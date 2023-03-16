Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 марта: 4 645,4199 руб/1 г золота и 52,7000/1 г серебра ЦБ РФ с 16 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 645,4199 руб.

1 грамм серебра - 52,7000 руб.

1 грамм платины - 2 398,7500 руб.

1 грамм палладия - 3 640,7400 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 24,8502 р. (0,54%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7000 р. (3,33%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 10,2600 р. (0,43%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 178,8799 р. (5,17%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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