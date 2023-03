Комментарии «Открытие»: ФРС может остановить цикл ужесточения Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям ФРС может остановить цикл ужесточения · Внешний фон перед стартом торгов в России противоречивый. Китайский рынок растёт, но в Японии доминируют продавцы. Доллар слабеет на росте ожиданий, что проблемы в банковской системе США могут остановить цикл ужесточения ФРС. Нефть дорожает на сигналах о дефиците резервных мощностей добычи. Рубль укрепляется против доллара, но слабеет относительно евро и юаня. В остальном, можно говорить о том, что ожидания паузы в цикле ужесточения ФРС может сыграть позитивную роль для внешних рынков и российских акций. Экономические заявления в Китае указывают на возможность новых стимулов, а это уже непосредственно касается и российского экспорта. Поэтому ждём от российских акций попыток вернуться к росту с первой целью около 2300 пунктов по индексу МосБиржи. Итоги прошедшей недели · За прошлую неделю индекс МосБиржи поднялся с 2272,2 п. до 2276,25 п., а Индекс РТС снизился с 945,41 п. до 942,75 п. Пара EUR/USD поднялась с $1,0634 до $1,064. Пара USD/RUB повысилась с 75,63 до 76,10, а пара EUR/RUB с 80,29 до 81,00. Нефть Brent подешевела с $85,83 до $82,78 за баррель. Золото на Comex подорожало с $1854,60 до $1867,20 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust снизились с 912,12 до 901,42 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 4045,64 п. до 3861,59 п. · Российский рынок смог пережить прошедшую неделю без особых потерь, пока на внешних площадках нарастало напряжение в связи с проблемами в американском банковском секторе. В понедельник рынок показал рост на улучшении дивидендных ожиданий, хотя прямых новостей по данному вопросу не было. С понедельника весьма неплохо торгуется транспортный сектор на фоне продолжающегося роста в торговле с Китаем. С начала месяца сектор поднялся уже на 5,85%, а с начала года на 24,05%. Торги вторника завершились нейтрально. Однако вновь состоялся рост в транспортном секторе, который отреагировал на данные по товарообороту с КНР. Китайские поставки в январе-феврале выросли на 19,8%, а российские на 31,3%. · Индекс МосБиржи в четверг достиг отметки 2302 п., с которой началась фиксация прибыли. Отметим, что в последние месяцы наблюдается тенденция, когда российские частные инвесторы предпочитают забирать с рынка прибыль без долгих сидений в одной позиции. Соответственно, новый рубеж индекса МосБиржи стал поводом для фиксации прибыли. Отчётность по МСФО опубликовал Сбербанк. Прибыль за 2022 год оказалась на уровне ожиданий, но именно отсутствие позитивных сюрпризов немного разочаровало. Тем не менее, глава организации Герман Греф обещает возвращение прибыли в текущем году до уровня перед кризисом, а также дивидендные выплаты. Пятничные торги проходили на весьма негативном внешнем фоне. Дешевела нефть, металлы, а в банковских системах США и Европы нарастало недоверие. Соответственно, отечественные инвесторы также предпочитали продавать акции, а не покупать. «БЕЛУГА ГРУПП» (BELU) отчиталась о росте продаж в 2022 году на 24%. «Московская Биржа» (MOEX) отчиталась о росте прибыли за 2022 год на 29,2%. Банковский сектор завершил день в минусе, но не стоит думать, что проблемы банков США могут каким-то образом коснуться российских кредитных организаций. Отечественная банковская система сегодня изолирована от внешних рисков. · Главными событиями на внешних рынках было двухдневное выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе и проблемы американского банка SVB Financial, который кредитовал силиконовую долину. Можно, конечно, ещё вспомнить о нарастании напряжённости между США и Китаем, но рынки пока недооценивают потенциал рисков. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о возможности более быстрого повышения ставки из-за крайне устойчивой инфляции, а также о более высоком уровне терминальной ставки. Однако именно политика ФРС уже приносит большие проблемы региональным банкам в США. Рост доходностей облигаций привёл к сокращению резервов SVB Financial, что вылилось в существенный кассовый разрыв. В итоге, ФРС планирует провести экстренное совещание, дабы оценить потенциальные риски для всей банковской системы США. Ключевые события предстоящей недели · Понедельник будет достаточно скуден на статистику. Имеет смысл обратить внимание на индекс ФРБ Нью-Йорка по инфляционным ожиданиям. Также может состояться экстренное совещание в ФРС по вопросам SVB Financial. Впрочем, консультации ответственных ведомств уже состоялись в минувшие выходные и власти США рассматривают варианты санации проблемного банка. · Великобритания во вторник публикует данные по рынку труда. Ожидается, что в январе безработица повысилась до 3,8% с 3,7% в декабре. Днём ОПЕК выпустит свой ежемесячный обзор глобального рынка нефти. Далее переключаемся на США и статистику