Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 марта: 4 620,5698 руб/1 г золота и 51,0000/1 г серебра ЦБ РФ с 15 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 620,5698 руб.

1 грамм серебра - 51,0000 руб.

1 грамм платины - 2 388,4900 руб.

1 грамм палладия - 3 461,8601 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 104,9499 р. (2,32%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,2600 р. (4,64%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 76,3999 р. (3,30%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 91,9801 р. (2,73%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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