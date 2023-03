Комментарии «Открытие»: Дивидендные надежды продолжают толкать российские акции вверх Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Рынки продолжат следить за развитием усилий по преодолению банковского кризиса Внешний фон перед началом торгов в России нейтрально-позитивный. Усилия регуляторов в Европе и США смягчили острую фазу банковского кризиса. Появились надежды, что новых жертв в банковском секторе не будет, а значит и не будет непредсказуемой волатильности на рынках. Нефть немного корректируется, но актив переключился с банковских проблем на сигналы о мировом балансе. В Азии рынки растут за счёт банковских акций, а вот в прочих секторах позитива заметно меньше. Тем не менее, для российских акций важно то, что нефть прекратила дешеветь и вернулась к росту. Отечественный рынок выглядит перекупленным в краткосрочном плане, но всё ещё способным уйти выше 2450 пунктов по индексу МосБиржи, где усилится вероятность более значимой коррекции на 3%-5%. Дивидендные надежды продолжают толкать российские акции вверх Российский рынок показал солидный рост по итогам торгов в понедельник. Основной идеей на рынке всё ещё остаются дивидендные ожидания, пусть некоторые из них смогут реализоваться в отдалённом будущем. Внешний фон также поспособствовал позитивному настрою. В США выкупают проблемный SVB Financial, а власти страны намерены увеличить фонд поддержки банков, дабы дать региональным структурам больше времени на приведение в порядок своих балансов. Проблемы с поставками и прогнозы роста спроса в Китае поддержали нефть. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 47,214млрдруб.

По итогам торгов 27 марта индекс МосБиржи - 2440,68 п. (+2,16%), а индекс РТС - 1001,94 п. (+2,47%). Лидеры роста на 23:00 мск: Аэрофлот 32,71 10,47% Сургнфгз-п 31,66 6,22% OZON-адр 1 739 4,32% Сбербанк 212,24 4,26% Сбербанк-п 212,21 4,19% Лидеры снижения на 23:00 мск: GLTR-гдр 427,85 -0,96% Полюс 9 405 -0,74% Все 10 отраслевых индекса российского рынка показали рост. Самое слабое повышение было в металлах и добыче (+0,75%) из-за слабости акций золотодобывающих компаний, которые следовали за дешевеющим золотом. Самый сильный рост состоялся в транспортном секторе (+3,01%), но заслуга в этом принадлежит акциям «Аэрофлота» (AFLT).

Некоторые надежды инвесторы связывают с предстоящим 28 марта заседанием совета директоров «Аэрофлота», в рамках которого будет рассматриваться вопрос использования прибыли за прошедший год. Вероятность дивидендных выплат не составляет 0%, но и ждать каких-либо щедрых шагов весьма сложно, так как компания активно субсидировалась государством почти весь прошедший год. Кроме того, российские авиакомпании получили разрешения на выполнение более 3350 рейсов в неделю, что на 65% больше относительно фактически выполненных рейсов в неделю в зимнем сезоне IATA 2022/2023, свидетельствуют данные Росавиации. Иностранные авиакомпании в сезон «Лето 2023» планируют на 30% увеличить количество рейсов в неделю по сравнению с прошедшим зимним сезоном, в котором выполнялось порядка 1630 рейсов в неделю. Новости оказали поддержку акциям «Аэрофлота».

