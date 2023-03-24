«Открытие»: Риски банковского кризиса не отпускают рынки

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Риски банковского кризиса не отпускают рынки

· Внешний фон перед началом торгов в России слабо негативный. Азиатские индексы преимущественно в минусе на фоне противоречий США и Китая, крепкой иены и сохраняющихся рисков банковского кризиса в США и Европе. Нефть под давлением на фоне отсутствия покупок в американский стратегический резерв. От ФРС уже не ждут повышения ставки, но заявления и сигналы в отношении политики поддержки депозитов вышли на первый план. При этом повысились риски стагфляции, так как центральные банки уже готовы остановить цикл ужесточения, хотя цели по контролю над ростом цен так и не достигнуты. Российский рынок на этом фоне продолжит консолидацию на фоне дефицита больших идей и вялого потока корпоративных новостей.

Крепкий рубль и новости об очередном пакете европейских санкций сдержали российские акции

· Российский рынок завершил торги четверга разнонаправленно. В целом, можно говорить о консолидации рынка на фоне его заметной перекупленности. Взлёт до отметки 2400 пунктов по индексу МосБиржи оказался весьма стремительным. Плюс отсутствовали яркие корпоративные события. В Европе начали обсуждать очередной пакет санкций против РФ, что уже не удивляет отечественных инвесторов. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил скромные 23,579 млрд руб по сравнению с 34,290 млрд руб днём ранее.

· По итогам торгов 23 марта индекс МосБиржи - 2388,35 п. (-0,23%), а индекс РТС - 989,43 п. (+0,96%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

Транснф ап 106 150 1,92% РУСАЛ ао 41,27 1,49% Система ао 13,92 1,24% Аэрофлот 29,28 1,17% ПИК ао 646,8 1,03%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

Татнфт 3ао 344,7 -1,63% ВТБ ао 0,02 -1,44% AGRO-гдр 702,2 -0,76% FIXP-гдр 342,1 -0,73% СевСт-ао 1 039,4 -0,71%

· 3 отраслевых индекса российского рынка показали снижение, а 7 закрыли торги ростом. Наиболее сильное снижение было в финансах (-0,37%), а самый внушительный рост в химии и нефтехимии (+2,28%).

· Одним из негативных факторов для акций стало существенное укрепление рубля. Под давлением были акции некоторых металлургов. Бумаги «Алроса» подешевели на новостях о том, что страны G7 могут установить требование по подтверждению происхождения алмазов. Просадка акций крупнейших нефтяных компаний связана не только с укреплением рубля, но и напоминанием вице-премьера Александра Новака о том, что с марта по июнь добыча в РФ сократится на 0,5 млн баррелей в сутки до 9,8 млн баррелей в день.

· Горнодобывающая и металлургическая компания «Мечел» ( MTLR ) опубликовала операционные результаты за IV квартал и 12 месяцев 2022 года. Компания в 2022 году нарастил производство чугуна на 2%, до 3,228 млн тонн. Выплавка стали выросла на 1%, до 3,559 млн тонн. Производство угля осталось было сравнимо с объёмами в 2021 году. Впрочем, в IV квартале производство угля упало на 10% относительно предыдущих трёх месяцев до 2,5 млн тонн. «Операционные результаты «Мечела» в IV квартал показали достаточно разнонаправленную динамику в бизнесе компании, - отмечает Иван Авсейко, аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - В целом на снижение в угольном дивизионе оказали влияние логистические затруднения в Сибири и Дальнем Востоке, насыщение локального рынка коксовой продукции и сезонный фактор. В то же время, рост реализации сортового проката (основной вклад в выручку металлургического дивизиона) в сложном 2022 году на 7% расцениваем как весьма удачные результаты. Тем не менее, за счет ценового фактора (высокие глобальные цены на металлургический уголь на протяжении 2022 года) "Мечел" с лихвой может компенсировать снижение натуральных объемов и продолжать сокращать долговую нагрузку. К тому же, в 1кв 2023 г. произошла девальвация рубля, а глобальные цены на металлургический уголь выросли более чем на 30% с начала года. Впрочем, для полноты картины кейса "Мечела" рынку необходима консолидированная финансовая отчетность, которая пока что не опубликована».

