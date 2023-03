Комментарии «Открытие»: Самоспасение банков поможет рынкам вспомнить об оптимизме Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Самоспасение банков поможет рынкам вспомнить об оптимизме · Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Банки США решили защитить First Republic Bank от краха, что позитивно повлияло на настроение инвесторов. Азиатские индексы растут, сырьевые контракты дорожают. Появились прогнозы и слухи на счёт вероятного сокращения добычи в ОПЕК+. Всё это формирует позитивный фон для торгов в пятницу. Поэтому ждём от российских индексов роста, а от рубля укрепления. Российский рынок проявил осторожность на фоне волатильности внешних рынков · Российский рынок смог ликвидировать основные дневные потери, но так и не вышел в плюс по итогам торгов четверга. На рынок давил внешний фон. Нефть периодически пыталась свалиться в минус, проблемы у американских и европейских банков сохраняются, а ЕЦБ решился на повышение ставки сразу на 50 б.п., хотя и обещал банкам всестороннюю поддержку. Также негативное влияние на настроение локальных инвесторов оказывали некоторые корпоративные отчёты. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 35,593 млрд руб по сравнению с 40,845 млрд руб днём ранее. · По итогам торгов 16 марта индекс МосБиржи - 2258,22 п. (-0,17%), а индекс РТС - 927,3 п. (-1,03%). Лидеры роста на 23:00 мск: ЛУКОЙЛ 4 085 1,57% Новатэк ао 1 063,8 1,47% Сургнфгз-п 28,07 1,01% СевСт-ао 1 028,4 0,88% Ростел -ао 60,05 0,47% Лидеры снижения на 23:00 мск: ДетскийМир 72,96 -4,88% VK-гдр 484,6 -3,31% Polymetal 533,7 -2,86% TCS-гдр 2 443 -1,97% OZON-адр 1 650,5 -1,64% · 3 отраслевых индекса российского рынка показали рост, а 7 закрыли день в минусе. Самые большие потери в секторе информационных технологий (-2,01%) на фоне падения бумаг VK. Самым сильным из растущих оказался сектор нефти и газа (+0,26%). · Золотодобывающая компания Polymetal (POLY) 16 марта представила предварительные финансовые результаты за II полугодие и 12 месяцев 2022 года. В 2022 году компания получила убыток по МСФО в размере $288 млн по сравнению с прибылью $904 млн в 2021 году. Скорректированный показатель EBITDA упал на 31% до $1,017 млрд. Падение выручки составило 3% до $2,801 млрд. Совет директоров принял решение не рекомендовать выплату дивидендов за 2022 год. «Инвестиционный тезис напрямую связан с редомициляцией головной структуры в дружественную юрисдикцию, - отмечает Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - Возможная перерегистрация в Казахстане могла бы позволить акционерам в периметре НРД получать дивиденды, что стало бы сильным драйвером для роста акций. Однако данный процесс ещё не запущен и пока только оценивается менеджментом. В опубликованном 16 марта отчете компания отметила, что невозможно быть абсолютно уверенным в том, что она приступит к процессу, и, в конечном счете, завершит процесс изменения места регистрации материнской компании. Отсутствие конкретики в вопросе перерегистрации является ключевым негативным драйвером для Polymetal». Мы не рекомендуем бумаги POLY к покупке. Даже выбирая только среди золотодобытчиков, перспективы акций «Полюса» выглядят куда более позитивно. · Стоимость активов Группы «Эталон» (ETLN) достигла рекордных 288 млрд руб. «Рост таких показателей, как общая стоимость активов и общая продаваемая площадь портфеля служат хорошим индикатором для будущего роста, - отмечает Алексей Корнилов, главный аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - Основной прирост стоимости активов обусловлен ростом рыночной стоимости недвижимости в текущих и завершенных проектах на 6% до 272 млрд руб. Можно предположить, что при стабильной макроэкономической ситуации в стране данный рост может транслироваться в аналогичный годовой рост продаж и прибыли, то есть 6-7%. А это, наряду с привлекательной оценкой стоимости компании, является хорошей комбинацией. Мы сохраняем рекомендацию на