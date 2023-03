Комментарии «Открытие»: Рынки слабо верят в завершение банковского кризиса Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Рынки слабо верят в завершение банковского кризиса · Ситуация на внешних рынках перед началом торгов в России остаётся негативной. Сделка по слиянию UBS AG и Credit Suisse больше напугала инвесторов вероятностью более глубоких проблем. В США ФРС активно выдаёт кредиты через дисконтное окно, что уже называют концом текущего цикла ужесточения. При этом реальные ставки в развитых странах всё ещё остаются отрицательными. То есть не успели регуляторы завершить цикл ужесточения, как возникает необходимость для смягчения во имя спасения финансовой системы. Однако до реального смягчения ещё далеко, а непосредственными страхами для инвесторов являются вероятные новости об очередных проблемах финансовых организаций, как в Европе, так и США. На этом фоне нефть дешевеет, а вот золото уже нацелилось на уровень $2000 за тройскую унцию. Российские акции на этом фоне могут протестировать на поддержку уровень 2300 пунктов по индексу МосБиржи. Итоги прошедшей недели · За прошлую неделю индекс МосБиржи поднялся с 2276,25 п. до 2322,78 п., а Индекс РТС с 942,75 п. до 948,97 п. Пара EUR/USD поднялась с $1,064 до $1,0674. Пара USD/RUB повысилась с 76,10 до 77,06, а пара EUR/RUB с 81,00 до 82,00. Нефть Brent подешевела с $82,78 до $72,97 за баррель. Золото на Comex подорожало с $1867,20 до $1973,50 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust выросли с 901,42 до 921,08 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 3861,59 п. до 3916,64 п. · Главными словами прошедшей недели были «нефть», «золото» и «банковский кризис». В США и Европе обнаружились банки с очень высокими рисками и значительным выводом депозитов. В США крах добрался до SVB Financial и Signature Bank, а в Европе зашатался Credit Suisse. Уже к концу недели 11 крупнейших банков США протянули руку помощи First Republic Bank. Отечественный рынок реагировал соответствующим образом. Дешевеющая нефть, дорожающее золото и влияние банковского кризиса в начале недели привели к падению нефтегазового сектора и сектора финансов, а вот акции золотодобывающих компаний пользовались спросом. Также активные покупки были в транспортном секторе, который является получателем преимуществ в условиях перестройки торговой логистики в восточном направлении. «Белуга» (BELU) обрадовала акционеров рекомендацией совета директоров выплатить 400 руб на акцию по итогам 2022 года. Бумаги «Московской Биржи» (MOEX), напротив, подверглись распродажам из-за дивидендного разочарования. Во вторник транспортный сектор стал лидером дня, а рост с начала месяца уже превышал 10%, что в последующие дни спровоцировало фиксацию прибыли по ряду бумаг. Также в этот день позитивно торговались акции сектора информационных технологий. Минцифры предложило остановиться на варианте постоянного нулевого налога на прибыль для IT-компаний. · Среда стала днём коррекции отечественных индексов. Самые большие потери были в транспортном секторе, который оказался существенно перегрет. TCS Group вновь подтвердила, что пока воздержится от дивидендов. Ещё в этот день состоялся аномальный рост акций «Детского» мира, торговля которыми на Московской Бирже прекратилась 17 марта. В течение последующих двух дней они вернулись к цене потенциального выкупа. В четверг глава «Ростелеком» (RTKM) сообщил, что компания может выплатить дивиденды, но решение о них находится в ведении правительства. В остальном, рынок смог пережить торги 16 марта без особых потерь. Затем наступила пятница и уже с первых минут торгов стало ясно о предстоящем событии в бумагах Сбербанка. Наб. совет финансовой организации рекомендовал дивиденды в размере 565 млрд руб, или 25 руб на обыкновенную, или привилегированную акцию. Новость оказалась столь позитивной, что обыкновенные акции Сбербанка поднялись более чем на 10%. Вечером уже совет директоров «НОВАТЭК» (NVTK) обрадовал акционеров рекомендацией выплатить дивиденды в размере 60,58 руб на акцию за II полугодие 2022 года. Опубликованный «Татнефтью» отчёт по МСФО и РСБУ также предполагает довольно щедрые выплаты акционерам по итогам 2022 года. И, наконец, ЦБ РФ сохранил ставку на уровне 7,5%. · На внешних рынках неделя складывалась неравномерно. Проблемы у американских SVB Financial и Signature Bank напомнили инвесторам о кризисе 2008 года. Затем уже швейцарский Credit Suisse оказался в зоне риска. Национальный Банк Швейцарии выделил 50 млрд франков на спасение финансовой организации, а также может протолкнуть решение об объединении UBS и Credit Suisse. В США 11 крупнейших банков выделили $30 млрд на поддержку First Republic Bank, но, похоже, история пока далека от завершения. В ЕЦБ приняли решение о повышении ставок на 50 базисных пункта. Народный Банк Китая, напротив, снизил требования по норме резервирования для банков с 11,0% до 10,75%. Примечательно, что банковский кризис и ожидаемое замедление инфляции в США начало влиять на прогнозы по действиям американского регулятора. Некоторые крупные банки даже