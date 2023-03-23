Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 марта: 4 830,8599 руб/1 г золота и 55,5800/1 г серебра ЦБ РФ с 23 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 830,8599 руб.

1 грамм серебра - 55,5800 руб.

1 грамм платины - 2 432,1299 руб.

1 грамм палладия - 3 478,7200 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 34,1698 р. (0,70%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0100 р. (0,02%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1901 р. (0,05%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 25,1399 р. (0,73%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



