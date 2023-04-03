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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 апреля: 4 886,9800 руб/1 г золота и 58,9400/1 г серебра

ЦБ РФ с 1 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 886,9800 руб.
  • 1 грамм серебра - 58,9400 руб.
  • 1 грамм платины - 2 428,8201 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 716,5701 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 16,9600 р. (0,35%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,3100 р. (2,27%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 44,6200 р. (1,87%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 170,0099 р. (4,79%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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