Акции Globaltrans ( GLTR) оказались аутсайдерами в транспортном секторе. Главный негатив это сохранение политики воздержания от выплат дивидендов из-за отсутствия технической возможности перечислять их в холдинг на Кипре. В остальном, выручка компании за весь 2022 год составила 81,6 млрд руб (+40% г/г), скорр.EBITDA достигла 49,2 млрд (+69%). Свободный денежный поток в 2022 году составил 14,8 млрд руб (-8% г/г) на фоне кратного роста M&A и капвложений. Долговая нагрузка Net Debt/скорр.EBITDA сократилась с 0,6x годом ранее до символических 0,1x. «Globaltrans показал ожидаемо сильные итоги 2022 года, при этом отметим, что во 2-ом полугодии 2022 года, несмотря на некоторое снижение ставок аренды полувагонов и инфляцию издержек, вызванную индексацией ЖД- тарифов порожнего пробега, компания также отработала с выдающейся операционной рентабельностью, - отмечает Иван Авсейко, аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - Это стало возможно за счет улучшения операционной эффективности Globaltrans – компания сократила коэффициент порожнего пробега до 41% с 44% в 2021 году, а расширение практики заполнения порожних полувагонов контейнерами в портах Дальнего Востока сохраняет дальнейших потенциал роста эффективности. Также компания отмечает наличие устойчивого и растущего спроса на полувагоны и цистерны, поскольку набирает силу переориентация товарооборота на Восток. Впрочем, логистические ограничения ж/д сети Дальнего Востока пока не позволяют реализовать данный потенциал в полной мере. Поскольку ценовая конъюнктура остается весьма благоприятной для бизнеса Globaltrans (ставки аренды полувагонов стабилизировались в 4кв 2022 г. на высоких исторических уровнях), а положительный тренд операционной эффективности может компенсировать еще одну индексацию жд-тарифов на 10%, прошедшую в первые 2 месяца 2023 года, мы сохраняем положительный взгляд и рекомендацию «Покупать» в расписках Globaltrans. К тому же, низкие мультипликаторы стоимости и наличие мощного потенциального драйвера роста бумаг в виде успешного разрешения вопросов с дивидендными выплатами, дополнительно повышают инвестиционную привлекательность кейса Globaltrans».

В целом, рынок остаётся заметно перегретым, как ещё пару месяцев назад регулярно демонстрировал перепроданность. Мы полагаем, что без изменения геополитической ситуации в более конструктивном направлении пока сложно ожидать роста индекса МосБиржи выше 2450-2500 пунктов. Более того, при достижении этой зоны резко возрастёт вероятность коррекции на 3%-5%.

Рубль укреплял свои позиции. Этому способствовала дорожающая нефть, но более всего поддержку россиянину оказывает текущий налоговый период, пик которого приходится на 28 марта. На влияние налогового периода также указывает объём торгов в различных парах. В паре USD/RUB он составил уже скромные 75,906 млрд, а вот в паре CNY/RUB уже 107,552 млрд руб. То есть китайский юань стал заметно более активным, чем его конкуренты. Также можно отметить рост торгов турецкой лиры, что также может быть связано с параллельным импортом.

Доллар незначительно слабел на Forex. Основной причиной этому является ослабление рисков банковского кризиса, или видимость такого ослабления. В США выкупают активы проблемного SVB Financial, а власти страны обещают увеличить фонды на поддержку региональных банков. Однако, если верить рынкам облигаций, то ситуация далека от спокойной. В США доходность 10-летних обязательств США повышалась на 15 б.п. к вечеру, хотя ещё днём почти не изменялась. Доходность германских бондов выросла более чем на 10 б.п. Вполне вероятно, что робкие попытки преодолеть банковский кризис не увенчаются успехом и тревожность ещё вернётся. По состоянию на 23:00 мск: DXY - 102,51 (-0,25%),

EUR/USD - $1,0798 (+0,34%),

GBP/USD - $1,229 (+0,48%),

USD/JPY - 131,6 (+0,66%),

USD/RUB – 76,68 (-0,51%),

EUR/RUB – 82,65 (-0,08%),

CNY/RUB – 11,113 (-0,23%). Вербальные интервенции властей США немного успокоили рынок в отношении банковских проблем Торги в США завершились разнонаправленно, хотя можно было предположить больше оптимизма на фоне продажи активов проблемного SVB Financial и заявления об увеличении государственной поддержки банковского сектора. Меж тем рост доходностей казначейских обязательств оказал давление на NASDAQ, который завершил день в минусе. Тем не менее, американские регулятивные органы намерены расширить возможности кредитования для банков, дабы у них появились ресурсы для стабилизации балансов. Впрочем, как в администрации, так и в ФРС, пока не могут финализировать окончательные параметры такого механизма поддержки. Из позитива для банковской системы пока есть то, что First Citizens (FCNCA) выкупит депозиты и кредиты SVB Financial.

