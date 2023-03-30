Комментарии «Открытие»: Рынки могут поднять градус оптимизма на ожиданиях лишь одного оставшегося повышения ставки ФРС Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Рынки могут поднять градус оптимизма на ожиданиях лишь одного оставшегося повышения ставки ФРС Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, хотя начинались торги более негативно. Нефть пока в минусе, но тоже имеет основания для улучшения ситуации. Информация из республиканской партии США говорит о возможном лишь одном оставшемся повышении ставки ФРС, что может улучшить настроение инвесторов на глобальном рынке. В Китае заявляют о дальнейшем оживлении экономики в марте, что покажут индексы активности, которые будут опубликованы в пятницу. На фоне внешнего оптимизма российский рынок ещё может продвинуться вверх, но вероятность коррекции нарастает. Слабый рубль и дивидендные надежды обеспечили российскому рынку рост Российский рынок показал рост на торгах в среду. Индекс МосБиржи обновил максимум текущего года, поднявшись до отметки 2468,5 п. Покупательский интерес сосредоточился в акциях металлургов и застройщиков. Продолжились покупки в акциях Сбербанка, которые всё ещё остаются интересной дивидендной идеей. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 45,339 млрд руб по сравнению с 41,688 млрд руб днём ранее.

По итогам торгов 29 марта Индекс МосБиржи - 2460,87 п. (+0,76%), а Индекс РТС - 1004,56 п. (+0,47%). Лидеры роста на 23:00 мск: НЛМК ао 132,06 3,54% ММК 40,48 3,4% ИнтерРАОао 3,75 3,37% СевСт-ао 1 071,2 3,2% ЭН+ГРУП ао 420 2,31% Лидеры снижения на 23:00 мск: Polymetal 559,1 -0,9% ГМКНорНик 15 080 -0,7% AGRO-гдр 720 -0,66% OZON-адр 1 738,5 -0,54% Ростел -ао 61,28 -0,54% 9 отраслевых индексов российского рынка завершили день в плюсе и лишь сектор телекоммуникаций снизился на 0,07%. Самый сильный рост был в секторе строительных компаний (+2,12%).

Оптимизм в секторе строительных компаний был обеспечен отчётностью «Эталон» (ETLN). Компания получила рекордную чистую прибыль в 2022 году и сохранила высокую рентабельность по EBITDA на уровне 20,5%. «Компания добилась значительного прироста вводимой недвижимости благодаря органическому росту и выгодному приобретению Концерна «ЮИТ» в 2022 году. Благодаря выгодной сделке с «ЮИТ», прибыль в 2022 г. подскочила в 4 раза и достигла рекордной величины 13 млрд руб, - отмечает Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». – Долговая нагрузка остается очень комфортной. Несмотря на то что корпоративный долг вырос примерно в 5,5 раз, соотношение «Чистый долг / EBITDA» составило по итогам 2022 г. 0,9х, а соотношение «Чистый долг / Скорр. EBITDA (до распределения стоимости приобретения активов)», составило 0,8х. И это притом, что целевой уровень для компании находится в диапазоне 2х-3х. Рост таких показателей, как общая стоимость активов и общая продаваемая площадь портфеля служат хорошим индикатором для будущего роста. Можно предположить, что при стабильной макроэкономической ситуации в стране данный рост может транслироваться в аналогичный годовой рост продаж и прибыли, то есть 6–7%. А это, наряду с привлекательной оценкой стоимости компании, является хорошей комбинацией».

Продолжают расти акции Сбербанка на дивидендных ожиданиях. Финансовая структура планирует выплатить 25 руб на обыкновенную и привилегированную акцию. Однако осуществлённый рост заметно снизил потенциальную доходность бумаги, поэтому в ближайшее время может наступить консолидация, или даже коррекция.

Акции «Роснефти» прибавили более 1%. Компания сообщила о заключении соглашения с Indian Oil Company об увеличении поставок и диверсификации поставляемых сортов. Соглашение также предусматривает возможность взаимных расчётов в национальных валютах. Стороны также продолжат рассматривать взаимные возможности для реализации уже существующих и будущих проектов.

Нерезидентам, вложившимся в РФ уже при режиме антироссийских санкций, могут разрешить выводить средства из страны. Речь идет о возвращении таким инвесторам возможности платить дивиденды, а также выводить инвестиции в объемах не выше вложений на территории РФ. О подобного рода инициативах на совещании с президентом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Промышленное производство в России снизилось в феврале на 1,7%. За первые два месяца 2023 года индекс промышленного производства снизился по сравнению с январем-февралем 2022 года на 2,0%. Уровень безработицы в России составил в феврале 3,5% по сравнению с 3,6% в январе. Общая численность безработных составила 2,6 млн человек. Порадовали розничные продажи, которые в феврале упали лишь на 7,8% при ожиданиях снижения на 11,1%.

Дополнительным фактором роста рынка акций стал слабеющий рубль, который днём ранее лишился поддержки налогового периода. Однако текущая слабость может оказаться временной. Динамика инфляции указывает на появление окна возможностей для снижения ставки ЦБ РФ, что увеличит привлекательность ОФЗ, чья доходность сегодня существенно выше ставки регулятора и сложившейся инфляции. Согласно данным Росстата, годовая инфляция замедлилась до 4,0% к 27 марта. С начала месяца цены выросли на 0,17%, а с начала года на 1,46%.

