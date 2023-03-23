«Открытие»: Отечественные индексы корректируются после бурного повышения за последние дни

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Отечественные индексы корректируются после бурного повышения за последние дни

· Российский рынок снижался в первой половине дня в среду. Коррекционная волна зародилась ещё накануне, когда стали известны подробности соглашений между РФ и Китаем. Объём сделок на основной секции достиг 22,0 млрд руб к середине дня.

· По состоянию на 15:50 мск индекс МосБиржи - 2390,48 п. (-0,32%), а индекс РТС - 978,86 п. (-0,52%).

· Лидерами среди индексных бумаг были Globaltrans, АФК «Система», «Роснефть», Polymetal и ВТБ. Самыми слабыми оказались привилегированные «Транснефть», X5 Retail Group, «РуосАгро», «Аэрофлот» и «Газпром».

· Яркие события вроде объявления о дивидендах Сбербанка, или приезда главы КНР в Россию, остались позади. Рынок смог преодолеть отметку 2400 пунктов по индексу МосБиржи, но закрепиться выше этого уровня пока не смог. Главной стратегией для российских инвесторов в последние месяцы является фиксация прибыли после её появления, тем более, если рост рынка проходит несколько дней подряд.

· Бумаги «Транснефти» оказались среди слабейших, хотя член совета директоров трубопроводной компании Геннадий Шмаль сообщил о возможности выплаты дивидендов. Однако их размер пока не установлен, а совет директоров обсудит этот вопрос лишь на июньском заседании.

· Дорожают бумаги золотодобывающих компаний, реагируя на позитивную динамику котировок золота. В случае, если ФРС примет достаточно мягкое решение по ставке, золото может заметно подорожать. Любое отступление в борьбе с инфляцией будет стимулировать интерес к драгоценным металлам.

· Рубль слабел против основных конкурентов. Приезд главы Китая в Россию отыгран, а впереди пока просматриваются лишь геополитические риски. Плюс к этому излишний акцент властей РФ на роли юаня говорит о повышении зависимости РФ от очередной иностранной валюты, хотя торговый баланс РФ и КНР пока складывается в пользу российского экспорта.

· Минфин в среду 22 марта проводит аукционы ОФЗ. На первом аукционе были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26242 с погашением 29 августа 2029 года. Размещённый объём составил 15,333 млрд руб при спросе 32,710 млрд руб и средневзвешенной доходности 10,18%. Отметим, что на аукционах ОФЗ всё же наблюдается неспешная тенденция к падению доходностей.

· Доллар незначительно слабел на Forex. Наиболее весомые потери американца были против британского фунта стерлингов. Инфляция в Великобритании неожиданно ускорилась в феврале до 10,4% при ожиданиях снижения до 9,8%. Это снижает возможности для Банка Англии принимать более мягкие решения. При этом британский регулятор также находится в зоне риска провоцирования финансового кризиса, если ставка будет чрезмерно высокой.

По состоянию на 15:50 мск:

· DXY - 102,785 (-0,11%),

· EUR/USD - $1,0785 (+0,15%),

· GBP/USD - $1,2266 (+0,43%),

· USD/JPY - 132,89 (+0,28%),

· USD/RUB – 76,93 (+0,35%),

· EUR/RUB – 82,95 (+0,42%),

· CNY/RUB – 11,165 (+0,04%).

Британские акции испытывают проблемы с ростом из-за укрепления фунта стерлингов

· Европейские индексы преимущественно повышались. Лишь у британского FTSE 100 были некоторые сложности с ростом на фоне укрепления фунта. Банковский сектор Европы продолжает расти третью сессию подряд. В среду он прибавлял около 0,8%. Остальные заметные движения в акций были связаны с повышением рекомендаций. В частности, дорожали бумаги розничной сети Marks and Spencer и производителя видео игр Ubisoft.

По состоянию на 15:50 мск:

· FTSE 100 - 7543,23 п. (+0,09%),

· DAX - 15274,01 п. (+0,52%),

· CAC 40 - 7138,12 п. (+0,35%).

ОПЕК+ не планирует менять свои планы в свете недавнего падения цены нефти

· Нефть торговалась в минусе. С одной стороны, это последствия статистики API по запасам. На неделе до 17 марта, коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,26 млн баррелей вместо сокращения. С другой стороны, сигналы из ОПЕК+ говорят о том, что альянс производителей может воздержаться от каких-либо действий на фоне падения цены нефти. Накануне вице-премьер правительства РФ Александр Новак сообщил, что добровольное сокращение добычи со стороны РФ почти полностью реализовано и продлится до конца июня. Агентство Reuters, ссылаясь на трёх делегатов нефтедобывающих стран, сообщает об отсутствии планов сокращения производства в других странах. Многие в ОПЕК+ относятся к текущему падению цены в качестве спекулятивного, а не фундаментального события. Соответственно, дальнейшая динамика котировок будет определяться статистикой экономического роста в Индии и Китае, а также масштабом проблем в Европе и США.

По состоянию на 15:50 мск:

· Brent - $75,37 (+0,07%),

· WTI - $69,69 (+0,03%),

· Алюминий - $2286 (+0,86%),

· Золото - $1942,2 (+0,06%),

· Никель - $22565 (+0,23%).

Американские инвесторы ждут решение ФРС

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на небольшое снижение рынка в начале торгов до -0,2%. Основные опасения связаны с тем, что купирование банковского кризиса всё же станет основанием для дальнейшего повышения ставки ФРС. Рынок оценивает вероятность повышения на 25 Б.П. на уровне 89%. Однако более важным будет проекция изменения ставки. Регулятор может повысить ставку на 25 Б.П., но продлить цикл повышения на более длительный период.

· Акции Virgin Orbit Holdings дорожали более чем на 70% на утренних торгах Reuters сообщает о том, что аэрокосмический проект близок к получению $200 млн от венчурного инвестора Метью Брауна. Акции проблемного банка First Republic снижались на 4% после роста более чем на 30% в рамках предыдущих торгов. Бумаги Nike были под давлением из-за слабых продаж в Китае.