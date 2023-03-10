Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 марта: 4 432,3701 руб/1 г золота и 49,0600/1 г серебра ЦБ РФ с 10 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 432,3701 руб.

1 грамм серебра - 49,0600 руб.

1 грамм платины - 2 303,6699 руб.

1 грамм палладия - 3 433,5400 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 53,4601 р. (1,19%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,0900 р. (4,09%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 37,4401 р. (1,60%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 11,4100 р. (0,33%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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