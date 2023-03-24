«Открытие»: Российские акции консолидируются на фоне укрепления рубля

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Российские акции консолидируются на фоне укрепления рубля

· Российский рынок снижался в первой половине дня в четверг. Ярких идей на рынке нет после визита главы Китая и дивидендного сюрприза от Сбербанка. Поток корпоративных новостей также скуден. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил скромные 14 млрд руб к середине дня.

· По состоянию на 16:00 мск Индекс МосБиржи - 2382,78 п. (-0,46%), а Индекс РТС - 988,75 п. (+0,89%).

· Лидерами среди индексных бумаг были привилегированные акции «Транснефти», «РусАл», «Аэрофлот», «ПИК» и АФК «Система». Самыми слабыми оказались привилегированные «Татнефть», N+ Group, ВТБ, «РосАгро» и ММК.

· Скорректированная EBITDA группы Эн+ снизилась в 2022 году на 21,9% до $3,119 млрд. Чистая прибыль в 2022 году сократилась на 47,8% до $1,846 млрд. Денежные потоки от операционной̆ деятельности сократились на 73,6% до $572 млн из-за увеличения оборотного капитала. Чистый долг увеличился на 18% до $10,123 млрд. Отчёт сложно назвать сильным. Более того, увеличение долговой нагрузке неминуемо негативно отразиться на доходах компании в ближайшие годы.

Акции «Мечел» демонстрировали негативную динамику. Компания в 2022 году нарастил производство чугуна на 2%, до 3,228 млн тонн. Выплавка стали выросла на 1%, до 3,559 млн тонн. Производство угля осталось было сравнимо с объёмами в 2021 году. Впрочем, в IV квартале производство угля упало на 10% относительно предыдущих трёх месяцев до 2,5 млн тонн. «Операционные результаты «Мечела» в IV квартал показали достаточно разнонаправленную динамику в бизнесе компании, - отмечает Иван Авсейко, аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - В целом на снижение в угольном дивизионе оказали влияние логистические затруднения в Сибири и Дальнем Востоке, насыщение локального рынка коксовой продукции и сезонный фактор. В то же время, рост реализации сортового проката (основной вклад в выручку металлургического дивизиона) в сложном 2022 году на 7% расцениваем как весьма удачные результаты. Тем не менее, за счет ценового фактора (высокие глобальные цены на металлургический уголь на протяжении 2022 года) "Мечел" с лихвой может компенсировать снижение натуральных объемов и продолжать сокращать долговую нагрузку. К тому же, в 1кв 2023 г. произошла девальвация рубля, а глобальные цены на металлургический уголь выросли более чем на 30% с начала года. Впрочем, для полноты картины кейса "Мечела" рынку необходима консолидированная финансовая отчетность, которая пока что не опубликована».

· Рубль начинал день неуверенным укреплением против доллара, но уже в середине дня устроил широкое наступление на конкурентов. Нефть удерживается выше $76 за баррель Brent, что позитивно для рубля, так как ещё в понедельник существовали риски провала ниже $70. Плюс к этому экспортёры активно конвертируют внешнюю выручку для уплаты налогов.

· Доллар на Forex проявляет попытки стабилизироваться после провала накануне. Итоговое заявление ФРС можно назвать умеренно жёстким. Американский регулятор отказался от прямого указания на повышение ставки, упомянув лишь возможность такого действия на основе статистики. Также не случилось переоценки уровня терминальной ставки. В ФРС предполагают её около 5,1%, а это означает вероятность лишь одного повышения на 25 базисных пункта. Тем не менее, событие уже было отыграно накануне вечером. Четверг принёс не менее значимые новости. Национальный Банк Швейцарии повысил ставку на 50 базисных пункта до 1,50%. Однако реакция швейцарского франка была вялой., так как он слабел лишь на 0,1% против американца. Банк Англии, как и ожидалось, повысил ставку на 25 Б.П. до 4,25%. При этом предполагалось, что за данное решение проголосует 6 членов монетарного комитета из 9, а по факту за повышение выступило 7 членов. Фунт отреагировал на ужесточение денежной политики небольшим укреплением.

По состоянию на 16:00 мск:

· DXY - 102,055 (+0,08%),

· EUR/USD - $1,0876 (+0,18%),

· GBP/USD - $1,2275 (+0,07%),

· USD/JPY - 131,48 (-0,01%),

· USD/RUB – 75,83 (-1,59%),

· EUR/RUB – 82,57 (-0,75%),

· CNY/RUB – 11,092 (-0,83%).

Банковский сектор Европы вновь тревожится из-за роста ставок

· Европейские индексы преимущественно снижались. Повышение ставок Национальным Банком Швейцарии и Банком Англии напомнило рынку об одной из главных причин недавнего банковского кризиса. Рост ставок негативно сказывается на стоимости облигаций, которые являются основным объектом банковских вложений. Банковский сектор терял более 2%. Аналитики Citigroup снизили ориентиры по банковскому сектору Европы, ссылаясь на то, что рост ставок негативно скажется на деловой активности, а через это на доходах банковских организаций. Меж тем технологичный сектор торговался в плюсе. Центральные банки повышают ставки, но регуляторы также указывают на скорое завершение цикла ужесточения денежной политики.

По состоянию на 16:00 мск:

· FTSE 100 - 7513,93 п. (-0,70%),

· DAX - 15178,09 п. (-0,25%),

· CAC 40 - 7114,96 п. (-0,23%).

Спрос на нефть в Китае продолжает расти

· Нефть торговалась в минусе, но удерживалась выше $76 за баррель. Накануне в США вышли данные по запасам, которые показали сокращение запасов нефтепродуктов при достаточно небольшом росте запасов нефти. Подобная динамика характерна для периодов профилактических работ на НПЗ. Впрочем, небольшая коррекция недельного роста может закончиться. В Goldman Sachs отмечают дальнейшее восстановление спроса в Китае. Ежедневное потребление нефти в КНР уже достигло 16 млн баррелей в сутки. В GS предполагают, что нефть достигнет уровня $97 в II квартале 2024 года. Однако подобная оценка кажется достаточно консервативной.

По состоянию на 16:00 мск:

· Brent - $76,36 (-0,43%),

· WTI - $70,5 (-0,56%),

· Алюминий - $2308,5 (+0,96%),

· Золото - $1972 (+1,15%),

· Никель - $22425 (-0,16%).

Американский рынок успокаивается после решения ФРС и заявлений министра финансов

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале торгов от 0,15% в Dow Jones до 0,9% в NASDAQ. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго упал в марте до -0,19 п. с 0,23 п. в феврале. Число первичных обращений за пособием по безработице снизилось на прошлой неделе до 191 тыс. с 192 тыс. неделей ранее. Чуть позже появятся данные по продаже нового жилья за февраль.

· Акции криптоплощадки Coinbase теряли более 10% на утренних торгах. Компания получила уведомление от регулятора финансового рынка о завершении аудита нарушений.