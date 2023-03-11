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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 марта: 4 471,4502 руб/1 г золота и 49,1200/1 г серебра

ЦБ РФ с 11 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 471,4502 руб.
  • 1 грамм серебра - 49,1200 руб.
  • 1 грамм платины - 2 326,7900 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 322,9399 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 39,0799 р. (0,88%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0600 р. (0,12%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 23,1201 р. (1,00%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 110,6000 р. (3,22%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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