«Открытие»: Нефтяники взбодрили российский рынок

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям
Нефтяники взбодрили российский рынок
- Российский рынок позитивно отреагировал на решение некоторых членов ОПЕК+ дополнительно снизить добычу нефти. Однако дорожающая нефть не смогла помочь рублю перейти к укреплению. В лидерах дня нефтяники и бумаги ВТБ, от которого ждут отчётности. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 23,8 млрд руб к середине дня.
- По состоянию на 15:55 мск Индекс МосБиржи - 2479,46 п. (+1,17%), а Индекс РТС - 993,51 п. (-0,33%).
- Лидерами среди индексных бумаг были ВТБ, «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», привилегированные «Татнефть» и «Интер РАО». Лидерами снижения оказались «ФосАгро», N+ Group, «Магнит», X5 Retail Group и «РусАл».
- Одной из главных идей дня стало решение некоторых членов ОПЕК+ дополнительно снизить добычу на 1,16 млн баррелей. Это привело к росту котировок Brent на 5% выше $84. Соответственно, отечественные нефтяники получили повод для оптимизма. Чем выше будет цена нефти, тем менее устойчивым окажется искусственный потолок цен.
- Кроме того, «Роснефть» договорилась с индийской Indian Oil Corp. О переходе на использование дубайского эталонного сорта в качестве расчётного. Планируется, что компания будет отгружать до 1,5 млн тонн в месяц с дисконтом $8-$10 за баррель.
- Акции ВТБ дорожают в ожидании отчётности, хотя вряд ли рынок получит какие-то сюрпризы. Банк планирует 5 апреля выпустить годовой отчёт по РСБУ, а также ключевые показатели по МСФО. Впрочем, надежды инвесторов больше связаны с ориентирами на текущий год. Ещё в марте глава ВТБ Андрей Костин заявлял о том, что в I квартале прибыль будет рекордной.
- Бумаги «ФосАгро» в лидерах снижения на фоне дивидендной отсечки. Компания заплатит дивиденды в размере 465 руб на акцию.
- Российский PMI в обрабатывающих отраслях снизился в марте до 53,2 п. с 53,6 п. в феврале. Вряд ли позитивную динамику обеспечивает сектор нефтедобычи. Ещё в феврале отмечалось активное пополнение складских запасов производственными компонентами. То есть рост обеспечен именно внутренним производством товаров.
- Рубль в первые часы торгов пытался укрепляться, но затем вернулся к ослаблению. Техническая перепроданность продолжает усиливаться, но пока на рынке не формируется повышенный спрос на рубли. Вероятно, что дорожающая нефть всё же сможет переломить ситуацию, или улучшение начнётся вместе с ралли на рынке ОФЗ при намёках ЦБ РФ на начало цикла снижения ставки.
- Доллар незначительно слабел на Forex. Влияние облигаций на динамику валют было минимальным, так как доходности повышались почти равномерно по американским и основным европейским бумагам. Более активно укреплялись валюты Австралии и Новой Зеландии, чьи регуляторы могут повысить ставки во вторник и среду.
По состоянию на 15:55 мск:
- DXY - 102,11 (-0,07%),
- EUR/USD - $1,0867 (+0,21%),
- GBP/USD - $1,2384 (+0,43%),
- USD/JPY - 133,11 (+0,21%),
- USD/RUB – 78,60 (+1,30%),
- EUR/RUB – 85,49 (+1,52%),
- CNY/RUB – 11,400 (+1,05%).
Энергетический сектор удерживает европейские рынки от активного снижения
- Сектор энергетики в Европе подрастал на 3,5%, что помогло европейским индексам воздержаться от активного снижения. Однако дорогая нефть и высокие ставки негативно сказываются на промышленной активности. Индекс производственной активности еврозоны снизился в марте до 47,3 п. с 48,5 п. в феврале. В Германии индекс вовсе упал до 44,7 п. с 46,3 п. в феврале. Производственный индекс Великобритании упал до 47,9 п. с 49,2 п. То есть слабость промышленности это сегодня общая черта в Европе. Акции итальянского банка Unicredit дорожали на 2% на фоне старта программы обратного выкупа на 2,34 млрд евро. Акции швейцарского UBS снижались на 1,5% на новостях о начале расследования генеральной прокуратурой Швейцарии недавнего поглощения Credit Suisse, которое было поддержано государством.
По состоянию на 15:55 мск:
- FTSE 100 - 7672,24 п. (+0,53%),
- DAX - 15612,88 п. (-0,10%),
- CAC 40 - 7345,91 п. (+0,32%).
Прогнозы по нефти улучшились вслед за решением ряда членов ОПЕК+
- Вслед за решением ряда членов ОПЕК+ сократить добычу начали меняться прогнозы. Reuters подсчитывает, что общее сокращение производства с ноября прошлого года составит около 3,66 млн баррелей, включая российский вклад. В Rystad Energy полагают, что до конца года Brent может подорожать до $100, а летом даже превысить $110. В UBS cсчитают, что Brent достигнет уровня $100 за баррель к лету, а в Goldman Sachs повысили свой прогноз лишь на $5, или $95 на конец года. В Goldman Sachs также полагают, что распродажи нефти из стратегических резервов США и Франции, а также нежелание США пополнять резервы, привели к появлению такого решения в ОПЕК+.
- Конечно, в США назвали действия Саудовской Аравии и союзников необдуманными. Большинство комментариев политиков сводятся к тому, что это повышает риски глобальной рецессии. Однако в историческом плане сегодня нефть далека от того, чтобы называться дорогой. К примеру, в сегодняшних долларах нефть в 2010 году стоила бы $98,24, в 2011 цена уже поднялась бы до $116,24. То есть желание покупателей получать нефть по максимально низким ценам не устраивает производителей, которые также вынуждены оплачивать девальвацию основных валют.
По состоянию на 15:55 мск:
- Brent - $84,63 (+5,93%),
- WTI - $80,17 (+5,95%),
- Алюминий - $2428,5 (+0,64%),
- Золото - $1994,6 (+0,42%),
- Никель - $23785 (-0,22%).
Дорожающая нефть удручает американский рынок акций
- Решение ОПЕК+ негативно сказывается на американском рынке. Доходность 2-х летних казначейских обязательств подскочила на 8 Б.П. до 4,10%, так как растут риски более устойчивой инфляции и более высоких ставок. Однако фьючерсы на основные индексы США указывали на разнонаправленный старт от 0,3% роста Dow Jones до падения на 0,8% NASDAQ. Впрочем, всё выглядит достаточно логично. Энергетический сектор может стать лидером дня, а вот технологичные акции окажутся под давлением. До конца дня будут опубликованы данные по расходам на строительство, индекс производственной активности, а также индекс ISM в производственной сфере.
- Акции Tesla теряли около 3% на утренних торгах. Компания на выходных сообщила о поставках 422875 электромобилей в I квартале. Средний прогноз Wall Street составляет около 432 тыс.