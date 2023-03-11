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Курсы валют ЦБ РФ на 11 марта: 75,9406 руб/доллар США и 80,4009 руб/евро

ЦБ РФ с 11 марта установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 75,9406 руб.
  • 1 евро - 80,4009 руб.
  • 10 китайских юаней - 108,9950 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0378 р. (0,05%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2637 р. (0,33%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3720 р. (0,34%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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