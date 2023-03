Комментарии «Открытие»: Страхи банковского кризиса продолжат управлять внешними рынками Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Страхи банковского кризиса продолжат управлять внешними рынками Ситуация на внешних площадках перед стартом торгов в России негативная. Продолжаются распродажи банковских акций в Азии на опасениях распространения американского банковского кризиса. Нефть дешевеет из-за бегства от риска. Российский рынок почти изолирован от внешнего влияния, как и банковская система, поэтому на сей раз отечественные инвесторы могут примерить на себя роль стороннего наблюдателя. Впрочем, это не мешает проявлениям эмоциональной реакции на слабость внешних рынков. Поэтому отечественные акции будут дешеветь во вторник, тем более, что нефть вновь пробила сверху психологическую отметку в $80 за баррель Brent. Соответственно, рубль также может потерять часть позиций, завоёванных накануне. Акции золотодобывающих и транспортных компаний стабилизировали отечественные индексы Российский рынок не смог удержаться в плюсе по итогам торгов понедельника. Разворот в нефти и существенное падение её цены негативно сказалось на бумагах нефтегазового сектора. Также просел финансовый сектор на фоне распродаж банковских акций в Европе и США, хотя российская банковская система изолирована от внешних шоков. Достойно завершили день золотодобывающие компании, реагируя на дорожающее золото, которое резко подорожало на признаках финансового кризиса в США. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 40,59 млрд руб.

По итогам торгов 13 марта индекс МосБиржи - 2269,47 п. (-0,30%), а индекс РТС – 954 (+1,19%). Лидеры роста на 23:00 мск: Polymetal 541,3 6,51% Полюс 9 370 4,39% GLTR-гдр 368,5 3% VK-гдр 498,2 2,59% Транснф ап 92 750 0,71% Лидеры снижения на 23:00 мск: МосБиржа 113,98 -2,58% ММК 41,47 -1,53% НЛМК ао 124,86 -1,41% ДетскийМир 68,5 -1,15% Сбербанк-п 170,2 -0,99% 8 отраслевых индекса российского рынка снизились, а 2 показали рост. Транспортный сектор вновь был самым сильным (+1,44%). Самым слабым оказался финансовый сектор (-0,92%).

Сектор металлов и добычи поднялся на 0,48% благодаря росту бумаг Polymetal более чем на 6% и «Полюс» более чем на 4%. Золото в периоды кризисов играет защитную роль. К тому же проблемы в банковском секторе США могут развернуть денежную политику ФРС на 180 градусов. То есть регулятор может оказаться в ситуации, когда инфляция будет оставаться высокой, но повышение ставки станет опасным для финансовой стабильности. При определённых условиях способен реализоваться сценарий стагфляции, а это крайне сильный аргумент для покупки золота.

Рост транспортного сектора продолжает укладываться в логику смены ориентации торговли на Восток. В январе-феврале китайские поставки в РФ выросли на 19,8%, а российские в Китай на 31,3%.

Акции «Белуги» стали лидером потребительского сектора, показав рост более 5,3%. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 400 рублей на одну акцию. С учётом промежуточных дивидендов в 2022 году общие выплаты за прошедший год составят 625 рублей на акцию. «Таким образом, по итогам сильного 2022 года компания предлагает акционерам очень солидную доходность, - отмечает Иван Авсейко, аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - Только финальная выплата за 4ый кв предполагает 11% доходность к текущей цене, что существенно выше наших ожиданий. Напомним, что текущая дивидендная политика дает ориентир по выплатам в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Столь щедрые выплаты стали возможны в том числе, за счет низкой долговой нагрузки, которая по итога 2022 года составила комфортные 1,4x c учетом лизинга, а также за счет asset-light бизнес-модели, поскольку у «Белуги» весьма умеренные инвестиции в капитальные фонды».

Акции «Московской Биржи» потеряли в цене около 2,3%. Отчётность за 2022 год оказалась вполне сильной, так как прибыль выросла за этот период на 29,2%. Однако рекомендации дивидендов в объёме 4,84 руб на акцию явно разочаровали инвесторов, которые рассчитывали на более щедрые выплаты акционерам.

Рубль заметно укрепился против основных конкурентов. При этом российская валюта проигнорировала дешевеющую нефть. В какой-то степени можно сказать о том, что российская банковская система сегодня выглядит более надежной, чем таковые в США и Европе на фоне банкротства SVB Financial и Signature Bank. Впрочем, список ещё может продолжится, добавляя градус недоверия к американским финансовым институтам. Меж тем уже на этой неделе экспортёры будут более активно продавать валюту в рамках подготовки к налоговым платежам.