· Дочерние компании Россети ФСК ЕЭС продолжают публикацию отчетности. Сегодня это были «Россети Московский регион» ( MSRS ), «Россети Кубань» ( KUBE ), «Россети Северный Кавказ» ( MRKZ ). Подавляющее большинство МРСК имеют идентичную дивидендную политику: выплаты акционерам 50% скорректированной чистой прибыли (большая из прибылей: по МСФО или РСБУ). «Россети Московский регион», «Россети» и «Россети Кубань» уже выплатили значительные промежуточные дивиденды за 9 месяцев прошлого года. Поэтому мы не ждем дополнительных дивидендов по итогам года у этих компаний. Но в целом отмечаем, по обеим компаниям достигнут положительный финансовый результат и в долгосрочном периоде они способны давать двухзначную дивидендную доходность при отсутствии негативных тенденций. Также выйти из хронического убытка по МСФО смогли «Россети Северный Кавказ». Однако пока рано еще считать, что инвестиционный кейс по компании изменился и мы рекомендуем обратить внимание на компании с более стабильными результатами.

· Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» ( BSPB ) рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 21,16 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля — на одну привилегированную. ГОСА состоится 27 апреля. Весьма вероятно, что акционеры выплаты одобрят. Реестр для получения дивидендов закроется 10 мая. Чтобы попасть в дивиденды, акции необходимо купить до 8 мая. Чистая прибыль банка в 2022 г. по МСФО составила 47,5 млрд (выросла год к году в 2,6 раза). Дивполитика подразумевает выплаты 20% от чистой прибыли по МСФО. Это не менее 9,5 млрд руб. При этом за первые 6 месяцев 2022 года банк уже выплатил 11,81 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,11 рубля - на одну привилегированную, потратив на это 5,62 млрд рублей. Акции банка от минимумов 27 февраля подорожали на 39,5%, с начала года на 47%. Поэтому неудивительно, что после решения Набсовета по дивидендам (ожидание которых было драйвером роста в последние дни), бумага демонстрирует коррекцию.

· Рубль укрепился против основных конкурентов. Отметим очередной рекорд объёмов торгов юанем на уровне 139,744 млрд руб по сравнению с 90,63 млрд руб в долларе США. Во время визита председателя КНР Си Цзиньпиня президент РФ Владимир Путин отметил, что уже две трети торговли между двумя странами осуществляется в рублях и юанях. Соответственно, растёт экспортная выручка российских компаний в китайской валюте. Поэтому на фоне налогового периода в III декаде месяца мы наблюдаем более высокую активность в паре CNY/RUB и давление на валютные пары через китайский юань.

· Доллар США незначительно укреплялся после провала днём ранее. Меж тем укрепление наблюдалось против евро и японской иены, а вот британский фунт стерлингов и швейцарский франк успешно противостояли давлению благодаря повышению ставок центральных банков. Банк Англии повысил ключевую ставку на 25 Б.П. до 4,25%, а Национальный Банк Швейцарии на 50 Б.П. до 1,50%.

По состоянию на 23:00 мск:

· DXY - 102,153 (+0,18%),

· EUR/USD - $1,0841 (-0,15%),

· GBP/USD - $1,229 (+0,19%),

· USD/JPY - 130,6 (-0,68%),

· USD/RUB – 76,00 (-1,37%),

· EUR/RUB – 82,64 (-0,67%),

· CNY/RUB – 11,105 (-0,72%).

Министр финансов США смягчила риторику в отношении поддержки всех депозитов

· Торги в США завершились ростом индексов. Реакция инвесторов на заявление министра финансов о том, что страховки для всех депозитов не будет, заставила министра финансов уточнить некоторые моменты. Теперь Джаннет Йеллен обещает все необходимые меры поддержки, дабы доказать безопасность американских депозитов. Примечательно, что ожидания в отношении повышения ставки ФРС на майском заседании упали до нулевой вероятности. То есть факт достижения потенциального значения терминальной ставки уже не радует рынок. Более того, ожидания рынка сместились в сторону снижения ставки до конца года. Причиной этому могут стать банки, которые в четверг находились под давлением.

