Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 марта: 4 485,8301 руб/1 г золота и 51,1500/1 г серебра ЦБ РФ с 8 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 485,8301 руб.

1 грамм серебра - 51,1500 руб.

1 грамм платины - 2 341,1101 руб.

1 грамм палладия - 3 444,9500 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,2699 р. (0,41%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0200 р. (0,04%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 32,0101 р. (1,35%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 75,9101 р. (2,16%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



