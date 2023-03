Комментарии «Открытие»: Тревожность в отношении американского банковского сектора сохранится Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Тревожность в отношении американского банковского сектора сохранится Внешний фон перед началом торгов в России слабо позитивный. Азиатские рынки пытаются демонстрировать отскок, но пока из положительных новостей присутствует лишь отсутствие негативных сообщений. В США продолжается перераспределение депозитов из мелких банков в пользу крупных финансовых институтов, поэтому проблемы региональных банков ещё могут проявиться. Нефть пытается корректироваться после распродаж предыдущих дней. Российский рынок может подняться выше 2300 пунктов по индексу МосБиржи, реагируя на успокоение внешнего фона. Впрочем, также нельзя исключать ухудшение геополитической ситуации на фоне падения американского разведывательного дрона вблизи берегов Крыма. Тем не менее, в утренние часы рынок может придерживаться роста, а рубль демонстрировать укрепление. Транспортный сектор ждёт новые цели по торговле с Китаем Российский рынок проигнорировал дешевеющую нефть и показал вполне солидный рост на улучшении ситуации внешних рынков. Властям США пока удалось погасить острую фазу банковского кризиса, а от ФРС уже ждут прекращения цикла ужесточения. Транспортный сектор вновь лидирует, закладывая новые ожидания, связанные с предстоящим визитом в Россию главы КНР Си Цзиньпинем на следующей неделе. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 37,222 млрд руб по сравнению с 40,59 млрд руб днём ранее.

По итогам торгов 14 марта индекс МосБиржи - 2290,32 п. (+0,92%), а индекс РТС - 957,88 п. (+0,41%). Лидеры роста на 23:00 мск: GLTR-гдр 392,95 6,71% Ростел –ао 60,26 2,62% Сбербанк-п 174,12 2,26% OZON-адр 1 704 2,25% Сбербанк 175,69 2,06% Лидеры снижения на 23:00 мск: Полюс 9 239,5 -1,66% ММК 41,26 -0,61% СевСт-ао 1 036,4 -0,54% Yandex clA 1 900 -0,39% ЭН+ГРУП ао 400 -0,37% 3 отраслевых индекса российского рынка завершили день в плюсе, а 7 показали рост. Самое сильное снижение было в секторе электроэнергетики (-0,24%). Наиболее активное повышение вновь показал сектор транспорта (+2,59%). С начала месяца сектор поднялся уже на 10,16%, а с начала года на 29,10%.

Транспортный сектор остаётся главным получателем выгод от переориентации торговли в восточном направлении. На следующей неделе может состояться визит главы КНР Си Цзиньпиня в Россию. Предполагается, что могут быть поставлены новые цели по товарообороту между двумя странами, а также заключены новые межгосударственные экономические соглашения, которые повысят актуальность улучшения транспортной логистики. Однако мы также можем говорить о том, что сектор выглядит перегретым. В акциях «Совкомфлот» уже началась коррекция. Поэтому можем допустить, что в ближайшее время фиксации прибыли могут быть подвергнуты другие компоненты отраслевого индекса.

Бумаги «Татнефти» дорожали, отыгрывая новость об одобрении правкомиссией покупки активов Nokian Tyres в России. Сделка явно направлена не только на диверсификацию бизнеса «Татнефти», но также отвечает интересам производителей искусственного каучука в Татарстане.

Бумаги OZON Holdings, VK, Positive Technologies и «Ростелекома» отыгрывали новость о том, что Минцифры выбрало в качестве рекомендованного плана сохранение нулевой ставки налога на прибыль для IT-компаний. Ранее предполагалось, что в начале следующего года данная льготная мера будет отменена.

Рубль ослаб против основных конкурентов. Негативное влияние оказывала нефть, которая к вечеру теряла уже более 4%. Однако реакция российской валюты была незначительной. Уже на текущей неделе экспортёры могут увеличить продажи валюты в рамках подготовки к налоговым платежам. Да и само падение котировок нефти может быть связано с ликвидацией рискованных позиций банками США и Европы для улучшения своей ситуации с ликвидностью.

Индекс доллара торговался нейтрально во вторник вечером. Статистика по инфляции США не даёт однозначного ответа на то, каким будет решение ФРС по ставке на предстоящей неделе. Индекс потребительских цен замедлил свой рост до 6,0% в феврале с 6,4% в январе, как и ожидалось. То есть сюрприза не было, как позитивного, так и негативного. Ситуация в банковской системе США немного успокоилась, хотя эксперты отмечают достаточно активный переход клиентских депозитов из региональных банков в банки из числа «слишком больших, чтобы разориться». Доходности по казначейским обязательствам США корректировались после активного падения в рамках последних сессий. По 10-летним обязательствам доходность выросла более чем на 6 б.п. выше 3,64%. Рост доходностей по европейским государственным облигациям был ещё больше. Происходило это на фоне усиления ожиданий, что ЕЦБ снизит шаг повышения ставки на предстоящем заседании, так как регулятор может спровоцировать похожий банковский кризис. Как минимум, проблемный швейцарский банк Credit Suisse продолжает регистрировать вывод депозитов, хотя и не столь активно, как несколько недель назад. По состоянию на 23:00 мск: DXY - 103,185 (+0,0%),

