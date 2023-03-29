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Курсы валют ЦБ РФ на 29 марта: 76,5939 руб/доллар США и 82,7750 руб/евро

ЦБ РФ с 29 марта установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 76,5939 руб.
  • 1 евро - 82,7750 руб.
  • 10 китайских юаней - 111,1270 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0277 р. (0,04%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4837 р. (0,59%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0290 р. (0,03%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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