чем ожидалось ранее. Дезинфляционная тенденция прекратилась в январе. Его комментарии повысили ожидания того, что в марте ФРС может вернуться к повышению ставок с шагом в 50 б.п. Вероятность такого повышения рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам оценивал на уровне 50%.

На 19:15 мск:

Brent, $/бар. — 84,43 (-2,03%), с нач. года -1,7%

WTI, $/бар. — 78,60 (-2,31%), с нач. года -2,1%

Urals (инд. Средиземноморье), $/бар. — 57,74 (-7,63%), с нач. года -9,8%

Золото, $/тр. унц. — 1 819,04 (-1,51%), с нач. года -0,3%

Серебро, $/тр. унц. — 20,24 (-3,85%), с нач. года -15,5%

Алюминий, $/т — 2 348,50 (-1,41%), с нач. года -1,2%

Медь, $/т — 8 767,00 (-1,72%), с нач. года +4,7%

Никель, $/т — 23 970,00 (-1,88%) с нач. года -20,2%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 9,0 %. Индекс торгуется с коэффициентом 2,3 к прибыли за прошедший год (P/E).

На 19:15 мск:

EUR/USD — 1,0585 (-0,90%), с начала года -1,1%

GBP/USD — 1,1869 (-1,30%), с начала года -1,8%

USD/JPY — 136,73 (+0,59%), с начала года +4,3%

Индекс доллара — 105,215 (+0,83%), с начала года +1,6%

USD/RUB (Мосбиржа) — 76,0225 (+0,77%), с начала года +8,8%

EUR/RUB (Мосбиржа) — 80,59 (+0,15%), с начала года +8,5%

Ключевые новости дня

Россия в ближайшие годы выйдет на производство 66 млн т СПГ в год, но стратегической задачей является развитие производства СПГ до объема не менее 100 млн т в год, отметил вице-премьер Александр Новака на совещании по развитию производства СПГ.

Банк России прогнозирует чистую прибыль банков РФ в текущем году 1,2-1,5 трлн рублей, по сравнению с 200 млрд рублей в 2022 году.

В фокусе

Сбербанк (SBER) 9 марта может опубликовать отчетность МСФО за 4 квартал 2022 г.

Совет директоров «Совкомфлот» (FLOT) 16 марта обсудит предварительные рекомендации по размеру дивидендов за 2022 год.

Совет директоров «Белуга групп» (BELU) 13 марта планирует рекомендации о размере дивидендов по результатам 2022 года.

Итоги российского рынка

Из 10 отраслевых индексов 4 выросли и 6 снизились по итогам дня.

Худшими по динамике стал индекс «Информационных технологий» (-0,7%). Только расписки «ЦИАН» (CIAN) завершили основную сессию в плюсе. Остальные представители сектора подешевели в лидерах снижения были расписки HeadHunter (HHRU) и Ozon Holdings (OZON), потерявшие в цене более 1%.

Лидером роста снова стал индекс «Транспорта» (+1,2%). Все бумаги сектора завершили день в плюсе, кроме акций «Аэрофлота (AFLT). Лидировали акции НМТП (NMTP) и ДВМП (FESH), чуть скромнее подорожали лидеры понедельника - акции «Совкомфлота» (FLOT)и расписки Globaltrans (GLTR).

Индекс «Телекоммуникаций» (+0,1%). Лидировали акции МТС (MTSS), которые подорожали чисто символически. В лидерах снижения были префы МГТС (MGTSP), которые подешевели почти на 0,4%. Обычка «Ростелекома» (RTKM) и префы подешевели на 0,35% и 0,25% соответственно.

Индекс «Строительных компаний» (-0,06%). Все девелоперы в минусе. Аутсайдерами дня стали расписки «Эталона» (ETLN) и бумаги «Группы ЛСР» (LSRG). Акции «Самолета» (SMLT) и ГК «ПИК» (PIKK) потеряли в цене менее 0,1%.

Индекс «Металлов и добычи» (-0,05%). Здесь лидер по темпам роста акции «Распадской» (RASP). Аутсайдеры – бумаги золотодобытчиков. Хуже всех смотрелись акции Polymetal (POLY).

Индекс «Нефти и газа» (-0,2%). Лучшими по темпам роста стали префы «Башнефти» (BANEP) и акции «Лукойла» (LKOH). Худшую динамику показали префы «Татнефти» (TATNP).

Из ТОП-25 акций лидеров по объему торгов 14 подорожали и 10 подешевели. Лидировали по объему акции Сбербанка (SBER), «Лукойла» (LKOH), «Газпрома» (GAZP). Наиболее существенный рост показали акции «Телеграфа» (CNTL, +10,4%). Наиболее существенное снижение – акции «Мосэнерго» (MSNG).

Из 40 акций индекса МосБиржи 14 подорожали и 23 подешевели по итогам дня.

88,1 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 81,0 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 73,8 % торгуются выше своей 200-дневной МА.

Корпоративные истории

Совет директоров «Таттелеком» (TTLK) — крупнейшего оператора фиксированной связи в Татарстане, рекомендовал направить на дивиденды за 2022 год 1,06 млрд руб. или 0,05085 руб. на одну акцию (в прошлом году 0,04285 руб. на одну акцию). Это рекордные значения за всю историю компании. Чистая прибыль компании в 2022 г. составила 1,514 млрд руб. Таким образом, на дивиденды может пойти 70% чистой прибыли. Годовое собрание акционеров пройдет 7 апреля. 18 апреля — дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов. Чтобы попасть в дивиденды, акции нужно купить до 14 апреля включительно. Дивдоходность сейчас составляет 7,6%. Акции «Таттелеком» на самом высоком объеме с 29 декабря подскакивали до 0,734 руб. Это максимум с октября 2021 года.

Headhunter (HHRU) опубликовал финансовые результаты по итогам 4 квартала и 12 месяцев 2022 г. Выручка в отчетном квартале выросла на 9% г/г до 4,9 млрд руб. Скорр. EBITDA увеличилась на 17% г/г до 2,6 млрд руб. Рентабельность по EBITDA подросла с 49% до 52,5%. Скорректированная чистая прибыль выросла на 10,3% г/г до 1,8 млрд рублей. При этом чистый долг компании на конец года составил 1,2 млрд рублей. В целом мы оцениваем отчетность позитивно, хотя бумага подешевела во вторник на фоне просадки на рынках акций по всему миру. Также инвесторов могло расстроить отсутствие прогноза на будущее со стороны менеджмента. К тому же компания имеет кипрскую прописку и, видимо, до сих пор не может платить дивиденды. По крайней мере, ничего позитивного в этом направлении сказано не было.