допускают то, что ФРС откажется от повышения ставки. Ключевые события предстоящей недели · Первый день недели будет достаточно скудным на макроэкономические события. Можно отметить данные по ценам производителей Германии за февраль, а также публичное выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. · Япония во вторник отдыхает по случаю праздника дня весеннего равноденствия. В Австралии опубликуют протокол последнего заседания Резервного Банка. Днём выйдут индексы текущих экономических условий и экономических настроений Германии за март. Оба индекса могут показать негативную динамику относительно февраля. Далее инфляция в Канаде, которая могла замедлиться до 5,4% с 5,9% в январе. Далее публичное выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Вечером выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья в США за февраль. Закроет день статистика от API по запасам нефти и нефтепродуктов. · Среду начнём с инфляции в Великобритании, которая могла замедлиться в феврале до 9,8% с 10,1% в январе. Днём вновь выступает председатель ЕЦБ Кристин Лагард. Далее отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Однако главное событие дня и недели это итоги заседания ФРС. Ожидания на рынке весьма разнообразны – от сохранения ставки, как это прогнозируют в Goldman Sachs и Barclays, до 50 базисных пунктов без оглядки на проблемы банков. В России в этот день опубликуют данные по ценам производителей за февраль. · Регулятор Гонконга примет решение по ставке в четверг и оно будет продиктовано размером повышения ставки в США. Днём в Европе решение по процентной ставке сделает Национальный Банк Швейцарии, но рынок не ожидает её изменения особенно в свете проблем банковского сектора. Далее решение по ставке примет Банк Англии, который, вероятно, семью голосами монетарного комитета повысит её до 4,25%, а 2 члена проголосуют за нейтральное решение. Далее идём в США, где выйдет индекс национальной активности ФРБ Чикаго, первичные обращения за пособием по безработице, а также статистика баланса счёта текущих операций за IV квартал. Чуть позже появятся данные по продажам нового жилья в США. · В пятницу выйдут предварительные индексы деловой активности в сфере услуг и производстве по различным странам. Сводный индикатор деловой активности еврозоны мог остаться в марте на уровне 52,0 п., как и в феврале. В Японии в этот день выходит статистика по инфляции. Общенациональный базовый индекс потребительских цен мог замедлить свой рост в феврале до 3,1% с 4,2% в январе. В США в этот день выходит отчёт по заказам на товары длительного пользования. Ожидается их рост на 1,2% за февраль. Вечером также выступит президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард. Азиатские рынки пока не верят в завершение банковского кризиса · Азиатские рынки начинают новую неделю разнонаправленно. В Шанхае инвесторы отреагировали скромными покупками на снижение нормы резервирования для банков с 11,0% до 10,75%. Однако говорить о позитивном рынке невозможно. В минувшие выходные UBS AG согласился купить Credit Suisse за 3 млрд франков и признать убытки в размере до $5,4 млрд. Однако в процессе обсуждения звучали и менее позитивные цифры, включая возможную помощь в поглощении со стороны Национального Банка Швейцарии в размере до 100 млрд франков. То есть у глобальных инвесторов нет никакой уверенности в том, что поглощение Credit Suisse станет наиболее эффективным лекарством от банковского кризиса. Меж тем в Гонконге технологичный сектор терял до 3%, а сектор здравоохранения более 4%. Сектор полупроводниковой отрасли, напротив, повышался более чем на 2%. · В Японии банковский сектор начинал день с роста почти на 1%, но затем вновь оказался в минусе почти на 1%. Бумаги Mitsubishi UFJ Financial снижались на 2,1%, Sumitomo Mitsui Financial на 1,6%, а Mizuho Financial на 2,2%. Дополнительным негативом для рынка стало укрепление иены на 1,5% до 131,8 за доллар, что традиционно сигнализирует об отсутствии аппетитов к риску. Акции Toyota Motor снижались на 1,0%, Honda Motor на 1,3%. По состоянию на 8:30 мск: · NIKKEI 225 - 27009,63 п. (-1,19%), · Hang Seng - 18987,11 п. (-2,72%), · Shanghai Composite - 3250,25 п. (-0,01%). Члены ОПЕК призывают к действиям по защите нефтяных котировок · Нефть начинает новую неделю снижением котировок. Опасения остаются прежними – банковский кризис может стать причиной более жёсткого сценария экономического спада в мире, даже если регуляторы начнут смягчать свою денежную политику. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани и генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс выпустили совместное заявление, призвав добывающие страны к координированным действиям, дабы не допустить негативное влияние волатильности цен на производителей и потребителей. Очередное совещание ОПЕК+ запланировано на 3 апреля, но нельзя исключать, что дальнейшее падение котировок может заставить добывающие страны собраться гораздо раньше для обсуждения вопроса о дополнительном сокращении предложения. По состоянию на 8:50 мск: · Brent - $72,16 (-1,11%), · WTI - $66,07 (-1,00%), · Алюминий - $2269,5 (-0,20%), · Золото - $1984,3 (+0,55%). info4