Минфин РФ 29 марта разместил ОФЗ-ПД выпуска 26241 с погашением в ноябре 2032 года в объёме 30,669 млрд руб. Спрос составил 75,598 млрд руб при средневзвешенной доходности 10,56%. На втором аукционе были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26238 с погашением в мае 2041 года в объёме 28,877 млрд руб. Объём спроса составил 44,778 млрд руб при средневзвешенной доходности 10,76%. То есть рынок ОФЗ сегодня предоставляет крайне высокую премию с учётом замедления годовой инфляции. Однако этот факт не помог Минфину выполнить план заимствований на 800 млрд руб в I квартале. Ведомство смогло разместить ОФЗ лишь на 738,4 млрд руб.

Доллар незначительно укреплял свои позиции на Forex. Рост доходностей по американским и европейским обязательствам приостановился. С одной стороны, успокоение банковского кризиса позитивно влияет на доллар, но, с другой, это также предоставляет ФРС больше возможностей для продолжения борьбы с инфляцией. По состоянию на 23:00 мск: DXY - 102,335 (+0,22%),

EUR/USD - $1,0841 (-0,04%),

GBP/USD - $1,2314 (-0,24%),

USD/JPY - 132,86 (+1,48%),

USD/RUB – 77,155 (+0,33%),

EUR/RUB – 83,80 (+0,72%),

CNY/RUB – 11,200 (+0,24%). Источники в республиканской партии заявляют о лишь одном оставшемся повышении ставки в текущем году Торги в США завершились ростом индексов и снижением доходностей казначейских обязательств. Последнее обстоятельство помогло индексу NASDAQ войти в формальный бычий рынок, поскольку он поднялся более чем на 20% от своего декабрьского минимума. Под занавес сессии акции банков испытали лёгкое давление на новостях о том, что Федеральная Корпорация по Страхованию Депозитов (FDIC) намерена получить до $23 млрд от банков для пополнения резервов. Однако общий оптимизм рынка поддержала информация из республиканской партии, что председатель ФРС Джером Пауэлл сообщил группе республиканцев лишь о ещё одном повышении ставки в текущем году.

Незавершенные сделки с недвижимостью выросли в феврале на 0,8% при ожиданиях снижения на 2,3%. Это уже третий подряд месяц, когда наблюдается положительная динамика. Как правило, рост незавершённых сделок указывает на высокую географическую мобильность американцев, ищущих работу.

Производитель спортивной одежды Lululemon Athletica Inc. (LULU) отчитался лучше ожиданий за свой последний квартал, а также выдал оптимистичный прогноз. Это привело к росту акций на 12,72%. Производитель полупроводниковой продукции Micron Technology заявил о планах более активного сокращения сотрудников, чем предполагалось ранее. Акции поднялись более чем на 5%, хотя отчётность оказалась весьма слабой - $1,91 убытка на акцию при ожиданиях $0,86 убытка на бумагу. Акции производителя и дистрибьютора яиц Cal-Maine Foods подорожали более чем на 10% на фоне роста прибыли в последнем отчётном квартале на 700% в годовом выражении, что стало последствием роста цен на продукцию компании.

Динамика по секторам: Real Estate +2,32%, Technology +2,1%, Consumer Discretionary +1,91%, Energy +1,92%, Financials +1,49%, Utilities +1,45%, Industrials +1,42%, Materials +1,39%, Communication Services +1,19%, Consumer Staples +0,54%, Health +0,24%. По итогам торгов: DJIA - 32717,60 п. (+1,00%),

S&P 500 - 4027,81 п. (+1,42%),

NASDAQ - 11926,24 п. (+1,79%). Власти КНР заявляют об улучшении экономической активности в марте по сравнению с предыдущими двумя месяцами Азиатские рынки преимущественно торговались в минусе. Премьер китайского правительства Ли Кэцян заявил, что экономическая активность в стране заметно улучшилась в марте по сравнению с первыми двумя месяцами года. Он также подчеркнул, что власти продолжат способствовать росту внутреннего потребления и усилению восстановления экономики. В Гонконге акции Alibaba начинали день активным ростом почти на 3%, но затем весьма быстро растеряли свои достижения. В среду бумаги компании подскочили на 12% на новостях о планах разделить бизнес на шесть направлений, которые затем могут стать самостоятельными публичными компаниями. Технологичный сектор в Гонконге терял более 1%. В Шанхае под давлением был сектор телекоммуникаций.

Японский рынок снижался по причине множественных дивидендных отсечек. Самые большие потери были в секторе морских перевозок, который терял более 5%. Акции SoftBank Group отреагировали на слабость технологичных компаний в Гонконге. Накануне они подорожали на 6% вслед за взлётом котировок Alibaba. По состоянию на 8:35 мск: NIKKEI 225 - 27726,28 п. (-0,56%),

Hang Seng - 20207,83 п. (+0,08%),

Shanghai Composite - 3245,20 п. (+0,16%). Поводов для роста нефти больше, чем оснований для падения цены Нефть торговалась в минусе. В данном случае можно говорить о снятии краткосрочной перекупленности, так как прочие факторы продолжают указывать на дальнейший рост. В марте нефть может записать пятый подряд месяц потерь. Поставки по нефтепроводу Киркук-Джейхан всё ещё остановлены, а запасы в США показали заметное снижение.

Согласно данным Минэнерго, на неделе до 24 марта коммерческие запасы нефти -7,49 млн баррелей, бензина -2,904 млн баррелей и дистиллятов +281 тыс. баррелей. По состоянию на 8:55 мск: Brent - $78,1 (-0,23%),

WTI - $72,95 (-0,03%),

Алюминий - $2380 (+0,00%),

Золото - $1963,9 (-0,15%). info4

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