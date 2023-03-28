Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 марта: 4 908,0601 руб/1 г золота и 57,0400/1 г серебра ЦБ РФ с 28 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 908,0601 руб.

1 грамм серебра - 57,0400 руб.

1 грамм платины - 2 402,5801 руб.

1 грамм палладия - 3 490,6299 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 46,5502 р. (0,96%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7600 р. (1,35%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 28,2401 р. (1,16%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 36,3900 р. (1,03%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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