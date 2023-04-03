Комментарии «Открытие»: Решение ОПЕК+ может помочь российскому рынку Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Решение ОПЕК+ может помочь российскому рынку Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, но более важным является решение ОПЕК+, которое привело к росту котировок нефти. Балансировка физического предложения может привести к дальнейшему росту цены барреля и даже к разрушению соглашения потолка цен на российскую нефть. Индексы деловой активности в производственной сфере Китая и Японии не отличаются оптимизмом, но и какого-либо резкого провала пока нет. В случае с Китаем обнадеживает то, что в марте цены на новое жильё вновь выросли . Ждём от российского рынка роста нефтегазового сектора. Итоги прошедшей недели За прошлую неделю индекс МосБиржи поднялся с 2391,53 п. до 2450,67 п., а индекс РТС с 977,75 п. до 996,76 п. Пара EUR/USD поднялась с $1,0761 до $1,0844. Пара USD/RUB повысилась с 77,075 до 77,60, а пара EUR/RUB с 82,71 до 84,21. Нефть Brent подорожала с $74,99 до $79,77 за баррель. Золото на Comex подорожало с $1983,80 до $1986,20 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust выросли с 923,97 до 928,02 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 3970,99 п. до 4109,31 п.

Российский рынок записал на свой счёт очередную неделю роста. За март индекс МосБиржи поднялся на 8,77%, а с начала года прибавил уже 13,77%. Основной идеей на рынке остаются дивидендные ожидания, или разочарования в их отсутствии. В начале недели корректировались бумаги Globaltrans, так как компания подтвердила паузу в выплате дивидендов из-за невозможности перечисления их холдинговой структуре на Кипре. Во вторник заметно снижался транспортный сектор, который в текущем году закрыл лишь одну неделю с отрицательным результатом. Угольщики позитивно отреагировали на заявление Минэнерго РФ о прогнозах сохранения объёмов добычи угля в текущем году на уровне предыдущего года. «Магнит» объявил об открытии 2000 пекарен в своих магазинах. «Яндекс» начал тестировать международный сервис такси Yango в Латинской Америке. В среду индекс МосБиржи поднимался до значения 2468,5 п. Дорожали акции металлургов и застройщиков. Оптимизм в секторе строительных компаний был обеспечен отчётностью «Эталон» (ETLN). Компания получила рекордную чистую прибыль в 2022 году и сохранила высокую рентабельность по EBITDA на уровне 20,5%. «Роснефть» сообщила о заключении соглашения с Indian Oil Company об увеличении поставок и диверсификации поставляемых сортов. Соглашение также предусматривает возможность взаимных расчётов в национальных валютах. Если же говорить о макроэкономике, то Росстат удивил цифрами по инфляции, которая к 27 марта замедлилась до 4,0%.

Четверг российский рынок завершил в плюсе, но при этом корректировались бумаги лидеров предыдущего дня. Существенную просадку показали акции металлургов и Сбербанка. Нефтяники получили позитивные новости о том, что Евросоюз и США не стали пересматривать параметры потолка цен на нефть. Выручка Cian plc (CIAN) в 2022 выросла на 37%, скорректированная EBITDA увеличилась в 4,3 раза. Также стало известно, что ЦБ РФ ведёт переговоры с регуляторами ЕАЭС относительно взаимного доступа брокеров на фондовых рынках, что потенциально может способствовать притоку капитала в российские акции. В пятницу индекс МосБиржи корректировался до 2424,45 п., но смог закрыть день выше 2450 п., что сохраняет потенциал возобновления роста. Segezha отчиталась за IV квартал и 2022 год по МСФО. Рост выручки за год составил 15% до 106,8 млрд руб. В IV квартале выручка упала на 19,8% до 19,4 млрд руб. Показатель OIBDA упал за год на 16% до 24,7 млрд руб. Чистая прибыль за год упала на 60% до 6,1 млрд руб. Российские акции завершили торги в пятницу снижением. Индекс Мосбиржи прервал 5-дневную серию роста, но за неделю вырос на 2,47% (рост 6 недель подряд), за месяц прибавил 8,77% (рост 3 месяца подряд), за квартал +13,77% (рост 2 квартала кряду). Это были лучшие три месяца с 1 квартала 2015 года.

Из внешних событий отметим вполне позитивные инфляционные данные. В еврозоне инфляция замедлилась в марте до 6,9% с 8,5% в феврале. В США стержневой показатель цен личного потребления снизился в феврале до 4,6% при ожиданиях сохранения на уровне 4,7%. Общий индекс цен личного потребления снизился до 5,0% с 5,3% в январе при ожиданиях 5,1%. Подобная динамика инфляции может говорить о том, что регуляторы могут завершить цикл ужесточения денежной политики ранее намеченных планов. И, наконец, на выходных стало известно о решении ОПЕК+ снизить добычу ещё на 1 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия сократит производство на 0,5 млн баррелей. Мы неоднократно писали о том, что бюджеты многих арабских производителей нефти сверстаны с учётом цены барреля около $80. Соответственно, тенденция к снижению цены нефти вызывает обеспокоенность ключевых участников нефтяного альянса. Ключевые события предстоящей недели В понедельник публикуются индексы производственной активности по различным странам. Ожидается, что в еврозоне показатель составит 47,1 п. В США также выйдут цифры по расходам на строительство и индекс ISM в производственной сфере. В России Минфин объявит параметры валютных интервенций на апрель.

