«Открытие»: Отечественный рынок пока не готов к затяжным периодам роста

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Отечественный рынок пока не готов к затяжным периодам роста

· Российский рынок начинал день бодрым ростом, но всё же скатился в минус к середине дня. Индекс МосБиржи достигал отметки 2302 пункта, где зародилась волна фиксации прибыли. Отечественные инвесторы пока не готовы к затяжным ралли, поэтому прибыль фиксируется достаточно быстро после её возникновения. Плюс внешний фон не отличается позитивом. В США выросли риски более высоких ставок, Пекин и Вашингтон оказались в ловушке постоянной конфронтации, цены на сырьевые товары пока под давлением из-за укрепившегося доллара и перспектив экономического охлаждения на фоне жесткой политики регуляторов. Из местных новостей отметим отчётность Сбербанка, но пока локальный рынок не доверяет оптимистичным ожиданиям. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 20,6 млрд руб к середине дня по сравнению с 12,0 млрд руб в предыдущую сессию 7 марта.

· По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 2287,99 п. (-0,33%), а индекс РТС - 951,58 п. (+0,02%).

· Лидерами среди индексных бумаг были Fix Price, «Магнит», ММК, «Алроса» и X5 Retail. Самыми слабыми оказались МКБ, ГМК «Норникель», АФК «Система», VK и «Московская Биржа».

· Главной корпоративной новостью дня стала отчётность Сбербанка. Прибыль по МСФО за 2022 год составила 270,5 млрд руб, что на 78,3% ниже прибыли в 2021 году. В какой-то мере можно говорить, что рынок ожидал чуть более высокой прибыли. В любом случае, это база для расчёта потенциальных дивидендов, если таковые будут рекомендованы. В первые два месяца текущего года кредитная организация заработала в 3,9 раза больше, чем год назад. Прибыль по РСБУ составила 225 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 17,5% до 336,5 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 5,6% до 106 млрд руб. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в 2023 году прибыль организации превысит показатель 2022 года и будет сравнима с докризисными значениями. Однако рынок всё же желает более конкретных цифр. Прибыль за 2022 год оказалась ниже ожиданий, а значит и оптимистичные заявления по поводу 2023 года могут оказаться не столь реальными.

· Акции «Московской Биржи» находились под давлением. 10 марта наблюдательный совет биржи проведёт заседание, на котором будут выработаны рекомендации для голосования на заочном собрании акционеров 27 апреля, включая рекомендации по дивидендам. Реестр на получение дивидендов закроется 4 апреля.

· Рубль укреплял свои позиции против основных конкурентов. Мы отмечали, что российская валюта выглядит перепроданной в техническом плане. Более того, зимой на него оказывала давление ситуация, сложившаяся из-за потолков цен и европейского эмбарго на нефть и нефтепродукты. Однако постепенно дисконты начали сокращаться, что улучшает ситуацию с поступлением валютной выручки. Соответственно, давление на россиянина также будет постепенно ослабевать. Рывок доллара на Forex на фоне выступления председателя ФРС в Конгрессе можно считать отыгранным событием, после которого растёт вероятность обратного движения. Кроме того, нефть отыграла утреннее падение и вновь дорожает, так как временное укрепление доллара не меняет фактора потенциального дефицита на рынке и будущих более высоких цен на углеводороды.

· Доллар на Forex начал терять свои позиции. Доходность по американским казначейским обязательствам также снижается. По 10-летним обязательствам доходность упала ниже 3,99%, хотя на пике во вторник превышала 4%. При этом доходности европейских облигаций растут. По германским 10 летним бондам доходность выросла на 2,5 Б.П. до 2,67%. Если на счёт повышения ставки ФРС на 50 базисных пункта на ближайшем заседании уверенности нет, то представители ЕЦБ не только говорят о таком шаге для ближайшего заседания, но и предполагают аналогичные действия на нескольких последующих.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY - 105,352 (-0,27%),

· EUR/USD - $1,057 (+0,2%),

· GBP/USD - $1,1896 (+0,39%),

· USD/JPY - 136,3 (-0,7%),

· USD/RUB – 75,74 (-0,37%),

· EUR/RUB – 80,05 (-0,67%),

· CNY/RUB – 10,846 (-0,27%).

Акции оборонных предприятий Европы становятся фаворитами

· Индексы в Европе преимущественно снижались. Секторы недвижимости и базовых материалов теряли до 1,7%. Ожидаемые высокие ставки неблагоприятны, как для спроса на жильё, так и на материалы для его строительства. Акции проблемного швейцарского банка Credit Suisse провалились почти на 4% из-за задержки с публикацией годового отчёта. Бумаги модного дома Hugo Boss теряли более 2% на фоне прогноза более медленного роста продаж в текущем году по сравнению с 2022 годом. Deutsche Post объявила о повышении дивидендных выплат за 2022 год, но также предупреждает о сложностях в 2023 году. Акции французского производителя боевых самолётов Dassault Aviation дорожали на 10%. С одной стороны, компания отчиталась лучше ожиданий, а, с другой, перспектива роста военных расходов европейских стран создаёт условия для будущего роста выручки.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 7883,37 п. (-0,59%),

· DAX - 15570,37 п. (-0,39%),

· CAC 40 - 7299,56 п. (-0,34%).

Укрепление доллара не отменяет будущего дефицита предложения нефти

· Нефть торговалась в слабом плюсе на европейском отрезке торгов. Основным страхом на рынке остаются высокие ставки, которые могут привести к охлаждению экономики в Северной Америке и Европе. Однако основные надежды рынка всё же связаны с Китаем и Индией, где потребление продолжает расти на фоне существенных темпов роста. Более того, конкуренция Китая и Индии за российскую нефть привела к сокращению дисконтов. К примеру, в апреле индийские импортёры закупят 5 из 33 танкеров с ESPO по сравнению с лишь одним судном в марте. Соответственно, можно говорить о том, что индикативные контракты могут демонстрировать слабость, а вот российские сорта на дальнем востоке восстанавливают свои позиции.

По состоянию на 15:25 мск:

· Brent - $82,99 (+0,40%),

· WTI - $76,92 (+0,34%),

· Алюминий - $2336,5 (-0,74%),

· Золото - $1822,7 (+0,23%),

· Никель - $23630 (-1,43%).

Индексы США вновь готовы снижаться в ожидании статистики по рынку труда

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка в начале дня от 0,1% в Dow Jones до 0,5% в NASDAQ. Основные тревоги рынка связаны с предстоящей в пятницу статистики по рынку труда. Данные ADP Services за февраль оказались заметно лучше ожиданий. Соответственно, ожидания статистики от Минтруда США также сместились в зону более сильных цифр. Если это произойдёт то слова председателя ФРС Джерома Пауэлла о вероятности более быстрого повышения ставки приобретут реальность. При этом даже сегодня доходность 2-летних казначейских обязательств около 5,06% является максимальной за 15 лет и отличной альтернативой для рынка акций, чья дивидендная доходность почти в три раза ниже. Календарь четверга предусматривает публикацию статистики по первичным обращениям за пособием по безработицы за прошлую неделю. Затем состоится публичное выступление вице-председателя ФРС Майкла Барра по проблематике криптовалют.