потребительской инфляции. Ожидается, что базовый CPI замедлил рост в феврале до 5,5% с 5,6% в январе, а общий CPI снизился до 6,0% с 6,4%. Естественно, что цифры эти имеют повышенную важность перед заседанием ФРС. Поздно вечером выйдет отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. · Ночью в среду выступает управляющий ФРС Мишель Боумен. Банк Японии в этот день опубликует протокол своего последнего заседания по ставке. Однако для российского рынка более интересными будут данные по Китаю. Ожидается, что в феврале рост в китайской промышленности ускорился до 2,6% с 1,3% в январе, а розничные продажи выросли на 3,4% по сравнению с падением на 1,8% в январе. Днём выйдет ежемесячный обзор Международного энергетического агентства. Далее переключаемся на США, где опубликуют отчёт по ценам производителей. Ожидается, что в феврале рост базовых цен производителей США замедлился до 5,2% с 5,4% в январе, а общий показатель PPI снизился до 5,4% с 6,0%. Также в этот день выходит индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, который в марте мог упасть до -7,85 п. с -5,80 п. в феврале. Розничные продажи в США могли снизиться на 0,3% за февраль после роста на 3,0% за январь. Далее выйдет отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. · Новая Зеландия может уточнить в четверг, что ВВП страны сократился за IV квартал на 0,2%, а в годовом выражении вырос на 3,3%. Япония опубликует данные по торговому балансу. Австралия может сообщить о сокращении безработицы до 3,6% в феврале с 3,7% в январе. В Китае выйдут данные по ценам на жильё, которые могли упасть в феврале на 1,5%. В США выйдут данные по новым строительствам и разрешениям на них, а также недельная статистика по первичным обращениям за пособием по безработице. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии мог немного улучшить своё положение до -14,5 п. с -24,3 п. в феврале. В этот день ЕЦБ примет решение по ставке. Ожидается повышение депозитной ставки на 50 Б.П. до 3,0%. Затем состоится пресс-конференция председателя Кристин Лагард. · Великобритания в пятницу может сообщить о том, что инфляция в феврале осталась на уровне 8,5%. В США выйдет статистика по промышленному производству, которое могло увеличиться за февраль на 0,4%. Позже появится предварительный индекс потребительской уверенности Университета Мичигана, а также индекс опережающих экономических индикаторов. В России ЦБ РФ проведёт заседание по ставке, которую, скорее всего, оставит на уровне 7,5%. Китайские инвесторы рассчитывают на стимулы для технологичных отраслей · Азиатские рынки начали новую неделю разнонаправленно. Прежде всего, стоит обратить внимание на свежую аналитику Goldman Sachs, где специалисты инвестиционного банка повысили прогноз того, что ФРС воздержится от повышения ставки на мартовском заседании из-за проблем в банковской системе. То есть реальные ставки в США так и останутся отрицательными. На этом фоне китайский рынок торговался в плюсе. Перемены в правительстве КНР в рамках нового срока Си Цзиньпиня не затронули глав Народного Банка и министерства финансов, что на рынке воспринимают в качестве сохранения прежнего экономического курса. Позитив касался не только акций в Шанхае, но и в Гонконге рост технологичного сектора превышал 4%, а в секторе компьютерных технологий 3,5%. Новый премьер-министр КНР Ли Цян заявил о необходимости сохранения частной инициативы в экономике. Президент Си Цзиньпин подчеркнул необходимость развития в направлении самообеспеченности страны за счёт развития науки и технологий. · Настроение инвесторов в Японии было негативным. В минувшие выходные власти США приняли ряд мер поддержки вкладчиков SVB Financial, но уровень тревожности в отношении банковской системы США сохраняется. Поскольку японские банки также имеют значительные интересы в США, то эта тревожность распространяется и в отношении местных кредитных организаций. Акции Mitsubishi UFJ Financial теряли около 4,5%, Sumitomo Mitsui Financial снижались на 4,9%, а Mizuho Financial провалились на 5,7%. Укрепление иены почти до 134 за доллар негативно отразилось на бумагах экспортёров. Бумаги Toyota Motor снижались на 2,1%, Nissan Motor на 5,2%, а Honda Motor на 3,2%. По состоянию на 8:30 мск: · NIKKEI 225 - 27746,73 п. (-1,41%), · Hang Seng - 19692,72 п. (+1,93%), · Shanghai Composite - 3255,42 п. (+0,78%). Глава Saudi Aramco предупреждает о дефиците резервных мощностей добычи нефти · Нефть немного дорожала на сигналах дальнейшего восстановления китайского спроса. Глава Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что рынок нефти находится в хрупком балансе. Резервные мощности не превышают 2 млн бар. Поэтому он подчеркнул необходимость сохранения инвестиций в отрасль нефтедобычи, дабы дефицит резервных мощностей не превратился в настоящую проблему. По состоянию на 8:50 мск: · Brent - $83,05 (+0,33%), · WTI - $76,98 (+0,39%), · Алюминий - $2317,5 (+0,19%), · Золото - $1883,9 (+0,89%). info4

