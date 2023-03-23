Комментарии «Открытие»: Денежная политика в мире близка к развороту Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Денежная политика в мире близка к развороту Внешний фон перед стартом торгов в России неоднозначный. ФРС повысила ставку, но намекает о паузе, или остановке процесса ужесточения. Более неприятным для рынков стало заявление Джаннет Йеллен о невозможности обеспечить страхованием все депозиты. Новый день рынки встречают разнонаправленной динамикой. В Китае растут акции технологичных компаний, а вот сырьевые контракты под давлением. То есть ориентиры российского рынка не дают однозначного ответа на направленность движения. Тем не менее, предположим, что индекс МосБиржи вновь попытается взять отметку 2400 пунктов на фоне восстановления акций сектора нефти и газа. Российский рынок завершил торги среды в небольшом минусе. Идеи дивидендов и визита главы КНР в Россию уже отыграны рынком. Корпоративные новости, преимущественно, были представлены отчётами региональных «Россетей». Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 34,290 млрд руб.

По итогам торгов 22 марта индекс МосБиржи - 2393,88 п. (-0,18%), а индекс РТС - 980,02 п. (-0,40%). Лидеры роста на 23:00 мск: GLTR-гдр 433,3 2,92% Polymetal 554,8 2,61% Полюс 9 500,5 2,05% Система ао 13,77 1,4% Роснефть 376,8 1,34% Лидеры снижения на 23:00 мск: FIVE-гдр 1 421,5 -1,46% МКБ ао 6,93 -1,23% OZON-адр 1 660,5 -0,87% Аэрофлот 29,02 -0,79% НЛМК ао 125,14 -0,75% 2 отраслевых индекса российского рынка снизились, а 8 показали рост. В минусе закрылись нефть и газ (-0,40%), а также информационные технологии (-0,44%). Финансовый сектор стал лидером дня (+0,96%) за счёт роста акций Банка «Санкт-Петербург», ВТБ и «Московской Биржи».

Основным поставщиком корпоративных новостей в среду стал сектор электроэнергетики. Ряд дочерних компаний Россети ФСК ЕЭС опубликовал отчетность по РСБУ и МСФО. «Несмотря на то, что по выручке компании показывают более однородную динамику, разброс показателей по чистой динамике чистой прибыли весьма значителен, что по всей видимости связано с разной эффективностью, контролем над затратами и неденежными статьями, - отмечает Тимур Хайруллин, отраслевой аналитик по электроэнергетике управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - Как видно из таблицы большинство компаний ухудшили итоговый результат, а улучшить его смогли только Россети Центр и Приволжье, Россети Центр и Томская распределительная компания. Причем также наблюдаются существенные различия между показателем по МСФО и РСБУ. При этом, подавляющее большинство МРСК имеют идентичную дивидендную политику, подразумевающую выплаты акционерам 50% скорректированной чистой прибыли (большая из прибылей: по МСФО или РСБУ). Но такие компании как Россети Центр и Приволжье, Ленэнерго, Россети Московский регион, Россети Центр, Росети Кубань, Томская распр. компания и МРСК Урала уже выплатили значительные промежуточные дивиденды за 9 мес. прошлого года. Поэтому, за исключением Ленэнерго-пр, мы не ждем дополнительных выплат по итогам года. В целом, в данном секторе мы выделяем три фаворита, которые являются хорошим дивидендными историями, способными давать двухзначную доходность: Ленэнерго-пр, Россети Центр и Приволжье, Россети Центр».

Лидерами дня были вполне логичные истории. Акции Globaltrans продолжают отыгрывать перспективы расширения торговых связей с Китаем. Polymetal и «Полюс» дорожали, реагируя на рост цены золота. Бумаги «Роснефти» остаются привлекательными на перспективах расширения поставок в Китай, а также дивидендного интереса инвесторов.

Рубль ослаб против основных конкурентов. Одной из причин ослабления российской валюты может быть расширение импорта из Китая после визита главы КНР Си Цзиньпиня. Кроме того, налоговый период может не оказать укрепляющего влияния, так как компании нефтегазового сектора в феврале столкнулись с более низкими ценами реализации на внешних рынках. Позитивные ожидания, связанные с визитом главы Китая в Россию, также отыграны на валютном рынке. Однако впереди преимущественно тревоги, связанные с геополитикой. Инициативы КНР и РФ по снижению геополитической напряжённости не находят отклика на условном Западе.

