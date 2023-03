Комментарии «Открытие»: Рынки переключат внимание на предстоящее решение ФРС Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Рынки переключат внимание на предстоящее решение ФРС · Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Азиатские индексы преимущественно повышались, хотя динамика роста была довольно слабой. Инвесторы пока не верят в полное преодоление банковского кризиса в США и Европе, хотя история Credit Suisse завершилась принудительным поглощением. В ближайшие два дня внимание инвесторов сместится в сторону ожиданий итогов заседания ФРС, от которого ждут скромного повышения ставки на 25 Б.П., а то и сохранения её на прежнем уровне. Косвенные данные в Китае говорят о росте контейнерных перевозок. В G7 пока не находят необходимым менять потолок цен на российскую нефть. Однако производители нефти могут задуматься о новом сокращении производства. Российский рынок может продолжить рост на торгах во вторник. Одним из ключевых моментов дня будут официальные переговоры глав РФ и КНР по экономическим вопросам. Дивидендные надежды толкают российский рынок вверх · Российский рынок показал солидный рост на торгах в понедельник, пока на зарубежных площадках нервно следили за развитием банковского кризиса в Европе и США. Основная идея рынка это возрождение дивидендных надежд. Главными действующими лицами были акции ВТБ и »Газпрома». Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 84,163 млрд руб. · По итогам торгов 20 марта индекс МосБиржи - 2397,16 п. (+3,20%), а индекс РТС - 979,83 п. (+3,25%). Лидеры роста на 23:00 мск: ВТБ ао 0,02 12,85% Транснф ап 107 000 7,97% ГАЗПРОМ ао 174,92 7,12% Сбербанк-п 203,05 5,1% ИнтерРАОао 3,58 4,84% Лидеры снижения на 23:00 мск: OZON-адр 1 684 -0,36% · Индекс МосБиржи закрылся на максимуме дня, а на вечерней сессии даже поднимался выше 2400 пунктов, что мы полагали достаточно отдалённой целью. Все 10 отраслевых индекса российского рынка завершили день в плюсе. Рост более 3% состоялся в секторах нефти и газа (+3,75%), финансов (+3,24%) и транспорте (+3,14%). Самым слабым был сектор информационных технологий. · Акции ВТБ вырвались в лидеры дня. Инвесторы экстраполировали действия Сбербанка на бумаги второго по величине банка страны. Если Сбербанк планирует выплатить дивиденды из нераспределённой прибыли за 2021 год, то аналогичный подход может применить ВТБ, дабы пополнить бюджет страны через долю государства в акционерном капитале. Однако щедрым выплатам из нераспределённой прибыли за 2021 год могла помешать сделка по покупке Банка «Открытие» в конце 2022 года. · Схожая ситуация в бумагах «Газпрома», чья нераспределённая прибыль за 2021 год уже частично изъята за счёт дополнительных налогов. Однако в акциях «Газпрома» существуют перспективы расширения сотрудничества с Китаем. Входе визита главы КНР Си Цзиньпиня в Россию ожидается заключение широкого набора межгосударственных соглашений. Как минимум, это первый визит главы Китая за границу после избрания на третий срок. · Подорожали акции «Совкомфлота» (FLOT). Чистая прибыль «Совкомфлота» в 2022г выросла в 10,8 раза, до $385,2 млн. «Совкомфлот продемонстрировал сильные финансовые результаты по итогам 2022 года, - отмечает Алексей Павлов, начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - Впрочем, цифры были во многом ожидаемыми после публикации компанией в конце января основных показателей за 9 месяцев прошедшего года. Рост финансовых показателей, по всей видимости, бы в первую очередь обусловлен высокими ставками на фрахт танкеров. При этом компания сообщила, что подтверждает свою дивидендную политику по выплате дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной прибыли по МСФО. Таким образом, учитывая, что скорректированная прибыль «Совкомфлота» за 2022 год составила 20,4 млрд руб., итоговый дивиденд может составить порядка 4,3 руб. на акцию». · Совет директоров «Интер РАО» (IRAO) рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 г. в размере 0,2834 руб. на акцию. В декабре 2022 г. гендиректор "Интер РАО" Борис Ковальчук говорил, что компания планирует выплатить дивиденды за 2022 г. в традиционном для нее размере - 25% чистой прибыли по МСФО. Сам отчет по МСФО по итогам 2022 г. компания не раскрывала. Поэтому неясно какую долю прибыли компания направила от МСФО и можно ли делать соответствующие расчеты. Однако за 2021 г. "Интер РАО" выплатила акционерам дивиденды в размере 0,2366 руб. на акцию, всего - 24,699 млрд руб. Таким образом, дивидендные выплаты выросли на 20%, что примерно соответствует росту чистой прибыли компании по РСБУ. Дивидендная доходность по акциям компании составляет около 8%, что сопоставимо с депозитами банков. Мы считаем, акции Интер РАО интересными для инвестирования и положительно расцениваем новость о выплате дивидендов. · Компания «Роснефть» ( ROSN ) опубликовала результаты за 2022 г. по МСФО. Добыча углеводородов в 2022 г. превысила результаты 2021 г., составив 5,10 млн б.