Комментарии «Открытие»: Дивиденды Сбербанка помогли индексу МосБиржи обновить максимум текущего года Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Дивиденды Сбербанка помогли индексу МосБиржи обновить максимум текущего года Российский рынок растёт с первых минут торгов. Главной движущей силой дня стали акции Сбербанка, хотя о дивидендах было объявлено лишь к середине сессии. ЦБ РФ, как и ожидалось, не стал менять ставку, но неожиданностью является сохранение достаточно жёсткой риторики. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 60,5 млрд руб к середине дня по сравнению с 14,3 млрд руб днём ранее.

По состоянию на 15:50 мск Индекс МосБиржи - 2319,08 п. (+2,69%), а Индекс РТС - 950,41 п. (+2,49%).

Лидерами среди индексных бумаг были привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка, привилегированные бумаги «Транснефти», Globaltrans и OZON Holdings. Самыми слабыми оказались «Детский Мир», «ФосАгро», VK, «Алроса» и «Магнит».

Главной историей дня являются новости от Сбербанка. С первых минут торгов акции финансовой организации активно повышались на больших объёмах. По сути, две трети от активности рынка это сделки с обыкновенными акциями Сбербанка. К середине дня стало известно, что наб. совет рекомендовал выплатить по 25 руб. на одну обыкновенную, или привилегированную акцию. Общий размер выплат составит 565 млрд руб. Неожиданностью стало то, что дивиденды организации превышают её прибыль за 2022 год. Однако полным сюрпризом это назвать сложно. По сути, это завуалированное участие в добровольных взносах в бюджет. В любом случае, государство, как главный акционер финансовой организации, получит большую часть этих выплат.

X5 Retail Group (FIVE) объявила о финансовых результатах за 2022 г. Рост выручки за год 18,2%, сопоставимых продаж 10,8%, выручки от цифрового бизнеса 46,6%, EBITDA на 16,0%. «X5 Retail Group продемонстрировала хорошие результаты для непростого года, - отмечает Алексей Корнилов, главный аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - Помимо двузначного роста многих финансовых показателей компания продвинула ряд важных инициатив. Одна из них – выделение e-grocery бизнеса в отдельную единицу, что позволит еще быстрее развивать цифровой бизнес. На сегодня он является самым быстрорастущим сегментом (+46,6% г/г) и представляет уже 2,7% от общей выручки. Другой инициативой 2022 г. стала быстрая экспансия формата «жестких» дискаунтеров Чижик. За 2022 г. выручка от этого сегмента увеличилась в 12 раз до 36 млрд руб. Также в 2022 г. было заключено стратегическое партнерство с двумя ведущими ритейлерами в Восточной Сибири, что могло прибавить около 2% к общему росту выручки. С другой стороны, все эти инициативы требуют дополнительных расходов, что немного снизило рентабельность. Тем не менее рентабельность EBITDA остается на высоком уровне в размере 7,2%. Более того, X5 Retail Group использовала 2022 г. и дивидендную паузу для значительного сокращения долга (-20,3% г/г), при этом коэффициент долг/EBITDA снизился с 1,7х до 1,02х. Низкая долговая нагрузка позволяет в перспективе направлять не менее 70% свободного денежного потока в виде дивидендов акционерам, что может составить до 200 руб. на расписку за 2023 г. Мы сохраняем рекомендацию на уровне «Покупать» на глобальные депозитарные расписки X5 Retail Group с целевой ценой ₽1970».

«Русал» (RUAL) объявил финансовые результаты 2022 года. Рост консолидированной выручки в II полугодии составил 4,2%, за весь 2022 год 16,5%, скорректированной EBITDA упал в II полугодии на 86%, а за 2022 год на 30%. «Ожидаемо слабое второе полугодие 2022 года для «Русала» по причине снижения мировых цен на алюминий, укрепления рубля, возросших логистических расходов, а также растущей инфляции в производственных издержках (энергоносители и сырье), - комментирует Иван Авсейко, аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - В 2П 2022г. себестоимость тонны в алюминиевом сегменте составила $2,325 (+28,6% г/г) при том, что средняя цена реализации алюминия сократилась на 6,3% г/г до уровня $2,654. Существенную негативную роль сыграл запрета правительства Австралии на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд, а также остановкой производства глинозёма на Николаевском глиноземном заводе, в результате производство глинозёма в 2П 2022г. упало на 37% г/г до уровня 2,653 млн т, а бокситов – на 24,5% до 5,6 млн т. Однако "Русал" смог достаточно оперативно перестроить поставки сырья и логистические цепочки, а также диверсифицировать каналы продаж, перенаправив потоки готовой продукции на внутренний и азиатские рынки (рост выручки "Русала" в 2022 г. в Ю. Корее +277%, а в Китае +45% г/г)– и в результате продажи алюминия по итогам 2022 года сократились всего на 0,2% до уровня 3,896 млн тонн против 3,904 в 2021 году. Хотя леверидж "Русал" по итогам 2022 г. вырос с 1,6x до 3,1x Чистый долг/EBITDA в связи с возросшими потребностями в рабочем капитале и сокращением EBITDA, ситуация с долговой нагрузкой по-прежнему выглядит управляемой, особенно на фоне исторической цикличности бизнеса компании». Мы полагаем, что в 2023 году результаты "Русала" могут быть существенно лучше за счет девальвации рубля и ожидаемым повышением цен на алюминий в связи с поэтапным восстановлением деловой активности в Китае. Сохраняем рекомендацию «покупать» и цель по цене 52 руб за акцию.

