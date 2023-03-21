«Открытие»: Дивидендный драйвер продолжает стимулировать ралли на российском рынке

Шульгин Михаил, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Российские акции уверенно начали новую торговую неделю и прибавили в цене по итогам торгов в понедельник, 20 марта. По темпам роста для Индекса МосБиржи это был лучший день с 25 октября 2022 г. (+3,23%). Индекс РТС завершил свой лучший день с 27 февраля, когда он подрос на 3,4%.

На 19:00 мск:

Индекс МосБиржи — 2 397,16 п. (+3,20%), с нач. года +11,3%

Индекс РТС — 979,83 п. (+3,25%), с нач. года +1,0%

Потенциальные факторы поддержки российских акций на текущей неделе: слабый рубль, цены на золото, переговоры лидеров России и КНР, дивидендные ожидания. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию (20–22 марта) — позитивный для российского фондового рынка фактор. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, главы государств подпишут два совместных заявления, а всего планируется подписать более 10 документов. Бенефициарами могут выступить транспортный и нефтегазовый секторы. Отметим, что отраслевой индекс «Транспорта» продемонстрировал рост четвёртую неделю подряд, а из последних 12 недель 11 завершились ростом. Транспортный сектор может предпринять попытку закрепиться выше 1000 пунктов впервые с апреля 2022 года.

Ослабление рубля может снизить негативное влияние на компании нефтегазового сектора со стороны снижения цен на нефть. Однако главными бенефициарами слабости российской валюты, скорее всего, будут акции золотодобытчиков на фоне роста цен на золото до годовых максимумов (котировки впервые с марта 2022 г. превышали днем $2000 за унцию), а также производители удобрений.

Внешний фон – ключевой потенциальный фактор давления на текущей неделе. Мировые цены на нефть могут оказаться под давлением в том случае, если в среду ФРС повысит ставки и даст ястребиный комментарий в отношении перспектив денежно-кредитной политики. Это повысит риски глобальной рецессии, что негативно скажется на аппетите к риску.

На какие бумаги обратить внимание на неделе с 20 по 26 марта

Внешний фон в понедельник был нейтральным для российского рынка. Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 утром опустился до самых низких уровней с начала года на фоне общего ухудшения рыночных настроений, но затем отыграл все потери и вышел в плюс. В конечном итоге инвесторы, вероятно, посчитали, что быстрая покупка одним швейцарским банком, UBS, другого — Credit Suisse — является не самым плохим исходом данной саги. Как минимум это снижает неопределенность, которой инвесторы не любят.

S&P 500 продолжал начатый на прошлой неделе рост. На выходных центробанки шести развитых стран и регионов (США, Еврозона, Великобритания, Швейцария, Канада и Япония) сообщили о переходе с еженедельных на ежедневные аукционы по предоставлению долларовой ликвидности. Эта мера призвана стабилизировать мировую финансовую систему и поддержать рынки.

Цены на нефть Brent впервые с декабря 2021 г. упали до $70,12/барр., но затем отыграли незначительную часть потерь. Быстрое снижение цен порождает ожидания того, что ОПЕК+ вмешается в ситуацию, однако рыночные слухи предполагают, что альянс пока сохранит статус-кво.

На 19:15 мск:

Brent, $/бар. — 72,67 (-0,41%), с нач. года -15,4%

WTI, $/бар. — 66,32 (-0,63%), с нач. года -17,4%

Urals (инд. Средиземноморье), $/бар. — 45,99 (-0,02%), с нач. года -28,2%

Золото, $/тр. унц. — 1 976,39 (-0,65%), с нач. года +8,4%

Серебро, $/тр. унц. — 22,50 (-0,46%), с нач. года -6,1%

Алюминий, $/т — 2 282,50 (+0,37%), с нач. года -4,0%

Медь, $/т — 8 677,00 (+1,13%), с нач. года +3,6%

Никель, $/т — 22 810,00 (-2,37%) с нач. года -24,1%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 8,7 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,1 к прибыли за прошедший год (P/E).

На 19:15 мск:

EUR/USD — 1,0717 (+0,44%), с начала года +0,1%

GBP/USD — 1,2261 (+0,72%), с начала года +1,5%

USD/JPY — 131,5 (-0,27%), с начала года +0,3%

Индекс доллара — 103,35 (-0,35%), с начала года -0,2%

USD/RUB (Мосбиржа) — 77,17 (+0,14%), с начала года +10,4%

EUR/RUB (Мосбиржа) — 82,7125 (+0,87%), с начала года +11,3%

Ключевые новости дня

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву. В понедельник президент России проведет встречу с китайским лидером в неформальной обстановке. Обсуждение экономических вопросов запланировано на 21 марта.

В фокусе

Компания «Россети Северо-Запад» (MRKZ) 21 марта планирует опубликовать финансовую отчетность по РСБУ и МСФО за 2022 год.

