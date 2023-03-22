«Открытие»: Российские акции растут в надежде на расширение экономического сотрудничества с Китаем

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Российские акции растут в надежде на расширение экономического сотрудничества с Китаем

· Российский рынок демонстрировал рост в первой половине дня, хотя в начале торгов корректировались лидеры предыдущей сессии. Однако акции Сбербанка всё ещё остаются привлекательными с учётом дивидендной доходности, которая превышает депозитные проценты. Локальные инвесторы ждут новостей с переговоров глав РФ и Китая, которые проходят в Москве.

· По состоянию на 16:05 мск индекс МосБиржи - 2420,67 п. (+0,98%), а индекс РТС - 994,70 п. (+1,52%).

· Лидерами среди индексных бумаг были «Алроса», Globaltrans, «НОВАТЭК», «ФосАгро», «ПИК». Самыми слабыми оказались ВТБ, «Газпром», Polymetal, TCS Group и ГМК «Норникель».

· Среди лидеров торгов бумаги Globaltrans и «НОВАТЭК». Обе компании заметно выигрывают от расширения торговых связей с Китаем. Вероятно, что на переговорах в Москве лидеры двух стран заключат новые экономические соглашения и установят более высокие ориентиры взаимной торговли. Впрочем, если говорить о поставках СПГ, то за первые два месяца года они выросли на 57,4%. При этом «НОВАТЭК» также сохраняет экспорт в Европу, частично заменяя выбывшие объёмы «Газпрома».

· Прибыль НКХП за 2022 год по МСФО, относящаяся к акционерам, сократилась на 18% относительно прошлого года до 1,96 млрд руб. Выручка снизилась за год на 22% до 4,96 млрд руб.

· Корректируются акции золотодобывающих компаний. Цена золота пока не смогла закрепиться выше $2000 за тройскую унцию. Однако поводом для этого может стать решение ФРС в среду 22 марта. От американского регулятора уже не ждут повышения ставки на 50 б.п., а вот вариант её сохранения на прежнем уровне будет сильным сигналом для золота.

· Рубль укреплялся против доллара и юаня, но торговался стабильно против евро. Поводом для укрепления служит дальнейшее восстановление котировок нефти. Кроме того, поддержку рублю оказывает налоговый период, влияние которого усиливается в III декаде месяца. Также давление на рубль снижается на фоне визита главы КНР в Россию. Как минимум, это показывает, что РФ не находится в какой-либо изоляции, или экономической блокаде.

· Доллар слабел на Forex. При этом доходности повышались, как по американским, так и по европейским облигациям. Однако, если доходность 10-летних казначейских обязательств США повышалась на 8 Б.П., то по германским аналогам уже на 16 б.п. Как минимум, представители ЕЦБ пока используют более жёсткую риторику, чем представители ФРС. Ставка ЕЦБ существенно ниже показателя инфляции, что оставляет значительное пространство для повышения.

По состоянию на 16:05 мск:

· DXY - 102,69 (-0,24%),

· EUR/USD - $1,0783 (+0,58%),

· GBP/USD - $1,2246 (-0,24%),

· USD/JPY - 132,25 (+0,7%),

· USD/RUB – 76,70 (-0,61%),

· EUR/RUB – 82,57 (-0,17%),

· CNY/RUB – 11,147 (-0,38%).

Банковский сектор возглавляет восстановление европейских индексов

· Европейские индексы преимущественно повышались. При этом банковский сектор Европы повышался более чем на 3%, реагируя на финализацию поглощения банка Credit Suisse более крупным конкурентом UBS AG. Акции UBS повышались почти на 4%. Германская генерирующая компания RWE обещает инвесторам увеличение дивидендных выплат, а также собирается увеличить свои инвестиции в активы возобновляемой энергетики. Издание Handelsblatt пишет о том, что появился интерес к активам производства стали Thyssenkrupp. Ими интересуются частный фонд CVC, бразильская CSN и индийская Jindal Group. Интерес к продаже актива появился ещё в прошлом году на фоне роста издержек из-за повышения цен на энергоносители. Индекс текущих экономических условий Германии упал до -46,5 п. с -45,1 п. в феврале при ожиданиях повышения до -44,3 п. Индекс экономических настроений упал до 13,0 п. с 28,1 п. в феврале при ожиданиях снижения лишь до 17,1 п.

По состоянию на 16:05 мск:

· FTSE 100 - 7535,65 п. (+1,78%),

· DAX - 15206,31 п. (+1,83%),

· CAC 40 - 7138,87 п. (+1,79%).

Смягчение банковского кризиса позитивно сказывается на нефти

· На рынке нефти ничего не поменялось, кроме снижения напряжения в банковском секторе. Ослабление необходимости получить ликвидность любой ценой снижает необходимость выхода из нефтяных контрактов. При этом текущая коррекция уже кажется избыточной на фоне прогнозов выше $100 на II полугодие. Кроме того, поводом для дальнейшего восстановления могут стать отчёты по запасам в США. Опрос Reuters показывает, что на рынке ждут, как сокращение запасов нефти, так и снижение запасов нефтепродуктов.

По состоянию на 16:05 мск:

· Brent - $74,89 (+1,49%),

· WTI - $68,9 (+1,86%),

· Алюминий - $2284 (+0,42%),

· Золото - $1967,2 (-0,79%),

· Никель - $22770 (-0,12%).

Министерство США обещает расширить поддержку банковских депозитов в случае необходимости

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,65% в NASDAQ до 0,95% в Dow Jones. Прежде всего, ослабли тревожные настроения в отношении банковского сектора. Совместные усилия регуляторов и крупных банков указывают инвесторам, что ситуация в какой-то степени находится под контролем. Конечно, это не убирает все риски, но демонстрирует желание банковского сектора не допустить повторение кризиса 2008 года. Слабость NASDAQ связана с ожиданиями решения ФРС. Ослабление напряжённости в банковском секторе повышает шансы на то, что американский регулятор продолжит борьбу с инфляцией. С другой стороны, если в соседней Канаде происходит более резкое замедление темпов роста цен, то это может произойти и в США. Канадская потребительская инфляция замедлилась в феврале до 5,2% с 5,9% в январе при ожиданиях 5,4%.

· Министр финансов США Джаннет Йеллен заявила, что правительство может поддержать более широко банковские депозиты, если это потребуется. Акции First Republic Bank повышались почти на 20% в рамках утренних торгов. Однако внимание инвесторов может переключиться с банковского сектора на другие отрасли экономики. Amazon объявила о планах увольнения ещё 9 тыс. сотрудников после вывода из персонала 18 тыс. Компания Virgin Orbit может подать документы на банкротство уже на текущей неделе. Согласно информации в финансовых СМИ, компания так и не смогла найти дополнительное финансирование для продолжения проекта орбитальных полётов. Многие сотрудники компании уже начали активный поиск новой работы. Tesla неожиданно получила повышение кредитного рейтинга от Агентства Moody’s. Рейтинг был повышен до Baa3, что означает вывод рейтинга из «мусорного».