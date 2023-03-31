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«Открытие»: Отечественные индексы консолидируются на достигнутых высотах Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Отечественные индексы консолидируются на достигнутых высотах Российский рынок начинал день неуверенно, но затем ликвидировал потери и залёг в консолидацию. Поток корпоративных новостей скудный. Корректируются бумаги металлургов, растут акции «Татнефти» на дивидендных надеждах. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 16,8 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:55 мск Индекс МосБиржи - 2466,74 п. (+0,24%), а Индекс РТС - 1008,50 п. (+0,39%).

Лидерами среди индексных бумаг были N+ Group, обыкновенные и привилегированные «Татнефть», OZON Holdings и Globaltrans. Самыми слабыми были «Северсталь», ММК, «Ростелеком», НЛМК и «Сургутнефтегаз».

Из важного отметим то, что ЦБ РФ намерен разрешить банкам с базовой лицензией работать с бумагами 1-го уровня листинга любой биржи. Также может быть предоставлена возможность приобретения акций и долей участия иностранных юридических лиц. Как минимум, это частично расширит возможности банков по инвестированию, хотя и сегодня они могут покупать такие бумаги на Московской Бирже.

Слабость металлургов это последствие резкого рывка вверх этих бумаг в начале недели и приостановка ослабления рубля. В акциях «Татнефти» продолжаются ожидания объявления дивидендных планов.

Cian сообщает о росте выручки в IV квартале на 35% до 2,394 млрд руб. Скорректированная EBITDA взлетела на 405% до 586 млн руб. Рентабельность по EBITDA поднялась на 18 Б.П. до 24,5%. Прибыль в IV квартале составила 489, компенсировав слабые результаты предыдущих кварталов. За весь 2022 год выручка увеличилась на 37% до 8,266 млрд руб.

Рубль незначительно укреплялся против основных конкурентов. Накануне вышли данные по инфляции к 27 марта и они указали на замедление темпов роста цен до 3,98%, что является целевым уровнем для ЦБ. Если показатель сохранится на этом уровне в ближайшее время, или даже уйдёт ещё ниже, то у ЦБ РФ появятся основания для снижения ставки, а на рынке ОФЗ реализуется ралли. Сегодня, как минимум, ОФЗ предлагают доходность существенно выше складывающейся инфляции.

Доллар слабел на Forex. Существенные потери были против евро на фоне сокращения разрыва доходностей долговых обязательств. Если по 10-летним казначейским обязательствам США доходность почти не изменилась, то по германским, итальянским и испанским бондам она увеличивалась на 2,5 Б.П. до 3,0 Б.П. Накануне появилась информация, что председатель ФРС Джером Пауэлл сообщил группе республиканцев, что, скорее всего, осталось одно лишь повышение ставки в текущем году. В ЕЦБ повышение ставки продолжится, так как уровень инфляции в еврозоне существенно выше американской. По состоянию на 15:55 мск: DXY - 101,882 (-0,41%),

EUR/USD - $1,0907 (+0,58%),

GBP/USD - $1,2372 (+0,47%),

USD/JPY - 132,76 (-0,08%),

USD/RUB – 77,06 (-0,12%),

EUR/RUB – 84,03 (+0,29%),

CNY/RUB – 11,188 (-0,11%). Инфляция в еврозоне демонстрирует признаки ослабления Впрочем, инфляция в еврозоне также может весьма быстро замедлиться, так как основной всплеск роста цен пришёлся на весну прошлого года. Судя по всему, инфляция в Германии замедлилась в марте до 7,4% с 8,7% в феврале, а в Испании рост цен замедлился до 3,3% с 6,0% в феврале. Другим поводом для оптимизма европейских акций является ослабление рисков банковского кризиса. Как минимум, с начала недели нет каких-либо новостей о проблемах очередного банка. Оба фактора играют в пользу сектора недвижимости, который прибавлял более 3%. Банковский сектор повышался почти на 2%. Из отдельных бумаг отметим рост акций датского производителя ветряных турбин Vestas на 6,0% на новостях о получении большого заказа в Бразилии. Статистика по потребительскому и деловому доверию оказалась хуже ожиданий. Индикатор упал до 99,3 п. с 99,6 п. в феврале при ожиданиях роста до 99,8 п. Индекс делового климата снизился до 0,70 п. с 0,71 п. По состоянию на 15:55 мск: FTSE 100 - 7624,48 п. (+0,80%),

DAX - 15489,01 п. (+1,05%),

CAC 40 - 7271,48 п. (+1,18%). Китайская PetroChina закладывает рост нефтепереработки в текущем году на 6,6% Нефть вышла в плюс на европейских торгах. Китайская PetroChina планирует увеличить нефтепереработку в текущем году на 6,6%, дабы встретить растущий спрос адекватным предложением. Также в пользу роста котировок нефти продолжает работать ситуация с поставками по нефтепроводу Киркук-Джейхан. Турция приостановила прокачку сырья после решения арбитражного суда. По состоянию на 15:55 мск: Brent - $78,93 (+0,83%),

WTI - $73,78 (+1,11%),

Алюминий - $2391,5 (+0,48%),

Золото - $1969 (+0,11%),

Никель - $23520 (-0,94%). Надежды на завершение цикла ужесточения вновь усиливают оптимизм американских инвесторов Рост ВВП США в IV квартале пересмотрен в сторону понижения до 2,6% с 3,2% в предыдущей оценке. Число первичных заявок на получение пособия по безработице выросло на прошлой неделе на 7 тыс. до 198 тыс.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка около 0,5%-0,55%. Стабильность доходностей казначейских обязательств способствует равномерному распределению оптимизма по основным индексам. Плюс к этому более сильное замедление инфляции в ряде стран еврозоны и отсутствие новостей о проблемах в очередном банке дополняют картину позитивного старта торгов. В течение дня выступят представители ФРС – Президент ФРБ Бостона Коллинз, президент ФРБ Ричмонда Баркин, затем уже настанет время публичного выступления президента ФРБ Миннеаполиса Кашкари.

Акции брокера Charles Schwab снижались на 1% после снижения рекомендаций в Morgan Stanley. В основном движения на утренних торгах были обусловлены рекомендациями крупнейших инвестиционных структур.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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