Американский доллар существенно слабел на Forex. Проблемы в банковском секторе могут заставить ФРС отказаться от дальнейшего повышения ставки. Как минимум, подобный прогноз уже выдают в Goldman Sachs и Barclays. Как минимум, ожидания повышения ставки на 50 б.п. в рамках мартовского заседания заметно снизились. Доходности по казначейским обязательствам США продолжили снижаться. По 10-летним бумагам она упала почти на 19 б.п. до 3,52%. Падение доходностей в Европе было ещё более сильным, что больше говорит о бегстве капитала из риска в наиболее высоколиквидные облигации. По состоянию на 23:00 мск: DXY - 103,237 (-0,88%),

EUR/USD - $1,0728 (+0,84%),

GBP/USD - $1,2186 (+1,27%),

USD/JPY - 133,34 (-1,29%),

USD/RUB – 75,00 (1,45%),

EUR/RUB – 80,45 (-0,68%),

CNY/RUB – 10,927 (-0,35%). Банковский сектор в США остаётся в состоянии тревожности Американские индексы закрыли день разнонаправленно, но это не означает, что кризис с SVB Financial и Signature Bank миновал. Обвальное снижение произошло в акциях региональных банков First Republic (FRC), Western Alliance Bancorp (WAL), и PacWest Bancorp (PACW). Клиенты банков активно забирают свои средства из мелких финансовых организаций, опасаясь повторения ситуации. Федеральная Корпорация по Страхованию Вкладов и ФРС обещали обеспечить полную поддержку депозитов в проблемных банках, президент Джо Байден не нашёл каких-либо угроз для финансовой системы и обещал всемерную поддержку. Тем не менее, даже акции крупнейших банков завершили день в глубоком минусе.

При этом существенно повысились ожидания того, что ФРС прервёт цикл ужесточения и возьмёт паузу, а в Nomura Securities даже предположили снижение ставки. В Goldman Sachs и Barclays пока допускают лишь приостановку повышения ставки. В пользу этого также говорит статистика инфляционных ожиданий. Согласно исследованию ФРБ Нью-Йорка, инфляционные ожидания населения на год вперёд упали до 4,2% в феврале с 5,0% в январе. Осталось дождаться подтверждения тенденции в реальных данных по потребительской инфляции во вторник и ценам производителей в среду.

Из корпоративных событий отметим новости о том, что Boeing (BA) близок к заключению контракта на $35 млрд на поставку до 80 B787 Dreamliner Саудовской Аравии. Applied Materials (AMAT) повысила квартальные дивиденды до $0,32 на акцию с $0,26, а также объявила о программе обратного выкупа на $10 млрд. Pfizer (PFE) покупает Seagen (SGEN) за $43 млрд, а Sanofi покупает Provention Bio (PRVB) за $2,9 млрд.

Динамика по секторам: Financials -3,78%, Energy -1,96%, Materials -1,09%, Industrials -0,61%, Consumer Discretionary +0,23%, Communication Services +0,24%, Consumer Staples +0,47%, Technology +0,55%, Health +0,92%, Utilities +1,54%, Real Estate +,61%. По итогам торгов: DJIA - 31819,14 п. (-0,28%),

S&P 500 - 3855,76 п. (-0,15%),

NASDAQ - 11188,84 п. (+0,45%). Банковские акции в Азии под давлением страха распространения банковского кризиса в США Азиатские рынки падали. Усилия FDIC, ФРС и заявления президента США Джо Байдена оказались неубедительными для азиатских инвесторов. Страхи расширения банковского кризиса в США затронули все азиатские площадки. В Шанхае банковский сектор просел на 0,8%, а в Гонконге финансовый сектор терял около 2,6%. Акции HSBC Holdings теряли более 5%. В отличие от США, в Гонконге продолжили дешеветь акции технологичных компаний, чей сектор терял более 2%.

Бегство от риска привело к тому, что доходности по японским бондам существенно снизились. На торгах во вторник доходность 10-летних обязательств Японии упала до 0,24%. Это стало дополнительным негативом для банковского сектора. Акции Mitsubishi UFJ Financial теряли около 8,1%, Sumitomo Mitsui Financial снижались почти на 7,6%, а Mizuho Financial на 7,2%. Министр финансов Шумичи Судзуки заявил, что он не находит больших рисков для экономики, или финансовой системы, из-за банкротства SVB Financial. Укрепление иены негативно отразилось на акциях экспортёров, включая Toyota Motor (-3,0%), Honda Motor (-4,1%), Nissan Motor (-5,6%). По состоянию на 8:25 мск: NIKKEI 225 - 27194,98 п. (-2,29%),

Hang Seng - 19302,42 п. (-2,00%),

Shanghai Composite - 3239,04 п. (-0,91%). Нефть дешевеет на фоне общего бегства от риска Нефть продолжила дешеветь, но вряд ли в данном случае можно говорить о страхах рецессии. Прежде всего, в условиях бегства от риска на фоне банковского кризиса в США может происходить ликвидация рискованных позиций финансовых организаций. Соответственно, падение котировок это в большей степени последствие рыночных тенденций. По состоянию на 8:45 мск: Brent - $79,79 (-1,21%),

WTI - $73,87 (-1,24%),

Алюминий - $2317 (-0,71%),

Золото - $1907,3 (-0,48%). info4