н.э. в сутки. Операционная прибыль и показатель EBITDA выросли на 8,9% и 9,5% до 1,5 трлн и 2,55 трлн рублей соответственно. Однако чистая прибыль при этом упала на 8% до 813 млрд руб., в основном из-за негативного влияния неденежных факторов. Однако компания считает, что достигнутый уровень чистой прибыли является солидной базой для выплаты дивидендов за отчетный год. · Рубль ослаб против евро и доллара, но закрыл день нейтрально против юаня. В течение дня отечественная валюта испытывала давление со стороны дешевеющей нефти. К вечеру нефть смогла расправиться с потерями, но это уже не помогло рублю. Возможно, что 21 марта отечественная валюта получит импульс к укреплению на фоне официальных переговоров председателя КНР и президента РФ по экономическим вопросам в узком и расширенном составах. · Меж тем доллар на Forex слабел. Банковский кризис в Европе и США побуждает центральные банки к накачке финансовых систем ликвидностью. Значительная часть инвесторов воспринимает это в качестве сигнала перехода к стимулирующей политике регуляторов. Первые экстренные меры пока погасили самые критичные сигналы, но это не означает, что кризис завершился. Появляются вопросы к германскому Deutsche Bank, в США всё ещё нет устойчивости First Republic Bank, которому вновь готовы помогать более крупные банковские организации. Собственно, даже история с Credit Suisse может не закончиться, так как обнуление Additional Tier 1 на $17 млрд может негативно сказаться на инвесторах подобных высокодоходных облигаций. По состоянию на 23:00 мск: · DXY - 102,933 (-0,41%), · EUR/USD - $1,0724 (+0,54%), · GBP/USD - $1,2279 (+0,83%), · USD/JPY - 131,44 (-0,3%), · USD/RUB – 77,17 (+0,14%), · EUR/RUB – 82,71 (+0,87%), · CNY/RUB – 11,190 (+0,0%). Власти США рассматривают планы распространения страховки на все вклады · Торги в США завершились ростом индексов, но также и ростом доходностей по казначейским обязательствам. В администрации Джо Байдена озаботились распространением страховки на все депозиты в стране, хотя сама идея пока не вызывает оптимизма в Конгрессе. Тем не менее, акции First Republic Bank оставались под давлением на новостях о поиске частных инвестиций, а также соглашения с JPMorgan об изучении стратегических возможностей. В остальном, финансовый сектор демонстрировал рост, реагируя на спасение Credit Suisse в Швейцарии, хотя многих на рынке обеспокоил факт обнуления Additional Tier 1 на $17 млрд. То есть спасение банков происходит за счёт потерь у некоторых держателей облигаций, чьи убытки в последствии могут также сказаться на устойчивости финансовых институтов. · Динамика по секторам: Energy +2,11%, Materials +2,01%, Industrials +1,36%, Consumer Staples +1,35%, Health Care +1,28%, Financials +1,20%, Real Estate +1,06%, Utilities +0,81%, Communication Services +0,48%, Consumer Discretionary +0,39%, Technology +0,23%. По итогам торгов: · DJIA - 32244,58 п. (+1,2%), · NASDAQ - 11675,54 п. (+0,39%), · S&P 500 - 3951,57 п. (+0,89%). Китайская таможня наблюдает рост контейнерных перевозок · Азиатские рынки торговались преимущественно в плюсе на фоне ослабления рисков распространения американо-европейского банковского кризиса. Японский рынок отдыхал по случаю праздника весеннего равноденствия. · Глава Гонконга Джон Ли заявляет о том, что местная банковская система является устойчивой, а по сей причине влияние европейского банковского кризиса имеет ограниченный эффект. Как минимум, акции HSBC Holdings торговались в плюсе на 2%. В Шанхае рынок реагировал на заявление таможенной службы о росте загрузки контейнерных перевозок, что может быть свидетельством увеличения экспорта. Спросом пользовались акции оборонных компаний, которые продолжают реагировать на крайне напряжённые отношения США и Китая. Собственно говоря, негативная реакция Белого дома на визит Си Цзиньпиня в Россию была предсказуемой. В Гонконге рост более 9% демонстрировали акции Bilibili Inc, реагируя на одобрение 27 новых игровых релизов комиссией по онлайн играм. По состоянию на 8:35 мск: · Hang Seng - 19168,20 п. (+0,88%), · Shanghai Composite - 3248,44 п. (+0,42%). Страны G7 пока не видят оснований для изменения потолка цен на российскую нефть · Нефть вновь оказалась под давлением на торгах во вторник. Представители G7 заявляют об отсутствии необходимости изменения потолка цен на российскую нефть. Аналогичное заявление было сделано Еврокомиссией послам стран Евросоюза в минувшие выходные. Однако есть высокая вероятность того, что в ОПЕК+ могут поменять планы производства. Многие бюджеты стран Персидского залива балансируются при учёте цены на нефть около $80 за баррель. Однако это идеи на будущее, а пока нефть подвержена повышенной волатильности из-за продаж финансовыми институтами, которые избавляются от позиций в контрактах, пополняя свою ликвидность. По состоянию на 8:55 мск: · Brent - $73,05 (-1,00%), · WTI - $67,15 (-0,72%), · Алюминий - $2274,5 (+0,00%), · Золото - $1986,1 (+0,17%). info4

