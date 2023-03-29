Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 марта: 4 792,7402 руб/1 г золота и 56,3700/1 г серебра ЦБ РФ с 29 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 792,7402 руб.

1 грамм серебра - 56,3700 руб.

1 грамм платины - 2 403,4500 руб.

1 грамм палладия - 3 462,3401 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 115,3201 р. (2,35%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6700 р. (1,17%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8699 р. (0,04%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 28,2899 р. (0,81%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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