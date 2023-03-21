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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 марта: 4 872,6602 руб/1 г золота и 54,3500/1 г серебра

ЦБ РФ с 21 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 872,6602 руб.
  • 1 грамм серебра - 54,3500 руб.
  • 1 грамм платины - 2 431,2400 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 449,4299 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 137,1400 р. (2,90%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1400 р. (0,26%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 57,0200 р. (2,40%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 89,7399 р. (2,54%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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