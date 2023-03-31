Комментарии «Открытие»: Данные по американской инфляции определят динамику рынков на ближайшее время Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Данные по американской инфляции определят динамику рынков на ближайшее время Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Китай, как и ожидалось, предоставил относительно сильные данные по деловой активности в феврале. В промышленности темпы роста немного замедлились, а вот сфера услуг наверстывает упущенное время. Нефть остаётся выше $79 за баррель, реагируя на проблемы с поставками из Ирака и перспективы роста спроса в КНР. Геополитические риски сохраняются, включая риторику между КНР и США, но рынки пока не предают этому большого значения. Поэтому и российские акции могут, как минимум, удержать позиции выше 2450 пунктов по индексу МосБиржи. Дивидендные надежды помогли российскому рынку удержаться на завоёванных позициях Прошедший торговый день в четверг принёс российскому рынку небольшой прирост. Однако индексы МосБиржи и РТС не смогли обновить максимумы предыдущего дня. Корректировались лидеры среды, включая металлургов. В хорошем плюсе закрылись бумаги N+ Group, «Алроса» и «Татнефти», а также некоторые представители второго эшелона. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 29,588 млрд руб по сравнению с 45,339 млрд руб днём ранее.

По итогам торгов 30 марта индекс МосБиржи - 2465,93 п. (+0,21%), а индекс РТС - 1006,43 п. (+0,19%). Лидеры роста на 23:00 мск: ЭН+ГРУП ао 440,5 4,88% OZON-адр 1 787 2,85% АЛРОСА ао 66,36 2,79% Сургнфгз-п 32,13 2,13% Татнфт 3ао 374,8 1,9% Лидеры снижения на 23:00 мск: СевСт-ао 1 062 -1,17% НЛМК ао 130,66 -0,9% ММК 40,24 -0,89% Система ао 14,54 -0,63% Сбербанк 217 -0,45% Все 10 отраслевых индекса российского рынка завершили день в плюсе. Рост более 0,7% показали транспорт (+0,7%), информационные технологии (+0,7%) и электроэнергетика (+0,74%) за счёт бумаг «Россети».

Нефть к вечеру удерживалась в плюсе на фоне слабого доллара и прекращения поставок по нефтепроводу Киркук-Джейхан. Это помогло акциям нефтяных тяжеловесов закрепиться в плюсе. Однако главный интерес в секторе сегодня сфокусирован в бумагах «Татнефти», от которой ждут дивидендных рекомендаций, а также на предстоящей отчётности «Русснефти». Позитивом для сектора также стало то, что в Евросоюзе не стали снижать потолок цен на российскую нефть, так как против этого выступили даже США.

Выручка Cian plc (CIAN) в 2022 выросла на 37%, скорректированная EBITDA увеличилась в 4,3 раза. «Ведущая онлайн-платформа объявлений о недвижимости «Циан» продолжает активно развивать бизнес. Несмотря на всю неопределенность и сложные макро-условия в прошедшем году, которые включали геополитику, высокие процентные ставки и падение спроса на недвижимость, компании все же удалось показать рекордные результаты, - отмечает Антон Руденок, ведущий аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - Мощный рост выручки произошел в результате увеличения доходов от листинга, лидогенерации и рекламы на платформе. Хотя в целом, спрос на ипотеку был слабый и еще не восстановился до уровней 2021 года, на что также указывает спад в ежемесячной аудитории. Однако, мы положительно оцениваем усилия менеджмента в дисциплине над операционными расходами, которые в IV квартале значительно снизились, в первую очередь, благодаря оптимизации затрат на персонал (-30% г/г) и прочих расходов (-63% г/г). Таким образом, значительно улучшилась маржинальность бизнеса. В течение 2022 года компания cгенерировала cущественный свободный денежный поток ~1,8 млрд. руб. и накопила на балансе 4,1 млрд руб. при отсутствии финансового долга. Менеджмент рассматривает варианты распределения этих средств акционерам, однако текущие ограничения связанные с зарубежной пропиской головной структуры Cian plc, зарегистрированной на Кипре, пока создают существенные препятствия для выплат дивидендов. В условиях высокой неопределенности в отношении геополитических и макроэкономических событий в будущем перспективы рынка недвижимости в РФ могут быть не слишком радужными, что может негативно отразится и на бизнесе "Циан". И даже несмотря на лидирующее положение платформы на рынке, о продолжении столь стремительной динамики роста финансовых показателей говорить пока сложно. Вдобавок, учитывая, что расписки CIAN торгуются с коэффициентом на уровне 18x EV/EBITDA их сложно назвать дешевыми, и потому мы осторожно смотрим на рыночные перспективы бумаг компании».

Общим позитивом для рынка может стать диалог ЦБ РФ с регуляторами ЕАЭС относительно взаимного доступа брокеров на финансовые рынки. Потенциально это расширит возможности россиян, но также привлечёт какие-то средства из дружественных стран в более разнообразный набор акций российской фондовой биржи.

