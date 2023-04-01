Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 апреля: 4 886,9800 руб/1 г золота и 58,9400/1 г серебра ЦБ РФ с 1 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 886,9800 руб.

1 грамм серебра - 58,9400 руб.

1 грамм платины - 2 428,8201 руб.

1 грамм палладия - 3 716,5701 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 16,9600 р. (0,35%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,3100 р. (2,27%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 44,6200 р. (1,87%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 170,0099 р. (4,79%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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