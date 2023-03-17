«Открытие»: Отечественный рынок пока не находит повода для роста из-за внешнего фона

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Отечественный рынок пока не находит повода для роста из-за внешнего фона

· Российский рынок торговался нейтрально к середине дня в четверг. На старте дня проседали бумаги CIAN, QIWI, HeadHunter, Ozon и «Яндекс» на информации о планирующемся делистинги с американских площадок. Однако просадка была выкуплена. День также богат на корпоративные новости, но их совокупность имеет нейтральное влияние на индекс Мосбиржи. Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 14,3 млрд руб к середине дня по сравнению с 18,5 млрд руб днём ранее.

· По состоянию на 16:00 мск Индекс МосБиржи - 2239,31 п. (-0,99%), а Индекс РТС - 925,01 п. (-1,27%).

· Лидерами среди индексных бумаг были обыкновенные и привилегированные акции «Сургутнефтегаз», «Ростелеком», «ЛУКОЙЛ» и «Интер РАО». Самыми слабыми оказались «Детский Мир», ММК, VK, Polymetal и X5 Retail.

· Акции Polymetal отреагировали на решение совета директоров компании не выплачивать дивиденды за 2022 год с целью обеспечения дополнительной финансовой устойчивости. При этом в 2022 году компания получила убыток по МСФО в размере $288 млн по сравнению с прибылью $904 млн в 2021 году. Скорректированный показатель EBITDA упал на 31% до $1,017 млрд. Падение выручки составило 3% до $2,801 млрд.

· Совет директоров «Распадской» также решил отказаться от выплаты дивидендов. Прибыль компании упала на 11% до $782 млн. Меж тем выручка выросла на 35% до $2,842 млрд.

· «Ростелеком» продолжает радовать своих акционеров. Глава компании Михаил Осеевский заявил на полях съезда РСПП, что «Ростелеком» имеет возможность выплатить дивиденды, но окончательное решение за правительством.

· «Газпром» сообщает о снижении прибыли по РСБУ в 2022 году до 747,246 млрд руб по сравнению с 2,684 трлн руб в 2021 году. При этом выручка выросла на 24,9% до 7,979 трлн руб. Валовая прибыль упала на 12% до 3,21 трлн руб.

· Рубль слабел против основных конкурентов. В первой половине дня курс доллара аномально укреплялся до 77,49 руб, а евро до 82,62 руб. Однако затем значения валютных пар вернулись ближе к уровням закрытия предыдущего дня. Негативом для рубля выступают цены на нефть. Утром они заметно повышались, но к середине европейской сессии Brent вновь оказалась в минусе. Пока не стоит акцентировать страхи на том, что валютные поступления от продажи нефти существенно сократятся. Российская нефть торгуется с дисконтом и может оставаться относительно стабильной, так как даже при сложившейся ситуации это самое дешёвое предложение на глобальном рынке.

· Доллар незначительно слабел на Forex. После новостей о докредитовании Credit Suisse Национальным Банком Швейцарии на 50 млрд франков ситуация на рынках успокоилась. Доходности по европейским долговым обязательствам вернулись к росту, так как ушёл избыточный спрос на защитные инструменты. ЕЦБ в четверг примет решение по ставке и большинство на рынке всё же ждёт повышения на 50 базисных пункта.

По состоянию на 16:00 мск:

· DXY - 104,157 (-0,11%),

· EUR/USD - $ 1,0587 (+0,09%),

· GBP/USD - $ 1,2054 (-0,03%),

· USD/JPY - 132,38 (-0,79%),

· USD/RUB – 76,28 (+0,39%),

· EUR/RUB – 80,85 (+0,78%),

· CNY/RUB – 11,042 (+0,38%).

Акции Credit Suisse отыграли свой обвал за счёт помощи Национального Банка Швейцарии

· Европейские индексы повышались. Прежде всего, отскок демонстрировал банковский сектор на фоне выделения 50 млрд франков Национальным Банком Швейцарии для повышения устойчивости Credit Suisse. Бумаги самого швейцарского банка отыграли падение предыдущего дня. Наиболее активно среди европейских индексов повышались индикаторы Италии и Испании, так как доля банков в них заметно выше, чем на других площадках.

По состоянию на 16:00 мск:

· FTSE 100 - 7390,41 п. (+0,63%),

· DAX - 14805,24 п. (+0,47%),

· CAC 40 - 6946,06 п. (+0,88%).

Российская нефтедобыча мешает росту цены нефти

· Нефть отошла от своих утренних максимумов и даже уходила в минус. На рынке сохраняется неуверенность из-за потенциальных рисков дальнейшего разрастания банковского кризиса. Впрочем, также на котировки давит факт роста коммерческих запасов в странах ОЭСР в начале года. В Международном энергетическом агентстве отмечают, что добыча в РФ в феврале находилась на уровне до начала СВО. То есть европейские эмбарго и потолки цен пока не привели к сокращению российского производства. Ранее существовали опасения, что именно падение добычи в РФ может спровоцировать дефицит на рынке.

По состоянию на 16:00 мск:

· Brent - $73,98 (+0,39%),

· WTI - $67,86 (+0,37%),

· Алюминий - $2292,5 (+0,68%),

· Золото - $1935,5 (+0,22%),

· Никель - $23135 (+0,57%).

Падение акций региональных банков США продолжается

· В США вышел очередной блок статистики. Число выданных разрешений на строительство увеличилось за февраль на 13,2%, а число новых строительств выросло на 9,8%. Динамика вполне объяснима погодными факторами. Число обращений за пособием по безработице снизилось на прошлой неделе до 192 тыс. с 212 тыс. неделей ранее. На этом позитив заканчивается. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии незначительно поднялся в марте до -23,2 п. с -24,3 п. в феврале при ожиданиях повышения до -15,6 п.

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в пределах 0,25%. Ситуация в NASDAQ была чуть лучше на фоне снижения доходностей по казначейским обязательствам.

· Акции Snap дорожали на 6% на фоне публикации в Wall Street Journal о том, что администрация Джо Байдена рассматривает запрет TikTok на территории США, если китайская ByteDance не продаст свою долю. Некоторые источники также пишут о том, что TikTok рассматривает вариант отделения от китайской компании в качестве самостоятельного бизнеса. Акции региональных банков вновь под давлением, так как вывод депозитов из них не прекращается. Бумаги First Republic Bank теряли почти 30% на утренних торгах. Акции Adobe дорожали на 5% на фоне сильной квартальной отчётности и улучшения корпоративных прогнозов на текущий год. Бумаги Virgin Orbit провалились на 40% на фоне приостановке работы офиса компании на неделю из-за проблем с финансированием. На рынке опасаются, что проект Ричарда Бренсона по покорению орбитального космического пространства будет свернут из-за невозможности получить новые инвестиции.