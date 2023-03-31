«Открытие»: Отечественные индексы консолидируются на достигнутых высотах

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям
Отечественные индексы консолидируются на достигнутых высотах
- Российский рынок начинал день неуверенно, но затем ликвидировал потери и залёг в консолидацию. Поток корпоративных новостей скудный. Корректируются бумаги металлургов, растут акции «Татнефти» на дивидендных надеждах. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 16,8 млрд руб к середине дня.
- По состоянию на 15:55 мск Индекс МосБиржи - 2466,74 п. (+0,24%), а Индекс РТС - 1008,50 п. (+0,39%).
- Лидерами среди индексных бумаг были N+ Group, обыкновенные и привилегированные «Татнефть», OZON Holdings и Globaltrans. Самыми слабыми были «Северсталь», ММК, «Ростелеком», НЛМК и «Сургутнефтегаз».
- Из важного отметим то, что ЦБ РФ намерен разрешить банкам с базовой лицензией работать с бумагами 1-го уровня листинга любой биржи. Также может быть предоставлена возможность приобретения акций и долей участия иностранных юридических лиц. Как минимум, это частично расширит возможности банков по инвестированию, хотя и сегодня они могут покупать такие бумаги на Московской Бирже.
- Слабость металлургов это последствие резкого рывка вверх этих бумаг в начале недели и приостановка ослабления рубля. В акциях «Татнефти» продолжаются ожидания объявления дивидендных планов.
- Cian сообщает о росте выручки в IV квартале на 35% до 2,394 млрд руб. Скорректированная EBITDA взлетела на 405% до 586 млн руб. Рентабельность по EBITDA поднялась на 18 Б.П. до 24,5%. Прибыль в IV квартале составила 489, компенсировав слабые результаты предыдущих кварталов. За весь 2022 год выручка увеличилась на 37% до 8,266 млрд руб.
- Рубль незначительно укреплялся против основных конкурентов. Накануне вышли данные по инфляции к 27 марта и они указали на замедление темпов роста цен до 3,98%, что является целевым уровнем для ЦБ. Если показатель сохранится на этом уровне в ближайшее время, или даже уйдёт ещё ниже, то у ЦБ РФ появятся основания для снижения ставки, а на рынке ОФЗ реализуется ралли. Сегодня, как минимум, ОФЗ предлагают доходность существенно выше складывающейся инфляции.
- Доллар слабел на Forex. Существенные потери были против евро на фоне сокращения разрыва доходностей долговых обязательств. Если по 10-летним казначейским обязательствам США доходность почти не изменилась, то по германским, итальянским и испанским бондам она увеличивалась на 2,5 Б.П. до 3,0 Б.П. Накануне появилась информация, что председатель ФРС Джером Пауэлл сообщил группе республиканцев, что, скорее всего, осталось одно лишь повышение ставки в текущем году. В ЕЦБ повышение ставки продолжится, так как уровень инфляции в еврозоне существенно выше американской.
По состоянию на 15:55 мск:
- DXY - 101,882 (-0,41%),
- EUR/USD - $1,0907 (+0,58%),
- GBP/USD - $1,2372 (+0,47%),
- USD/JPY - 132,76 (-0,08%),
- USD/RUB – 77,06 (-0,12%),
- EUR/RUB – 84,03 (+0,29%),
- CNY/RUB – 11,188 (-0,11%).
Инфляция в еврозоне демонстрирует признаки ослабления
- Впрочем, инфляция в еврозоне также может весьма быстро замедлиться, так как основной всплеск роста цен пришёлся на весну прошлого года. Судя по всему, инфляция в Германии замедлилась в марте до 7,4% с 8,7% в феврале, а в Испании рост цен замедлился до 3,3% с 6,0% в феврале. Другим поводом для оптимизма европейских акций является ослабление рисков банковского кризиса. Как минимум, с начала недели нет каких-либо новостей о проблемах очередного банка. Оба фактора играют в пользу сектора недвижимости, который прибавлял более 3%. Банковский сектор повышался почти на 2%. Из отдельных бумаг отметим рост акций датского производителя ветряных турбин Vestas на 6,0% на новостях о получении большого заказа в Бразилии. Статистика по потребительскому и деловому доверию оказалась хуже ожиданий. Индикатор упал до 99,3 п. с 99,6 п. в феврале при ожиданиях роста до 99,8 п. Индекс делового климата снизился до 0,70 п. с 0,71 п.
По состоянию на 15:55 мск:
- FTSE 100 - 7624,48 п. (+0,80%),
- DAX - 15489,01 п. (+1,05%),
- CAC 40 - 7271,48 п. (+1,18%).
Китайская PetroChina закладывает рост нефтепереработки в текущем году на 6,6%
- Нефть вышла в плюс на европейских торгах. Китайская PetroChina планирует увеличить нефтепереработку в текущем году на 6,6%, дабы встретить растущий спрос адекватным предложением. Также в пользу роста котировок нефти продолжает работать ситуация с поставками по нефтепроводу Киркук-Джейхан. Турция приостановила прокачку сырья после решения арбитражного суда.
По состоянию на 15:55 мск:
- Brent - $78,93 (+0,83%),
- WTI - $73,78 (+1,11%),
- Алюминий - $2391,5 (+0,48%),
- Золото - $1969 (+0,11%),
- Никель - $23520 (-0,94%).
Надежды на завершение цикла ужесточения вновь усиливают оптимизм американских инвесторов
- Рост ВВП США в IV квартале пересмотрен в сторону понижения до 2,6% с 3,2% в предыдущей оценке. Число первичных заявок на получение пособия по безработице выросло на прошлой неделе на 7 тыс. до 198 тыс.
- Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка около 0,5%-0,55%. Стабильность доходностей казначейских обязательств способствует равномерному распределению оптимизма по основным индексам. Плюс к этому более сильное замедление инфляции в ряде стран еврозоны и отсутствие новостей о проблемах в очередном банке дополняют картину позитивного старта торгов. В течение дня выступят представители ФРС – Президент ФРБ Бостона Коллинз, президент ФРБ Ричмонда Баркин, затем уже настанет время публичного выступления президента ФРБ Миннеаполиса Кашкари.
- Акции брокера Charles Schwab снижались на 1% после снижения рекомендаций в Morgan Stanley. В основном движения на утренних торгах были обусловлены рекомендациями крупнейших инвестиционных структур.