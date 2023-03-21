«Открытие»: Российский рынок возвращает дивидендные ожидания в игру

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Российский рынок возвращает дивидендные ожидания в игру

· Российский рынок активно повышался в первой половине дня. На рынок вернулась главная его стратегическая идея – дивидендные надежды. Продолжили дорожать акции Сбербанка, а вслед за ними бумаги «Газпрома» и ВТБ. Объём сделок на основной секции Московской Бирже составил 56,0 млрд руб по сравнению с 60,5 млрд руб на предыдущей сессии.

· По состоянию на 16:20 мск индекс МосБиржи - 2380,58 п. (+2,49%), а индекс РТС - 978,24 п. (+3,08%).

· Лидерами среди индексных бумаг были ВТБ, «Газпром», «Аэрофлот», привилегированные «Транснефть» и Сбербанк. Самыми слабыми оказались «РусАгро», OZON Holdings, X5 Retail, ММК и VK.

· Лидером дня были бумаги ВТБ (VTBR). Результаты за 2022 год сложно назвать сильными, но банк также не платил дивиденды за весьма неплохой 2021 год. Соответственно, экстраполируя действия Сбербанка, можно предположить, что и ВТБ пойдёт по такому же пути, предоставив бюджету возможность получить значительные средства через дивиденды. Впрочем, щедрыми они вряд ли будут, так как банк в конце прошлого года заметно потратился на покупку Банка «Открытие». Схожая ситуация с «Газпромом». Отложенные дивиденды за 2021 год частично изъяты доп. Налогами. Однако и диапазон 16-20 руб на акцию в сложившейся ситуации будет вполне привлекательной дивидендной целью.

· «Совкомфлот» порадовал ростом прибыли по МСФО за 2022 год в 10,8 раз до $385,2 млн. Скорректированная прибыль увеличилась в 4,4 раза до $20,36 млн. Выручка возросла на 22,6% до $1,89 млрд. Показатель EBITDA поднялся на 53,2% до $1,04 млрд. Компания также подтвердила свою дивидендную политику, которая предусматривает выплату не менее 50% от скорректированной прибыли по МСФО.

· Рубль укреплялся против доллара и юаня, но слабел относительно евро. Внешний банковский кризис почти не оказывает влияния на российскую валюту, но опосредованное давление осуществляется через дешевеющую нефть. Однако есть и польза от кризиса. Золото на торгах в понедельник преодолевало планку в $2000 за тройскую унцию. Если регуляторам ведущих стран придётся активно обеспечивать ликвидность банков, то это станет новым поводом для цикла роста цены золота, которое занимает существенную долю в международных резервах РФ.

· Доллар незначительно слабел на Forex. При этом доходности американских и европейских облигаций были относительно стабильны. Можно говорить о том, что валюты пытаются найти равновесие на фоне совместных усилий центральных банков развитых стран по поддержке банковской системы. По сути, ФРС и ЕЦБ временно вернули программы количественного смягчения. Единственно, швейцарский франк может оказаться в неудобной ситуации. Власти Швейцарии и Национальный Банк могли зарезервировать до 260 млрд франков для стабилизации банковской системы. Если этих средств не хватит для купирования кризиса, то одна из самых стабильных валют мира может резко девальвироваться.

По состоянию на 16:20 мск:

· DXY - 103,047 (-0,3%),

· EUR/USD - $1,0718 (+0,49%),

· GBP/USD - $1,2239 (+0,5%),

· USD/JPY - 131,45 (-0,3%),

· USD/RUB – 76,65 (-0,53%),

· EUR/RUB – 82,17 (+0,21%),

· CNY/RUB – 11,126 (-0,57%).

Спасение Credit Suisse повышает тревожность владельцев облигаций

· Европейские рынки приняли без особого оптимизма принудительное слияние UBS AG и Credit Suisse, хотя крупнейший швейцарский банк заплатил 3 млрд франков, но предполагает списание убытков в размере $5,4 млрд. Акции Credit Suisse теряли около 60% в начале торгов. Бумаги UBS AG падали почти на 8%. Также владельцам высокодоходных бондов Credit Suisse придётся списать убытки на $17 млрд. Данное обстоятельство уже вызвало недоумение инвесторов, так как владельцы облигаций рассчитывали на более высокую защищённость своих инвестиций, чем владельцы акций. В утренние часы банковский индекс терял около 6%, но затем заметно сократил свои потери.

По состоянию на 16:20 мск:

· FTSE 100 - 7381,75 п. (+0,63%),

· DAX - 14907,06 п. (+0,94%),

· CAC 40 - 7009,15 п. (+1,21%).

Дешевая нефть повышает шансы ответных действий ОПЕК+

· Нефть Brent дешевела в первой половине дня до $70,13 за баррель. Поскольку это произошло на фоне очередной волны распродаж банковских акций, то мы вновь предполагаем продажи для улучшения ситуации с ликвидностью финансовых организаций. Однако уже к середине дня наметился отскок от минимумов. В минувшие выходные премьер Ирака и Генеральный секретарь ОПЕК призвали добывающие страны к координированным действиям, дабы обеспечить ценовую стабильность, что повышает шансы на внеочередное совещание стран ОПЕК+ и новое сокращение производства. Пока регулярное совещание ожидается 3 апреля. Однако, если ценовая ситуация не начнёт выправляться, то шансы на сокращение добычи будут высокими, так как многие арабские страны рассчитывают свои бюджеты на основе цены нефти около $80 за баррель.

По состоянию на 16:20 мск:

· Brent - $72,97 (+0,00%),

· WTI - $66,69 (-0,07%),

· Алюминий - $2290 (+0,70%),

· Золото - $1981,7 (+0,42%),

· Никель - $23060 (-1,30%).

Банковский сектор США пытается стабилизироваться

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост американского рынка в начале дня от 0,2% в NASDAQ до 0,4% в Dow Jones. Акции First Republic вновь снижались на утренних торгах. Агентство S&P вновь снизило кредитный рейтинг организации до B+ с BB+ с негативным прогнозом. То есть кредитное действие произошло уже после того, как 11 крупнейших финансовых организаций США предоставили банку депозиты без страховки на $30 млрд. Тем не менее, большинство акций региональных банков США дорожали на расширенных торгах понедельника.