уровне «Покупать» на глобальные депозитарные расписки Группы «Эталон» с целевой ценой ₽84». · EBITDA «Распадской» (RASP) снизилась в 2022 году на 3%, выручка выросла на 35%. «В целом отчетность «Распадской» за 2022 год не принесла каких-то сюрпризов, - полагает Алексей Павлов, начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - Ударное первое полугодие на фоне слабого рубля и феноменальной конъюнктуры сменилось непростым вторым, где помимо падения цен на основную продукцию появились и другие проблемы, связанные с санкциями и логистикой. Перебои в цепочках поставок привели к необходимости создания дополнительных запасов запчастей и материалов, и, как следствие, к увеличению потребности в оборотном капитале. Перестройка цепочек поставок и изменение их условий на FOB, CIF и CFR вылилось в резкий рост коммерческих расходов. Впрочем, большая часть этого увеличения также была признана в составе выручки, что, очевидно, сильно нивелировало негативный эффект на P&L. Впрочем, денежная себестоимость тонны концентрата в любом случае выросла на 69% относительно 2021 года и составила 66 долл. за тонну. Тем не менее, компания сумела сгенерировать солидный денежный поток, и практически полностью погасила долг, закончив год с чистой денежной позицией на уровне 362 млн долл. Впрочем, учитывая зарубежную юрисдикцию контролирующего акционера, дивиденды «Распадская» не платит, что в моменте существенно девальвирует инвестиционную привлекательность ее акций. Тем не менее, на долгосрочном горизонте данный кейс, на наш взгляд, по-прежнему остается довольно привлекательным». · «Ростелеком» продолжает радовать своих акционеров. Глава компании Михаил Осеевский заявил на полях съезда РСПП, что «Ростелеком» имеет возможность выплатить дивиденды, но окончательное решение за правительством. · «Газпром» сообщает о снижении прибыли по РСБУ в 2022 году до 747,246 млрд руб по сравнению с 2,684 трлн руб в 2021 году. При этом выручка выросла на 24,9% до 7,979 трлн руб. Валовая прибыль упала на 12% до 3,21 трлн руб. Как минимум, из отчётности можно сделать вывод, что дивиденды за 2022 год вряд ли будут столь же щедрыми, как предыдущие выплаты. · Рубль ослаб относительно своих основных конкурентов. Внешний фон играет далеко не последнюю роль, так как банковский кризис в Европе и США негативно сказывается на стоимости рискованных активов, включая нефть и металлы. Кроме того, ЕЦБ повысил ставку на 50 б.п., игнорируя тот факт, что ужесточение денежной политики является одной из причин банковского кризиса. Фактор нефти также нельзя сбрасывать, так как это одна из главных статей поступления валютной выручки. Конечно, дисконтированная российская нефть вряд ли будет дешеветь столь же сильно, как индикативные контракты, но ценовые уровни будут ниже. Тем не менее, в пятницу можно ожидать попыток рубля укрепиться, а уже на следующей неделе усилит своё влияние фактор налоговых платежей. · Доллар слабел на Forex. ЕЦБ повысил ставку на 50 б.п. и обещал дальнейшую борьбу с инфляцией, а также поддержку банкам. Доходности повышались, как по американским обязательствам, так и по европейским, но во втором случае рост был более солидный. По 10-летним казначейским долгам США доходность повысилась почти на 11 б.п. до 3,574%, а по германским аналогам на 16 Б.П. до 2,288%. Во всяком случае, инфляция в еврозоне оказалась более упорной, чем в США, что говорит о дальнейшем повышении ставки ЕЦБ, а вот у ФРС появляются поводы для скорой паузы. По состоянию на 23:00 мск: · DXY - 104,09 (-0,18%), · EUR/USD - $1,2117 (+0,46%), · GBP/USD - $1,2119 (+0,51%), · USD/JPY - 133,49 (+0,04%), · USD/RUB – 76,40 (+0,55%), · EUR/RUB – 81,18 (+1,19%), · CNY/RUB – 11,090 (+0,82%). Крупнейшие банки США решили заняться самолечением кризиса · Индексы США завершили торги четверга ростом. Главной идеей дня стало спасение проблемных банков. Сначала Национальный Банк Швейцарии предоставил 50 млрд франков для обеспечения ликвидности Credit Suisse, а затем на американском отрезке торгов свершилось немыслимое. 