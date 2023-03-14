«Открытие»: Укрепление рубля не понравилось экспортерам

Шульгин Михаил, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Российские фондовые индексы завершили торги в понедельник, 13 марта, разнонаправленно. Индекс МосБиржи не смог к вечеру удержать утренний позитив и закрылся в красной зоне. Благодаря укреплению рубля Индекс РТС прибавил более 1%.

На 19:00 мск:

Индекс МосБиржи — 2 269,47 п. (-0,30%), с нач. года +5,4%

Индекс РТС — 954,00 п. (+1,19%), с нач. года -1,7%

Укрепление рубля негативно сказалось на акциях российских экспортеров. При этом снижение цен на нефть оказало дополнительное давление на представителей нефтегазового сектора. Чем дешевле сырая нефть, тем ниже давление на цены на газ. Поскольку дешевая нефть позволяет замещать голубое топливо, подталкивая котировки газа к снижению. Однако золотодобытчики извлекли выгоду из ослабления доллара на Forex и резкого трехдневного роста цен на золото до максимумов с 3 февраля. Также поддержку получали бумаги компаний, которые анонсируют разного рода корпоративные события на этой неделе. В частности, отметим бумаги VK и «Совкомфлота».

Индекс МосБиржи уверенно торгуется выше своих ключевых скользящих средних, не выглядит перекупленным после отскока от верхней линии среднесрочного коридора, формируя плацдарм для уверенного пробития уровня 2300 п. с переходом в новый среднесрочный диапазон 2300-2400 пунктов.

Внешний фон был негативным российского рынка. Акции в Европе сильно подешевели. Панъевропейский Stoxx Europe 600 снижался третью сессию подряд, и сегодня снижение заметно усилилось. Наихудшую динамику вновь показывал индекс финансовых компаний, терявший свыше 5%. Коллапс американского Silicon Valley Bank, имевший место в конце прошлой недели, продолжает нервировать инвесторов, опасающихся, что это — лишь первая ласточка в возможной цепной реакции. Впрочем, в этом событии есть и относительный позитив: теперь рыночная оценка вероятности повышения ставок ЕЦБ на 50 б.п. на этой неделе составляет лишь около 50%, тогда как на прошлой она была значительно выше.

При этом рынок акций США во второй половине торговой сессии пытался закрепиться в зеленой зоне. Индексы S&P 500 и Nasdaq Comp прибавляли около 0,2% и 0,6% соответственно. При этом доходности казначейских облигаций продемонстрировали максимальное внутридневное падение почти за 20 лет. Доходности 10-летних облигаций упали до 6-недельного минимума, а индекс доллара упал ниже уровней начала текущего года. Банковский индекс KBW намерен продемонстрировать по итогам понедельника самое существенное падение с начала пандемии. Рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам учитывает в ценах, что она достигнет пика на уровне 4,73% в мае, тогда как в прошлую среду предполагалось, что это произойдет лишь в сентябре и на уровне 5,69%.

Риски рецессии, а также опасения относительно того, что недостаточно быстрое восстановление экономики Китая окажет слабую поддержку сырьевым товарам, включая энергоносители, вновь давят на котировки нефти. Saudi Aramco прогнозирует, что к концу 2023 года мировое потребление нефти достигнет рекордных 102 млн б/с, однако пока это — довольно отдаленная перспектива.

На 19:15 мск:

Brent, $/бар. — 81,80 (-1,18%), с нач. года -4,8%

WTI, $/бар. — 75,66 (-1,33%), с нач. года -5,7%

Urals (инд. Средиземноморье), $/бар. — 54,98 (-1,80%), с нач. года -14,1%

Золото, $/тр. унц. — 1 906,82 (+2,06%), с нач. года +4,5%

Серебро, $/тр. унц. — 21,85 (+6,36%), с нач. года -8,8%

Алюминий, $/т — 2 341,50 (+1,23%), с нач. года -1,5%

Медь, $/т — 8 934,00 (+0,76%), с нач. года +6,7%

Никель, $/т — 23 630,00 (+4,17%) с нач. года -21,4%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 9,2 %. Индекс торгуется с коэффициентом 2,7 к прибыли за прошедший год (P/E).

На 19:15 мск:

EUR/USD — 1,0732 (+0,84%), с начала года +0,3%

GBP/USD — 1,2151 (+1,01%), с начала года +0,6%

USD/JPY — 133,31 (-1,27%), с начала года +1,7%

Индекс доллара — 103,589 (-0,94%), с начала года +0,1%

USD/RUB (Мосбиржа) — 75 (-1,45%), с начала года +7,3%

EUR/RUB (Мосбиржа) — 80,45 (-0,68%), с начала года +8,3%

Ключевые новости дня

Федеральная таможенная служба частично возобновляет публикацию статистики внешней торговли. Экспорт из РФ за 2022 год +19,9% г/г до $591,5 млрд, импорт в РФ -11,7% г/г до $259,1 млрд. Внешнеторговый оборот России вырос за 2022 год на 8,1% г/г до $850,5 млрд.

В фокусе

TCS Group (TCSG) 15 марта планирует опубликовать отчётность (МСФО) по итогам 2022 года.

Совет директоров «Совкомфлот» (FLOT) 16 марта обсудит предварительные рекомендации по размеру дивидендов за 2022 год.

На какие бумаги обратить внимание на неделе с 13 по 19 марта

Итоги российского рынка

Из 10 отраслевых индексов 2 выросли и 8 снизились по итогам дня (как и в пятницу).

Худшими по динамике опять стал индекс «Финансов» (-0,9%). Прибавили в цене акции «Банка Санкт-Петербург» (BSPB) и акции «ЭсЭфАй» (SFIN). Лидерами падения стали бумаги «Мосбиржи» (MOEX) и «СПБ Биржи» (SPBE) (как и в пятницу).

Лидером роста стал индекс «Транспорта» (+1,4%). Все бумаги сектора в плюсе кроме акций «Аэрофлота (AFLT). В лидерах роста акции НМТП (NMTP) и расписки Globaltrans (GLTR).

Индекс «Металлов и добычи» (+0,5%). Золотодобывающие компании извлекли выгоду из трехдневного ралли мировых цен на золото, поэтому золотодобытчики были в лидерах роста. Лучшим по темпам роста оказался Polymetal (POLY), за ним следом шел «Полюс» (PLZL), а замкнул тройку лидеров «Селигдар» (SELG). В аутсайдерах были префы и обычка «Мечела» (MTLR), акции ММК (MAGN).

Индекс «Информационных технологий» (-0,7%). В IT-секторе день в плюсе завершили только расписки VK Company (VKCO) и акции «Группы Позитив» (POSI).

Индекс «Нефти и газа» (-0,3%). Лучшими по темпам роста снова стали префы «Башнефти» (BANEP). Худшую динамику показали акции «Роснефти» (ROSN), «Сургутнефтегаза» (SNGS) и «Газпрома» (GAZP).

Из ТОП-25 акций лидеров по объему торгов 10 подорожали и 14 подешевели на 18:50 мск. Лидировали по объему акции Сбербанка (SBER), «Полюса» (PLZL), «Мосбиржи» (MOEX) и «Газпрома» (GAZP). Наиболее существенный рост показали акции Polymetal (POLY), прибавившие 5,3%. Наиболее существенное снижение – акции «Мосбиржи» (MOEX), подешевевшие на 3,1%.

Из 40 акций индекса МосБиржи 8 подорожали и 32 подешевели по итогам дня.

78,6 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 71,4 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 69,0 % торгуются выше своей 200-дневной МА.

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