EUR/USD - $1,0743 (+0,11%),

GBP/USD - $ 1,2178 (-0,04%),

USD/JPY - 134,14 (+0,71%),

USD/RUB – 75,32 (+0,43%),

EUR/RUB – 80,65 (+0,25%),

CNY/RUB – 10,937 (+0,09%). Акции американских банков скорректировались вверх, но опасения сохраняются Отсутствие новых банкротств в банковской системе уже является позитивной новостью. Американский рынок показал солидный отскок после нескольких дней распродаж на фоне банкротства SVB Financial. Как минимум, рынок повысил свои ожидания скромного повышения ставки ФРС на 25 б.п. До 70%. Властям США удалось купировать острую фазу банковского кризиса благодаря тому, что Федеральная Корпорация по Страхованию Депозитов, по сути, взяла SVB Financial под своё прямое управление. При этом бегство депозитов из региональных банков продолжается, но уже без паники. Тем не менее, рейтинговое агентство Moody’s поставило 6 региональных банков на пересмотр рейтинга, а также ухудшило до негативного прогноз по всей банковской системе США.

Потребительская инфляция в феврале оказалась на уровне ожиданий. Общий CPI снизился до 6,0% с 6,4% в январе, а Core CPI до 5,5% с 5,6%. Вряд ли это можно расценивать в качестве прямого повода для смягчения позиции ФРС, но, как минимум, цены не ускорили свой рост.

Meta (META), признанная экстремистской в России, объявила о сокращении ещё 10 тыс. сотрудников с целью сокращения издержек. Брокер Charles Schwab (SCHW) заявляет о том, что 80% его депозитов застрахованы в FDIC. Apple (AAPL) планирует придержать некоторые бонусные выплаты и наем новых сотрудников. Производитель мяса Tyson Foods (TSN) объявил о закрытии двух птицефабрик и сокращении персонала на 1700 человек.

Динамика по секторам: Communication Services +2,75%, Technology +2,29%, Financials +2,2%, Consumer Discretionary +1,71%, Utilities +1,29%, Materials +1,24%, Industrials +1,05%, Health +0,88%, Energy +0,88%, Real Estate +0,84%, Consumer Staples +0,8%. По итогам торгов: DJIA - 32155,40 п. (+1,06%),

S&P 500 - 3919,29 п. (+1,65%),

NASDAQ - 11428,15 п. (+2,14%). Банковские акции демонстрировали отскок на азиатских рынках Азиатские рынки также пытались расти на фоне отсутствия новостей о новых банкротствах в США. Кроме того, смягчение ожиданий по дальнейшему ужесточению политики ФРС также предоставляет инвесторам более благоприятные сценарии будущего. Китайский рынок повышался, но статистика за февраль оказалась не столь позитивной. Рост в промышленности ускорился до 2,4% с 1,3%, хотя ожидалось 2,6%. Розничные продажи выросли до 3,5% с -1,8% в январе. Инвестиции в недвижимость упали на 5,7%. Тем не менее, сектор недвижимости в Гонконге повышался почти на 3,0%. Технологичный сектор в Гонконге подрастал на 2%.

Акции в Японии пытались расти, но к закрытию оптимизм заметно угас. Основное облегчение пришло в банковском секторе. Бумаги Mitsubishi UFJ Financial дорожали на 5,1%, Sumitomo Mitsui Financial на 3,2%, а Mizuho Financial на 2,4%. Министр финансов Шумичи Судзуки выступил в парламенте и заверил законодателей в том, что кризис подобный SVB Financial не произойдёт в Японии. Однако оптимизм не затронул весь рынок. Акции инвестора в технологичные проекты Softbank Group Corp. Теряли около 1,8%, а оператора розничных сетей Fast Retailing снижались на 2,1%. По состоянию на 8:25 мск: NIKKEI 225 - 27177,80 п. (-0,16%),

Hang Seng - 19439,34 п. (+0,99%),

Shanghai Composite - 3262,88 п. (+0,54%). Котировки нефти в техническом отскоке Нефть пыталась расти на торгах в Азии. Распродажи последних дней привели к технической перепроданности актива, хотя основной причиной падения котировок мы всё же считаем ликвидацию рискованных позиций финансовых организаций с целью улучшения ситуации с ликвидностью.

В ОПЕК сохранили прогноз роста спроса в текущем году на 2,32 млн бар. в сутки до 101,9 млн бар. в день. Объём предложения вне ОПЕК может возрасти на 1,44 млн баррелей в день, а со стороны ОПЕК на 0,83 млн баррелей.

Отчёт API оказался на стороне продавцов. Согласно данным отраслевого института, на неделе до 10 марта коммерческие запасы нефти +1.16 млн баррелей, -4.59 млн баррелей, а дистиллятов -2.89 млн баррелей. Впрочем, как мы видим, сокращение запасов нефтепродуктов может говорить об улучшении спроса. По состоянию на 8:45 мск: Brent - $78,21 (+0,98%),

WTI - $72,09 (+1,07%),

Алюминий - $2346 (-0,28%),