Итоги российского рынка

Все 10 отраслевых индексов выросли по итогам дня (как и в пятницу).

Худшими по динамике стал индекс «Информационных технологий» (+0,13%). Лидировали по темпам роста «Яндекса» (YNDX), расписки «ЦИАН» (CIAN), акции «Группы Позитив» (POSI). В аутсайдерах оказались расписки Ozon Holdings (OZON) и VK Company (VKCO).

Лидером роста стал индекс «Нефти и газа» (+3,75%). Здесь подросли все бумаги сектора. В лидерах акции «Газпрома» (GAZP), префы «Башнефти» (BANEP) и «Транснефти» (TRNFP).

Индекс «Финансов» по итогам дня снова более 3% (+3,3%). С сильным отрывом лидировали акции ВТБ (VTBR), за ними следовали обычка и префы Сбербанка (SBER).

Индекс «Транспорта» (+3,14%). Все представители сектора подросли по итогам дня. Более 4% прибавили акции «Аэрофлота» (AFLT) и «Совкомфлота» (FLOT).

Индекс «Металлов и добычи» (+2%). Также весь сектор в зеленой зоне. Лучшим по темпам роста оказались префы «Мечела» (MTLRP), «Норникель» (GMKN) и «Распадская» (RASP).

Из ТОП-25 акций лидеров по объему торгов все бумаги подорожали на 18:50 мск. Лидировали по объему акции Сбербанка (SBER), «Газпрома» (GAZP), ВТБ (VTBR). Наиболее существенный рост показали акции ВТБ.

Из 40 акций индекса МосБиржи 38 подорожали и 2 подешевели по итогам дня.

69,0 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 76,2 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 71,4 % торгуются выше своей 200-дневной МА.

Корпоративные истории

«Совкомфлот» (FLOT) в 2022 г. увеличил чистую прибыль по МСФО в 10,8 раза до $385,2 млн. Показатель EBITDA за 2022 год вырос на 53,2%, до $1,039 млрд. Выручка в тайм-чартерном эквиваленте (ТЧЭ) составила $1,437 млрд, что на 31,2% выше показателя 2021 года. Чистый долг компании на конец 2022 года сократился на 61% и составил $928,3 млн. Конечно, компания продемонстрировала сильные финансовые результаты по итогам 2022 года. Но цифры были во многом ожидаемыми после публикации компанией в конце января основных показателей за 9 месяцев прошедшего года. При этом компания сообщила, что подтверждает свою дивидендную политику по выплате дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной прибыли по МСФО. Таким образом, учитывая, что скорректированная прибыль «Совкомфлота» за 2022 год составила 20,4 млрд руб., итоговый дивиденд может составить порядка 4,3 руб. на акцию.

Совет директоров «Интер РАО» (IRAO) рекомендовал дивиденды за 2022 г. в размере 0,2834 руб. на акцию. Компания направит на дивиденды 95% чистой прибыли по РСБУ. Это вся чистая прибыль после обязательного отчисления в резервный фонд, отметили в энергокомпании. Дивидендная отсечка установлена на 30 мая. Годовое собрание акционеров состоится 19 мая в заочной форме. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет определен 24 апреля.

Лидером дня среди всех торгующихся на Московской бирже акций были бумаги ВТБ (VTBR). Глава банка Андрей Костин заявил накануне, что квартальная прибыль кредитора может быть рекордной (пока официальный рекорд 87 млрд руб. по итогам 3 кв. 2021 г.) Результаты за 2022 год сложно назвать сильными, но банк также не платил дивиденды за весьма неплохой 2021 год. Соответственно, экстраполируя действия Сбербанка, можно предположить, что и ВТБ пойдёт по такому же пути, предоставив бюджету возможность получить значительные средства через дивиденды. Впрочем, щедрыми они вряд ли будут, так как банк в конце прошлого года заметно потратился на покупку Банка «Открытие». Схожая ситуация с «Газпромом» (GAZP). Отложенные дивиденды за 2021 год частично изъяты дополнительными налогами. Однако и диапазон в 16–20 руб. на акцию в сложившейся ситуации будет вполне привлекательной дивидендной целью. Мы не исключаем, что правление «Газпрома» может дать ориентир по дивидендам в середине мая. Тем не менее риск нулевых выплат считаем высоким.

Компания «Роснефть» (ROSN) опубликовала результаты за 2022 г. по МСФО. Добыча углеводородов в 2022 г. превысила результаты 2021 г., составив 5,10 млн б.н.э. в сутки. Операционная прибыль и показатель EBITDA выросли на 8,9% и 9,5% до 1,5 трлн и 2,55 трлн рублей соответственно. Однако чистая прибыль при этом упала на 8% до 813 млрд руб., в основном из-за негативного влияния неденежных факторов. Однако компания считает, что достигнутый уровень чистой прибыли является солидной базой для выплаты дивидендов за отчетный год.