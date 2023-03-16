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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 марта: 4 645,4199 руб/1 г золота и 52,7000/1 г серебра

ЦБ РФ с 16 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 645,4199 руб.
  • 1 грамм серебра - 52,7000 руб.
  • 1 грамм платины - 2 398,7500 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 640,7400 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 24,8502 р. (0,54%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7000 р. (3,33%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 10,2600 р. (0,43%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 178,8799 р. (5,17%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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