· Число первичных обращений за пособием по безработице составило 191 тыс. на прошлой неделе по сравнению с 192 тыс. неделей ранее. Продажи нового жилья в США выросли за февраль на 1,1% до 640 тыс.

· Apple Inc. (AAPL) планирует потратить до $1 млрд на съёмку фильмов для широкого проката, а также может выкупить права на трансляцию английского футбола. Tesla (TSLA) может столкнуться с потерей субсидий $7,5 тыс. на покупку своих самых дешевых электромобилей из-за использования аккумуляторов, произведённых в Китае.

· Динамика по секторам: Energy -1,36%, Utilities -1,01%, Financials -0,66%, Real Estate -0,62%, Consumer Staples -0,43%, Industrials -0,23%, Health Care -0,18%, Materials -0,14%, Consumer Discretionary -0,05%, Technology +1,65%, Communication Services +1,83%.

По итогам торгов:

· DJIA - 32105,25 п. (+0,23%),

· S&P 500 - 3948,72 п. (+0,30%),

· NASDAQ - 11787,40 п. (+1,01%).

TikTok остаётся поводом для ссоры США и Китая

· Азиатские индексы преимущественно снижались. В США продолжается обсуждение вопроса вреда TikTok для юных американцев. Законодатели указывают на негативное психологическое влияние на подростков. Слушания в Конгрессе продолжают линию давления на компанию с целью её продажи китайскими владельцами. На китайском рынке также отмечается уход нерезидентов после девяти дней притока капитала. В Шанхае самое сильное давление испытывал сектор телекоммуникаций. В Гонконге повышались акции технологичного сектора. При этом акции нефти и газа, а также финансов преимущественно торговались в минусе.

· Японский рынок находился в красной зоне. Далеко не последнюю роль играет укрепление иены, которая движется к уровню 130 за доллар на фоне сокращения разрыва доходностей облигаций. На этом фоне бумаги Toyota Motor снижались на 0,3%, Fanuc Corp. На 1,0%, Honda Motor на 0,7%. Акции Toshiba Corp. Дорожали более чем на 5% на новостях о том, что совет директоров компании согласился на продажу бизнеса инвесторам, которых возглавляет частный инвестиционный фонд Japan Industrial Partners. Инфляция в Японии немного замедлилась. В феврале базовая инфляция снизилась до 3,1% с 4,2% в январе, а общая замедлилась до 3,3% с 4,3% в январе. Предварительный индекс деловой активности в промышленности повысился до 48,6 п. с 47,7 п. в феврале, а в сфере услуг поднялся до 54,2 п. с 54,0 п.

По состоянию на 8:30 мск:

· NIKKEI 225 - 27377,95 п. (-0,15%),

· Hang Seng - 19959,20 п. (-0,45%),

· Shanghai Composite - 3270,10 п. (-0,50%).

США не торопятся пополнять стратегический запас по ранее указанным ценам

· Нефть торговалась в небольшом минусе. На рынке наблюдается разочарование из-за того, что администрация США не стала заниматься покупкой нефти для пополнения стратегических резервов, когда цена барреля WTI упала в ранее озвученный диапазон $67-$72. При этом данный диапазон ранее рассматривался в качестве ценовой поддержки производителей США. Также сокращение производства в РФ пока не рассматривается в качестве риска дефицита. Накануне вице-премьер правительства РФ Александр Новак уточнил, что добровольное сокращение производства составит 500 тыс. бар. в день от февральского показателя добычи на уровне 10,2 млн баррелей.

По состоянию на 8:50 мск:

· Brent - $75,75 (-0,21%),

· WTI - $69,82 (-0,20%),

· Алюминий - $2346 (+0,86%),

· Золото - $1994,2 (-0,09%).