Рубль смог укрепить свои позиции против доллара США и юаня, но ослаб против евро. Это в полной мере отражало ситуацию на глобальном Forex, где доллар оказался под давлением на информации, что председатель ФРС Джером Пауэлл сообщил группе республиканцев о всего лишь одном повышении ставки в текущем году. Ситуация с инфляцией в Европе заметно хуже, чем в США, а по сей причине ЕЦБ на одном повышении не остановится. Хотя вот в Испании инфляция замедлилась в марте до 3,3% с 6,0% в феврале. Соответственно, доходности по европейским облигациям повышались более активно, чем по американским, что оказало поддержку евро. Для рубля сегодня актуальны вопросы роста импорта, включая из Китая после визита главы этой страны. Также можно говорить о выводе капитала в дружественные страны. Тем не менее, рубль сегодня излишне слаб и может в ближайшее время отыграть часть потерь. Как минимум, инфляция в РФ замедляется и уже более чем вдвое ниже доходностей ОФЗ, а это повод для снижения ставки регулятора и будущего ралли облигаций. По состоянию на 23:00 мск: DXY - 101,845 (-0,44%),

EUR/USD - $1,0906 (+0,56%),

GBP/USD - $1,239 (+0,62%),

USD/JPY - 132,62 (-0,19%),

USD/RUB – 77,08 (-0,1%),

EUR/RUB – 84,375 (+0,69%),

CNY/RUB – 11,192 (-0,07%). На американском рынке усиливается убеждённость в скором завершении цикла ужесточения политики ФРС Американские торги завершились достаточно скромным ростом индексов. Тем не менее, две главные идеи присутствовали на рынке. Первое это информация из республиканской партии, где группа представителей Конгресса общалась с председателем ФРС, а он, в свою очередь, заверил в вероятности лишь одного повышения ставки в текущем году. Второе связано с успокоением инвесторов относительно банковского кризиса.

Статистика дня была неоднозначной. Очередная оценка ВВП за IV квартал показала, что экономика выросла лишь на 2,6%, а не на 3,2%, как считалось ранее. Однако первичные обращения остаются ниже 200 тыс. На прошлой неделе число обращений за пособием по безработице составило 198 тыс., или на 7 тыс. больше, чем неделей ранее.

Динамика по секторам: Real Estate +1,22%, Technology +1,14%, Consumer Discretionary +0,9%, Materials +0,64%, Health Care +0,55%, Utilities +0,4%, Energy +0,35%, Consumer Staples +0,34%, Communication +0,32%, Industrials +0,23%, Financials -0,29%. По итогам торгов: DJIA - 32859,03 п. (+0,43%),

S&P 500 Index - 4050,83 п. (+0,57%),

NASDAQ - 12013,47 п. (+0,73%). Сфера услуг в Китае наверстывает упущенное время Азиатские рынки торговались преимущественно в плюсе. Накануне премьер Китая заявлял о том, что деловая активность в марте заметно выросла по сравнению с первыми двумя месяцами года. Статистика подтвердила слова чиновника. Сводный индикатор активности КНР поднялся до 57,0 п. в марте с 56,4 п., хотя ожидалось снижение показателя до 55,1 п. В промышленности активность снизилась до 51,9 п. с 52,6 п., а вот в сфере услуг выросла до 58,2 п. с 56,3 п. Однако рынок реагировал на данные достаточно вяло. Ещё накануне появились тревожные заявления главы КНР Си Цзиньпиня, который в очередной раз призвал народную армию Китая быть готовой к войне. Впрочем, армия всегда должна быть готова. В Гонконге акции JD.com дорожали на 7% на новостях о том, что компания планирует выделить в отдельный бизнес подразделения по недвижимости и промышленному производству. В последнее время китайские компании проявляют повышенную активность в реструктуризации бизнеса. В среду Alibaba заявляла о планах разделения на 6 независимых бизнес структур.

Японский рынок повышался, но не без потерь. Бумаги Tokyo Electron торговались в минусе на фоне заявлений чиновников правительства об ограничениях технологичного экспорта в Китай. В минусе также были судоходные компании, как и днём ранее. Меж тем в банковском секторе преобладали покупки на фоне отсутствия новостей об очередных проблемах в Европе и США. Как минимум, уже с понедельника в эфире не появлялись новости об очередных жертвах банковского кризиса в Европе и США. Иена ослабла до 133,1 за доллар, что позитивно отразилось на акциях экспортеров: Toyota Motor (+2,05%), Sony (+2,1%), Honda Motor (+1,2%). По состоянию на 8:45 мск: NIKKEI 225 - 27992,62 п. (+0,75%),

Hang Seng - 20456,22 п. (+0,72%),

Shanghai - 3269,23 п. (+0,4%). Основания для повышения цены барреля нефти сохраняются Нефть торговалась в небольшом минусе, но всё же удерживалась выше $79 за баррель. На текущей неделе поводов для роста больше, чем для снижения. В PetroChina ожидают роста нефтепереработки более чем на 6% в текущем году. Однако есть более оперативные факторы в виде остановленных поставок по нефтепроводу Киркук-Джейхан мощностью 450 тыс. баррелей в день. Также в пользу подорожания нефти говорит китайская статистика. Индекс активности в промышленности оказался чуть хуже, чем в феврале, но это легко компенсируется более активным расширением в сфере услуг. Во второй половине дня выйдет американская статистика по ценам личного потребления. Если она покажет замедление инфляции в США, то можно ждать очередной волны ослабления доллара и попыток Brent подняться выше $80 за баррель. По состоянию на 9:05 мск: Brent - $79,08 (-0,24%),

WTI - $74,26 (-0,15%),

Алюминий - $2386 (+0,00%),

Золото - $1998,1 (+0,02%). info4

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ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

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