Резервный Банк Австралии во вторник может повысить ставку на 25 Б.П. до 3,85%. В Германии выйдут данные по торговому балансу за февраль. В еврозоне опубликуют данные по ценам производителей. Ожидается, что в феврале они замедлили рост до 13,5% с 15,0% в январе. В США опубликуют статистику по производственным заказам, которые могли сократиться за февраль на 0,5%. Выступят представители ФРС Кук и Розенгрен.

Китай будет отдыхать в среду по случаю праздника Цинмин. Резервный Банк Новой Зеландии может повысить ставку на 25 Б.П. до 5,0%. Германия может сообщить о росте производственных заказов за февраль на 0,4%. Также в этот день публикуются индексы деловой активности в сфере услуг и сводные индикаторы. Ожидается, что сводный индикатор деловой активности еврозоны составит 54,1 п. В США ADP Services опубликует данные по занятости в частном секторе экономики США. Ожидается, что в марте было создано 205 тыс. новых рабочих мест. Далее торговый баланс США, отрицательное сальдо которого в феврале могло составить $69 млрд. Затем выйдут индексы деловой активности в сфере услуг и аналогичный индекс ISM в непроизводственной сфере. Минэнерго США сообщит данные по запасам нефти и нефтепродуктов.

Индексы производственной активности и активности в сфере услуг Китая от Caixin выйдут в четверг. Ожидается, что производственный индикатор поднимется до 51,7 п. с 51,6 п. в феврале. Германия может сообщить о росте промышленного производства за февраль на 0,1%. Днём будут выходить индексы активности в строительстве для различных стран. В США опубликуют недельные данные по первичным обращениям и статистику буровой активности от Baker Hughes.

В пятницу многие рынки закрыты по случаю Страстной пятницы. В США выйдут данные по рынку труда. Ожидается 238 тыс. новых рабочих мест и безработица на уровне 3,6%. В России уточнят статистику ВВП за IV квартал. Рост цен на новое жильё в Китае повысил интерес инвесторов к акциям застройщиков Азиатские рынки начали неделю разнонаправленно. В Шанхае рынок повышался за счёт технологичных бумаг и сектора недвижимости. Цены на новое жильё в КНР показали рост в марте, который оказался самым сильным за прошедшие девять месяцев. Также повышались секторы информационных технологий и СМИ на 3%. В Гонконге картина была заметно иной, так как технологичный сектор терял более 1%. Некоторым разочарованием стал индекс производственной активности от Caixin, который снизился в марте до 50,0 п. с 51,6 п. в феврале. Значение индекса указывает на нейтральную динамику в производственной сфере.

Японский рынок также пытался расти. Основное повышение обеспечивал сектор нефтеразведки, который поднялся почти на 5%. Акции японской компании по нефтеразведке Inpex повышались более чем на 5%. Под давлением были акции полупроводниковой индустрии, так как на рынке опасаются последствий китайского расследования продукции Micron на предмет заложенных уязвимостей. Бумаги Advantest снижались на 4%, а Tokyo Electron теряли около 2,3%. Однако устойчивость индексам обеспечили акции банков, которые продолжают приходить в себя после мартовских распродаж. Бумаги Mitsubishi UFJ Financial повышались на 1,0%, а Sumitomo Mitsui Financial на 0,9%. Японский индекс деловой активности в производственной сфере поднялся в марте до 49,2 п. с 48,6 п. в феврале. По состоянию на 8:30 мск: NIKKEI 225 - 28173,86 п. (+0,47%),

Hang Seng - 20303,88 п. (-0,47%),

Shanghai Composite - 3290,70 п. (+0,54%). ОПЕК+ делает сильный шаг и угрожает мерами против желающих устанавливать потолки цен Нефть активно дорожала на азиатских торгах. В минувшее воскресенье несколько производителей ОПЕК+ объявило о дополнительном добровольном сокращении производства ещё на 1,16 млн баррелей. Лишь одна Саудовская Аравия намерена снизить производство на 0,5 млн баррелей в сутки. По некоторым источникам, Саудовская Аравия пошла на этот шаг по причине того, что администрация США отказалась от поддержки рынка нефти пополнением своих стратегических резервов. Вслед за действием ОПЕК+ в Goldman Sachs повысили прогноз цены на Brent до $95 в II полугодии 2023, а также до $100 за баррель в 2024 году.

Одним неожиданным последствием роста цены нефти в результате действий ОПЕК+ может стать развал соглашения по ценовому потолку. Согласно информации Wall Street Journal, Япония закупила в феврале-январе 748 тыс. баррелей российской нефти, но по цене чуть ниже $70 за бочку, что явно выше установленного потолка. Если же доступной нефти на рынке будет ещё меньше, то вся система ценового потолка может оказаться разрушенной. Кстати, Саудовская Аравия также предупредила, что не будет поставлять нефть любому государству, если то решит ограничить цены для неё. В частности, упоминался американский законопроект NOPEC, который по своей идеологии направлен против совместных действий ОПЕК. По состоянию на 8:50 мск: Brent - $83,52 (+4,54%),

WTI - $79,02 (+4,43%),

Алюминий - $2388 (-1,04%),

Золото - $1968,6 (-0,89%). info4

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ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

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