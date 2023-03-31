«Открытие»: Отечественный рынок отрабатывает коррекцию

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Отечественный рынок отрабатывает коррекцию

· Российский рынок снижался в первой половине дня в пятницу. Отечественные инвесторы последовательно реализуют сложившуюся традицию. Если рынок растёт в начале недели, то пятница предназначена для фиксации прибыли. Прямых причин для продаж нет, но мы уже неоднократно указывали на техническую перекупленность и потенциал снижения индекса МосБиржи вплоть до 2370-2390 пунктов. Соответственно, текущее снижение стоит рассматривать в качестве вполне здоровой коррекции. С начала года до текущих торгов индекс МосБиржи поднялся более чем на 13%, а с начала месяца более чем на 8%. То есть март оказался более чем позитивным. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 30 млрд руб к середине дня.

· По состоянию на 15:50 мск индекс МосБиржи - 2437,36 п. (-1,16%), а индекс РТС - 986,47 п. (-1,98%).

· Примечательно, что из индексных бумаг лишь акции «Магнита» торговались в плюсе к середине сессии. Лидерами снижения были N+ Group, МКБ, OZON Holdings, «Сургутнефтегаз» и «РосАгро».

· Segezha отчиталась за IV квартал и 2022 год по МСФО. Рост выручки за год составил 15% до 106,8 млрд руб. В IV квартале выручка упала на 19,8% до 19,4 млрд руб. Показатель OIBDA упал за год на 16% до 24,7 млрд руб. Чистая прибыль за год упала на 60% до 6,1 млрд руб. Также достаточно высокой, но почти неизменной, остаётся долговая нагрузка на уровне 101 млрд руб.

· Более существенных корпоративных новостей нет, поэтому рынок торгуется в рамках коррекции предыдущего роста. При этом активно распродаются бумаги, которые до этого покупались с прицелом на дивиденды. Дешевеют акции Сбербанка, «Роснефти», «Полюс». При этом нефть и золото торгуются в плюсе. То есть внешний фон не способствует давлению на рынок. Конечно, можно говорить о таких вещах, как принятие новой внешнеполитической концепции РФ, или заявлениях политиков в Европе, но рынок уже давно живёт в такой ситуации.

· Рубль слабел против основных конкурентов, хотя в начале дня всё же пытался укрепиться против доллара. Примечательно, что объём торгов евро превышает совокупный объём сделок с долларом США и юанем. Вероятно, что повышенный интерес к европейской валюте связан с частными покупками на фоне новостей о возможной остановке работы банка Raiffeisen в России.

· Доллар укреплялся на Forex, отыгрывая потери предыдущих дней. Доходность европейских облигаций снижалась существенно больше, чем по американским после выхода статистики по инфляции. Рост цен в еврозоне замедлился до 6,9% в марте с 8,5% в феврале. При этом ожидалось снижение лишь до 7,1%. Таким образом появляются варианты, когда цикл ужесточения может завершиться ранее намеченных сроков.

По состоянию на 15:50 мск:

· DXY - 102,045 (+0,22%),

· EUR/USD - $1,0884 (-0,21%),

· GBP/USD - $1,2382 (-0,04%),

· USD/JPY - 132,98 (+0,22%),

· USD/RUB – 77,80 (+0,93%),

· EUR/RUB – 84,73 (+0,42%),

· CNY/RUB – 11,306 (+1,02%).

Европейские инвесторы начинают верить в замедление инфляции

· Покупки на европейских площадках заметно активизировались после выхода статистики по инфляции. Стержневой показатель ускорился до 5,7% с 5,6%, но общий всё же показал более сильное снижение до 6,9% вместо 7,1%. Разочаровала немецкая статистика. Безработица в ФРГ выросла до 5,6% в марте, а розничные продажи упали на 1,3% за февраль. Самым слабым в Европе был банковский сектор. Инвесторы пока относятся с осторожностью к идее завершения кризиса. Акции швейцарской электротехнической ABB повышались почти на 1% на новостях о старте программы обратного выкупа на $1 млрд. бумаги торговой сети H&M повышались более чем на 2%, но без новостей. В целом, реакцию европейских рынков на статистику по инфляции можно назвать сдержанной. 6,9% это всё ещё очень высокое значение, которое крайне далеко от целевых 2%.

По состоянию на 15:50 мск:

· FTSE 100 - 7648,67 п. (+0,37%),

· DAX - 15607,21 п. (+0,55%),

· CAC 40 - 7309,04 п. (+0,63%).

ОПЕК сократила производство нефти в марте

· Нефть пыталась дорожать. Согласно данным Reuters, добыча нефти в ОПЕК снизилась в марте на 70 тыс. баррелей в сутки по сравнению с февралём. Основное снижение реализовалось в Анголе и Ираке. Вероятно, что в статистики уже учитываются потери из-за остановки нефтепровода Киркук-Джейхан. Таким образом, общая добыча составляет в марте около 28,90 млн баррелей в сутки. Соблюдение обязательств по сокращению добычи в рамках ОПЕК+ составляет 173%.

По состоянию на 15:50 мск:

· Brent - $79,42 (+0,19%),

· WTI - $74,85 (+0,65%),

· Алюминий - $2383,5 (-0,10%),

· Золото - $2001,1 (+0,17%),

· Никель - $23325 (+0,54%).

Инфляция в США замедлилась больше ожидаемого

· Базовые цены личного потребления в США замедлили свой рост в феврале до 4,6% с 4,7% в январе, что оказалось лучше прогноза 4,7%. Общий показатель PCE снизился в марте до 5,0% по сравнению с 5,3% в январе и 5,1% ожиданий. Доходы выросли больше ожиданий на 0,3% в феврале, а вот расходы выросли меньше ожиданий всего лишь на 0,2%.

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,2% в NASDAQ до 0,35% в Dow Jones. Доходность по казначейским обязательствам начала снижаться более бодрыми темпами после отчёта по инфляции. В ФРС рассматривают вышедшие показатели в качестве основного инструмента замера инфляции. Соответственно, снижение стержневого показателя до 4,6%, а общего до 5,0% приводит ситуацию к состоянию, когда реальные ставки приближаются к нейтральным значениям, а не остаются отрицательными. Вероятно, что ситуацию прокомментирует президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, который будет говорить публично в пятницу.

· Акции производителя электрических грузовиков Nikola теряли около 5%. Компания планирует получить до $100 млн доп. финансирования через вторичное размещение своих акций. Космической Virgin Orbit размещение уже не поможет, так как она объявляет о сокращении 85%-90% сотрудников и о сворачивании своей деятельности.