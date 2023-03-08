«Открытие»: Транспортный сектор продолжает отыгрывать рост торговой активности на Востоке

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Транспортный сектор продолжает отыгрывать рост торговой активности на Востоке

· Российский рынок торговался преимущественно в минусе в первой половине дня. Однако глубокой просадки не случилось. Некоторую слабость демонстрируют акции сектора информационных технологий. Транспортный сектор продолжает пользоваться спросом. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 12,0 млрд руб к середине дня по сравнению с 19,0 млрд руб днём ранее.

· По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 2292,69 (-0,06%), а индекс РТС - 956,01 (-0,23%).

· Лидерами среди индексных бумаг были X5 Retail Group, ММК, Globaltrans, ГМК «Норникель» и «Северсталь». Самыми слабыми оказались привилегированные «Татнефть», VK, N+ Group, «Яндекс» и «Интер РАО».

· Довольно слабая отчётность «РусАгро» за 2022 год привела к тому, что совет директоров компании решил рекомендовать не выплачивать дивиденды. Годовое собрание акционеров назначено на 31 марта и вопрос по дивидендам также вынесен на голосование.

· Бумаги X5 Retail пользуются спросом на новостях о запуске онлайн магазина Vprok.ru в приложениях «Яндекс.Еда» и Delivery Club. Пока сложно оценить эффект от данного решения, но, если в предыдущие годы розничные сети пренебрегали онлайн сегментом, то сегодня это одно из приоритетных направлений, которое развивается наиболее динамично.

· Транспортный сектор повышался на 0,9%. Лишь бумаги «Аэрофлота» торговались в минусе. Товарооборот между РФ и Китаем в январе-феврале вырос на 25,9% до $33,685 млрд. При этом импорт из КНР увеличился на 19,8%, а экспорт из РФ на 31,3%. Вполне очевидно, что восточное направление будет всё более активно развиваться в торговом плане, а сектор транспорта является главным получателем соответствующих преимуществ.

· Рубль незначительно слабел против основных конкурентов. Проявлять большую слабость на фоне столь сильного торгового баланса РФ и Китая, а также высоких цен на нефть было бы нелогичным. К тому же на Forex волатильность также была невысокой в ожидании выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе. Разве только австралийский доллар подвергся распродажам после того, как Резервный Банк Австралии повысил ставку на 25 базисных пункта до 3,60%, но одновременно смягчил формулировку в итоговом заседании, предположив вероятную паузу в скором времени.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY - 104,517 (+0,18%),

· EUR/USD - $1,0657 (-0,2%),

· GBP/USD - $1,1988 (-0,27%),

· USD/JPY - 136,14 (+0,1%),

· USD/RUB – 75,56 (+0,15%),

· EUR/RUB – 80,53 (+0,08%),

· CNY/RUB – 10,874 (+0,18%).

Германские производственные заказы неожиданно выросли за январь

· Европейские индексы начинали торги неуверенно, но затем вышли в небольшой плюс. Улучшение на рынке началось после отчётности онлайн продавца модной одежды Zalando. Компания предоставила осторожный взгляд на 2023 год, но при этом намерена сосредоточиться на прибыльности, в чём ей поможет сокращение персонала на несколько сотен человек. На этом фоне розничный сектор повышался почти на 0,8%. Также в плюсе были здравоохранение, ЖКХ и недвижимость. Акции Henkel падали на 1,5% на предупреждении компании об ожидании более слабого потребительского и промышленного спроса. Из статистики отметим неожиданный рост производственных заказов в Германии за январь на 1,0% вместо ожидаемого их снижения на 0,9%.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 7950,24 п. (+0,26%),

· DAX -15668,42 п. (+0,09%),

· CAC 40 - 7382,46 п. (+0,13%).

Настороженность перед публичным выступлением председателя ФРС давит на нефть

· Нефть дешевела в рамках европейской сессии. С одной стороны, главы нефтяных компаний предупреждают о будущем реальном дефиците на рынке и о текущих логистических проблемах с поставками из-за удлинения маршрутов танкеров. С другой, спекулянты пока сосредоточены на перспективе дальнейшего роста ставок, что традиционно снижает интерес к рискованным активам. Ближайшим ключевым моментом для рынка будет выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе, затем уже отчёт API по запасам, от которого ждут первого за десять недель сокращения соответствующих запасов нефти.

По состоянию на 15:25 мск:

· Brent - $85,55 (-0,73%),

· WTI - $79,86 (-0,75%),

· Алюминий - $2357,5 (-1,03%),

· Золото - $1845,9 (-0,47%),

· Никель - $24250 (-0,74%).

Выступление председателя ФРС определит дальнейшую динамику американского рынка

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,1% в S&P 500 до 0,25% в NASDAQ. Некоторый стимул к росту акций придаёт факт небольшого снижения доходностей облигаций. В частности, доходность по 10-летним обязательствам США снижалась на 2 Б.П. до 3,945%. Инвесторы США ждут выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе с полугодовым отчётом. Особых сюрпризов не предвидится, но любые сигналы и оговорки рынок будет готов отыграть в любую сторону. По сути, S&P 500 проторговывает диапазон 3800-4200 пунктов в последние четыре месяца. Для движения вниз уже не хватает негатива, а для движения вверх политика ФРС остаётся сдерживающим фактором.