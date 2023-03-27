Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 марта: 4 861,5098 руб/1 г золота и 56,2800/1 г серебра ЦБ РФ с 25 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 861,5098 руб.

1 грамм серебра - 56,2800 руб.

1 грамм платины - 2 430,8201 руб.

1 грамм палладия - 3 527,0200 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 79,1101 р. (1,65%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,4600 р. (2,66%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 14,2900 р. (0,59%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 23,6599 р. (0,68%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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