Глава Apple (AAPL) Тим Кук встретился с министром торговли Китая Вань Вантау с целью обсудить дальнейшую судьбу производственных мощностей компании в КНР. Barclays ожидает очередного рекорда поставок от Tesla (TSLA) в I квартале. Microsoft Corp. (MSFT) пригрозила партнёрам заблокировать доступ к своим поисковым ресурсам, если те не прекратят использовать их для совершенствования своих технологий искусственного интеллекта.

Динамика по секторам: Energy +2,1%, Financials +1,4%, Industrials +0,82%, Materials +0,74%, Consumer Staples +0,54%, Health Care +0,41%, Consumer Discretionary +0,18%, Utilities +0,13%, Real Estate -0,36%, Technology -0,85%, Communication -1,08%. По итогам торгов: DJIA - 32432,08 п. (+0,60%),

S&P 500 - 3977,53 п. (+0,16%),

NASDAQ - 11768,84 п. (-0,47%). Азиатские рынки растут за счёт акций банков Азиатские площадки преимущественно контролировались оптимистами. Отсутствие новостей о новых проблемах банков и заявления официальных лиц США о стабильности банковской системы и мерах поддержки финансовых организаций продолжают успокаивать инвесторов. В Китае рынок торговался разнонаправленно. В Гонконге финансовый сектор повышался на 1,2%, а бумаги HSBC Holdings подрастали более чем на 1,5%. Даже технологичный сектор повышался на 0,5%. В Шанхае под давлением были акции производителей полупроводников и разработчиков искусственного интеллекта. Повышенный спрос на акции был в секторах товаров широкого потребления и производства алкоголя.

Японский рынок торговался в плюсе. При этом иена вновь укрепилась до 130,7 за доллар, что явно мешало акциям экспортёров. Тем не менее, в плюсе были банки: Mitsubishi UFJ Financial (+1,7%), Sumitomo Mitsui Financial (+2,6%), Mizuho Financial (+2,5%). Столь же активно повышался сектор нефтеразведки на фоне котировок Brent, которые накануне поднялись выше $77 за баррель. Кстати, с 28 марта на Московской Бирже начнётся торговля фьючерсом на японский Nikkei 225. По состоянию на 8:45 мск: NIKKEI 225 - 27514,60 п. (+0,14%),

Hang Seng - 19839,33 п. (+1,39%),

Shanghai Composite - 3255,45 п. (+0,12%). Ослабление банковского кризиса позитивно сказывается на котировках нефти Нефть торговалась в минусе, но лёгкая коррекция выглядит вполне логично на фоне резкого рывка котировок вверх накануне. Рост был обеспечен новостями о приостановке поставок по нефтепроводу Киркук-Джейхан мощностью 450 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, в китайской CNPC прогнозируют рост нефтепереработки в КНР на 7,8% в 2023 году. Импорт Китая увеличится в 2023 году на 6,2% до 540 млн тонн. То есть до объёма всей добычи в РФ. Меж тем слабость котировок во вторник определяется прогнозами роста запасов нефти в США. Предварительный опрос Reuters показывает, что на рынке предполагают увеличение запасов нефти на 0,2 млн баррелей. Остаётся только оценить масштабы сокращения запасов нефтепродуктов. По состоянию на 9:05 мск: Brent - $77,93 (-0,24%),

WTI - $72,87 (+0,08%),

Алюминий - $2366,5 (+0,13%),

