Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 марта: 4 471,4502 руб/1 г золота и 49,1200/1 г серебра ЦБ РФ с 11 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 471,4502 руб.

1 грамм серебра - 49,1200 руб.

1 грамм платины - 2 326,7900 руб.

1 грамм палладия - 3 322,9399 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 39,0799 р. (0,88%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0600 р. (0,12%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 23,1201 р. (1,00%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 110,6000 р. (3,22%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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