11 банков выделили $30 млрд на поддержку First Republic Bank (FRC). Европейский Центральный Банк повысил ставку на 50 базисных пунктов и вроде бы обещал дальнейшую борьбу с инфляцией. Однако европейский регулятор также отказался от прямого указания на повышение ставки. В дальнейшем решение будет приниматься на основе поступающей статистики. Текущее решение было принято большинством после того, как НБШ предоставил кредитную линию Credit Suisse. Если бы этого не произошло, то члены ЕЦБ могли бы отказаться от повышения ставки. · Однако вернёмся в США. Число первичных обращений за пособием по безработице снизилось на прошлой неделе до 192 тыс. с 212 тыс. неделей ранее. Объём новых строительств вырос за февраль на 9,8%, а число разрешений на строительство увеличилось на 13,8%. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии прибывает в отрицательной зоне уже 7 месяцев подряд. В марте значение индикатора незначительно улучшилось до -23,2 п. с -24,3 п. в феврале. · Динамика по секторам: Technology +2,82%, Communication Services +2,77%, Financials +1,95%, Consumer Discretionary +1,88%, Industrials +1,27%, Materials +1,17%, Health +0,96%, Energy +0,94%, Utilities +0,67%, Real Estate -0,06%, Consumer Staples -0,07%. По итогам торгов: · DJIA - 32246,55 п. (+1,17%), · NASDAQ - 11717,28 п. (+2,48%), · S&P 500 - 3960,28 п. (+1,76%). Азиатские рынки позитивно реагируют на коллективные усилия в США по преодолению банковского кризиса · Коллективное спасение First Republic Bank в США вдохновило азиатских инвесторов на покупки. Соответственно, региональные индексы демонстрировали рост. В Китае рост почти в 2% демонстрировал сектор недвижимости. Напомним, что в феврале цены на жильё в Китае выросли, хотя и снизились в годовом выражении. Однако для инвесторов рост цен за февраль стал признаком стабилизации. В Гонконге рост более 15% демонстрировали акции Baidu на фоне запуска технологии искусственного интеллекта. Это помогло сектору технологий показать рост более 4%. · Японский рынок также торговался в плюсе. Основным двигателем роста выступили японские банки на фоне усилий в США и Европе по усмирению банковского кризиса. Акции Mitsubishi UFJ Financial дорожали на 1,0%, бумаги Sumitomo Mitsui Financial торговались без изменений, а Mizuho Financial повышались на 1,9%. Полному оптимизму на рынке мешала иена, которая на текущей неделе заметно укрепилась и пока не готова слабеть на признаках успокоения банковского кризиса. Поэтому росту японского рынка мешали акции экспортёров. Бумаги Toyota Motor снижались на 0,15%, Honda Motor на 0,1%, По состоянию на 8:40 мск: · NIKKEI 225 - 27319,95 п. (+1,15%), · Hang Seng - 19529,30 п. (+1,69%), · Shanghai Composite - 3269,36 п. (+1,32%). ОПЕК+ может ответить сокращением добычи на текущее падение цены нефти · Ослабление рисков масштабного банковского кризиса положительно сказалось на нефти. Котировки Brent поднялись выше $75 за баррель. Кроме того, начинают усиливаться ожидания, что ОПЕК может принять решение о дальнейшем сокращении производства на фоне роста мировых коммерческих запасов в первые месяцы года. Бюджеты арабских стран формируются с расчётом цены барреля около $80. Поэтому текущие цены вряд ли устраивают большинство членов ОПЕК. Аналитики National Australia Bank также указывают на это, говоря, что дальнейшее падение цены нефти может спровоцировать членов ОПЕК+ на сокращение производства. По состоянию на 9:00 мск: · Brent - $75,29 (+0,79%), · WTI - $69,08 (+0,82%), · Алюминий - $2308 (+1,79%), · Золото - $1933,4 (+0,54%). info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное Смотрите также: Страница Банк Открытие на сайте SIA.RU »

ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Идиллия загородной жизни Идиллия загородной жизни. Экскурсия по поселку «Идиллия Эстейт» Новые дома в коттеджном поселке «Идиллия Эстейт» Дома-скульптуры. Сергей Шергин и Александр Янов – о новых коттеджах в поселке «Идиллия Эстейт» Все материалы сюжета Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги