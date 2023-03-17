Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 марта: 4 725,0601 руб/1 г золота и 54,2800/1 г серебра ЦБ РФ с 17 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 725,0601 руб.

1 грамм серебра - 54,2800 руб.

1 грамм платины - 2 370,6399 руб.

1 грамм палладия - 3 530,1599 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 79,6401 р. (1,71%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,5800 р. (3,00%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 28,1100 р. (1,17%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 110,5800 р. (3,04%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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