Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 марта: 4 872,6602 руб/1 г золота и 54,3500/1 г серебра ЦБ РФ с 21 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 872,6602 руб.

1 грамм серебра - 54,3500 руб.

1 грамм платины - 2 431,2400 руб.

1 грамм палладия - 3 449,4299 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 137,1400 р. (2,90%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1400 р. (0,26%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 57,0200 р. (2,40%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 89,7399 р. (2,54%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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