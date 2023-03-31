Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 31 марта: 4 870,0200 руб/1 г золота и 57,6300/1 г серебра ЦБ РФ с 31 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 870,0200 руб.

1 грамм серебра - 57,6300 руб.

1 грамм платины - 2 384,2000 руб.

1 грамм палладия - 3 546,5601 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 12,1601 р. (0,25%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6000 р. (1,05%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,5500 р. (0,27%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 42,1000 р. (1,20%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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