Рубль слабел относительно конкурентов. Главным событием дня стало решение ЦБ РФ по ставке. Как и ожидалось, ставка сохранилась на уровне 7,5%. Регулятор сохраняет прогноз по инфляции в 2023 году на уровне 5,0%-7,0%, а в 2024 году она упадёт до 4,0%. Соответственно, можно рассчитывать, что уже на ближайших заседаниях станут актуальными ожидания по снижению ставки. Тем не менее, «При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», - говорится в итоговом заявлении. То есть регулятор всё ещё сохраняет осторожность, так как не видит изменений в балансе инфляционных рисков по сравнению с февральским заседанием. В любом случае, будем внимательно следить за динамикой цен в ближайшие недели, а также за динамикой доходности рынка ОФЗ, где может сформироваться достаточно сильная тенденция на рост облигаций, что будет оказывать влияние и на курс рубля. Как минимум, с начала года и до середины марта инфляция демонстрирует склонность к замедлению. К 13 марта годовые темпы прироста цен уже составили 7,65%, хотя в начале года превышали 11%.

Доллар на Forex продолжил отступление на фоне возвращения аппетита к риску. Спасение Credit Suisse в Швейцарии и First Republic Bank в США заметно успокоило инвесторов. Кроме того, растут ожидания того, что регуляторы начнут осторожней подходить к вопросу повышения ставки, так как дальнейшее ужесточение денежной политики может не только затормозить инфляцию, но и спровоцировать реальный масштабный банковский кризис. Соответственно, наблюдаем падение доходностей европейских и американских облигаций.

По состоянию на 15:50 мск:

DXY - 103,885 (-0,2%),

EUR/USD - $1,0619 (+0,08%),

GBP/USD - $1,2131 (+0,17%),

USD/JPY - 132,14 (-1,2%),

USD/RUB – 76,84 (+0,58%),

EUR/RUB – 81,54 (+0,45%),

CNY/RUB – 11,157 (+0,60%). Акции европейских банков попытались отскочить от минимумов Европейские рынки повышались в начале дня на фоне снижения рисков банковского кризиса. Однако уже ближе к американским торгам падение возобновилось на фоне просадки акций банков, которые помогли First Republic Bank. В утренние часы лидерство захватили банковский сектор, который повышался более чем на 1%, а также энергетический, который реагировал на восстановление котировок нефти. Усиливаются ожидания, что ЕЦБ замедлит темпы ужесточения денежной политики. В Goldman Sachs полагают, что на заседании в мае ставка будет повышена лишь на 25 б.п. По состоянию на 15:50 мск: FTSE 100 - 7377,27 п. (-0,44%),

DAX - 14882,67 п. (-0,56%),

CAC 40 - 6975,78 п. (-0,71%). Китай начинает стимулировать восстановление экономики Нефть дорожала на фоне успокоения рынков относительно банковского кризиса в Европе и США. Кроме того, в Китае появились признаки новых стимулов. Народный Банк снизил норму резервирования для банков с 11,0% до 10,75%. То есть восстановление экономики КНР будет происходить не только естественным образом после отмены политики нулевой терпимости в отношении COVID-19, но и поддерживаться государственными мерами. По состоянию на 15:50 мск: Brent - $73,76 (-1,26%),

WTI - $67,62 (-1,07%),

Алюминий - $2285,5 (+0,79%),

Золото - $1948,4 (+1,32%),

Никель - $23405 (+0,73%). Вопросы к американским банкам остаются на фоне активных заимствований у ФРС Однако позитивные настроения могут быть испорчены торгами в США. Фьючерсы на основные американские индексы указывали на падение рынка от 0,25% в NASDAQ до 0,8% в Dow Jones. Всему виной акции 11 банков, которые предоставили помощь First Republic Bank. На утренних торгах бумаги данных финансовых организаций находились под давлением. Ситуация в NASDAQ была более позитивной благодаря падению доходностей казначейских обязательств.

Некоторую тревожность на рынке вызвало сообщение ФРС о том, что банки заняли до $165 млрд преимущественно через дисконтное окно. То есть определённые проблемы с ликвидностью всё же сохраняются. Сам же пострадавший First Republic Bank (FRC) объявил о приостановке выплаты дивидендов. Календарь статистики на пятницу предполагает публикацию данных по промышленному производству за февраль, а также индекса потребительского доверия от Университета Мичигана. info4

