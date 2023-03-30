Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 марта: 4 857,8599 руб/1 г золота и 57,0300/1 г серебра ЦБ РФ с 30 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 857,8599 руб.

1 грамм серебра - 57,0300 руб.

1 грамм платины - 2 390,7500 руб.

1 грамм палладия - 3 504,4600 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 65,1198 р. (1,36%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6600 р. (1,17%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 12,7000 р. (0,53%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 42,1199 р. (1,22%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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