Доллар заметно ослаб на Forex. ФРС повысила ставку на 25 базисных пункта, но заметно смягчила риторику. В итоговом заявлении говорится о том, что некоторое ужесточение денежной политики ещё может понадобиться, но это уже не прямое указание на необходимость повышения ставки. Даже британский фунт расправился со своими потерями и укрепился против доллара. Инфляция в Великобритании ускорилась до 10,4% в феврале с 10,1% в январе при ожиданиях снижения до 9,8%. Соответственно, у Банка Англии 23 марта есть поводы для повышения ставки, но агрессивному решению могут помешать риски банковской системы. По состоянию на 23:00 мск: DXY - 102,097 (-0,78%),

EUR/USD - $1,0865 (+0,89%),

GBP/USD - $1,2277 (+0,52%),

USD/JPY - 131,23 (-0,98%),

USD/RUB – 77,06 (+0,52%),

EUR/RUB – 83,20 (+0,72%),

CNY/RUB – 11,185 (+0,22%). ФРС намекает на паузу в цикле ужесточения Американские индексы завершили день в минусе. ФРС повысила ставку на 25 б.п. до 4,75%-5,00%. При этом регулятор заметно поменял риторику. Теперь ФРС будет ориентироваться на макроэкономические данные при принятии будущих решений. Во время пресс-конференции председателя Джерома Пауэлла выступала министр финансов США Джаннет Йеллен. Она сообщила законодателям, что Минфин не рассматривает поддержку для всех незастрахованных депозитов. Председатель ФРС Джером Пауэлл, напротив, подчеркнул, что все владельцы депозитов должны осознавать, что их вклады находятся в безопасности.

Проекция ставки ФРС не изменилась и осталась на уровне 5,1%. Впрочем, на 2024 год представители ФРС уже ждут ставку около 4,3% вместо прежних 4,1%. Меж тем председатель Пауэлл подчеркнул, что у членов ФРС нет ожиданий снижения ставки в текущем году.

Динамика по секторам: Real Estate -3,64%, Financials -2,37%, Consumer Discretionary -2,2%, Energy -2,11%, Utilities -1,98%, Industrials -1,91%, Materials -1,76%, Communication Svs -1,62%, Health care -1,5%, Consumer Staples -0,98%, Technology -0,92%. По итогам торгов: DJIA - 32030,11 п. (-1,63%),

S&P 500 - 3936,97 п. (-1,65%),

NASDAQ - 11669,96 п. (-1,60%). Китайский рынок растёт за счёт высокотехнологичных акций Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Финансовый регулятор Гонконга повысил ставку на 25 Б.П. вслед за ФРС до 5,25%. Однако для рынка акций это не стало препятствием для роста. Напротив, сигналы Федрезерва о возможной паузе в цикле ужесточения воспринимается локальными инвесторами в качестве повода для покупок. Технологичный сектор в Гонконге повышался более чем на 1,5%. Впрочем, значительную часть этого роста обеспечили бумаги Tencent после сильной отчётности. В Шанхае также повышались акции, связанные с 5G технологиями связи, информационными технологиями и производством полупроводников. Падение менее 1% было в секторе недвижимости на фоне объявления плана реструктуризации офшорных долгов Evergrande на $22,7 млрд.

Японский рынок снижался. Заявления ФРС по поводу паузы в политике ужесточения привели к укреплению иены до 130,75 за доллар. Соответственно, под давлением были акции экспортёров. Акции Toyota Motor снижались на 0,5%, Honda Motor на 0,3%, а Sony на 1,3%. По состоянию на 8:30 мск: NIKKEI 225 - 27428,88 п. (-0,14%),

Hang Seng - 19875,37 п. (+1,45%),

Shanghai Composite - 3281,31 п. (+0,48%). Нефть корректируется после сильного восстановления от минимальных значений недели Нефть дешевела на торгах в четверг. Котировки снижались до $70 ещё в понедельник, но затем произошло восстановление. Накануне импульсом для роста нефти был отчёт Минэнерго США. По данным ведомства, на неделе до 17 марта коммерческие запасы нефти +1,117 млн баррелей, -6,399 млн баррелей, а дистиллятов -3,313 млн баррелей. Подобная картина характерна для рынка в периоды увеличения профилактических работ на НПЗ. Как правило, они проводятся в октябре-ноябре, а также марте-апреле. Добыча в США выросла на 100 тыс. баррелей до 12,3 млн баррелей в сутки. При этом экспорт нефти и нефтепродуктов из США достиг почти 12 млн баррелей в сутки. То есть снижение запасов нефтепродуктов в США обеспечивается поставками в Европу на фоне эмбарго на аналогичные российские товары. По состоянию на 8:50 мск: Brent - $76,02 (-0,87%),

WTI - $70,17 (-1,03%),

Алюминий - $2299,5 (+0,57%),

Золото - $1979,9 (+1,55%). info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное Смотрите также: Страница Банк Открытие на сайте SIA.RU »

ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Идиллия загородной жизни Идиллия загородной жизни. Экскурсия по поселку «Идиллия Эстейт» Новые дома в коттеджном поселке «Идиллия Эстейт» Дома-скульптуры. Сергей Шергин и Александр Янов – о новых коттеджах в поселке «Идиллия Эстейт» Все материалы сюжета Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги







