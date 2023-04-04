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«Открытие»: Нефтяники взбодрили российский рынок Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Нефтяники взбодрили российский рынок Российский рынок позитивно отреагировал на решение некоторых членов ОПЕК+ дополнительно снизить добычу нефти. Однако дорожающая нефть не смогла помочь рублю перейти к укреплению. В лидерах дня нефтяники и бумаги ВТБ, от которого ждут отчётности. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 23,8 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:55 мск Индекс МосБиржи - 2479,46 п. (+1,17%), а Индекс РТС - 993,51 п. (-0,33%).

Лидерами среди индексных бумаг были ВТБ, «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», привилегированные «Татнефть» и «Интер РАО». Лидерами снижения оказались «ФосАгро», N+ Group, «Магнит», X5 Retail Group и «РусАл».

Одной из главных идей дня стало решение некоторых членов ОПЕК+ дополнительно снизить добычу на 1,16 млн баррелей. Это привело к росту котировок Brent на 5% выше $84. Соответственно, отечественные нефтяники получили повод для оптимизма. Чем выше будет цена нефти, тем менее устойчивым окажется искусственный потолок цен.

Кроме того, «Роснефть» договорилась с индийской Indian Oil Corp. О переходе на использование дубайского эталонного сорта в качестве расчётного. Планируется, что компания будет отгружать до 1,5 млн тонн в месяц с дисконтом $8-$10 за баррель.

Акции ВТБ дорожают в ожидании отчётности, хотя вряд ли рынок получит какие-то сюрпризы. Банк планирует 5 апреля выпустить годовой отчёт по РСБУ, а также ключевые показатели по МСФО. Впрочем, надежды инвесторов больше связаны с ориентирами на текущий год. Ещё в марте глава ВТБ Андрей Костин заявлял о том, что в I квартале прибыль будет рекордной.

Бумаги «ФосАгро» в лидерах снижения на фоне дивидендной отсечки. Компания заплатит дивиденды в размере 465 руб на акцию.

Российский PMI в обрабатывающих отраслях снизился в марте до 53,2 п. с 53,6 п. в феврале. Вряд ли позитивную динамику обеспечивает сектор нефтедобычи. Ещё в феврале отмечалось активное пополнение складских запасов производственными компонентами. То есть рост обеспечен именно внутренним производством товаров.

Рубль в первые часы торгов пытался укрепляться, но затем вернулся к ослаблению. Техническая перепроданность продолжает усиливаться, но пока на рынке не формируется повышенный спрос на рубли. Вероятно, что дорожающая нефть всё же сможет переломить ситуацию, или улучшение начнётся вместе с ралли на рынке ОФЗ при намёках ЦБ РФ на начало цикла снижения ставки.

Доллар незначительно слабел на Forex. Влияние облигаций на динамику валют было минимальным, так как доходности повышались почти равномерно по американским и основным европейским бумагам. Более активно укреплялись валюты Австралии и Новой Зеландии, чьи регуляторы могут повысить ставки во вторник и среду. По состоянию на 15:55 мск: DXY - 102,11 (-0,07%),

EUR/USD - $1,0867 (+0,21%),

GBP/USD - $1,2384 (+0,43%),

USD/JPY - 133,11 (+0,21%),

USD/RUB – 78,60 (+1,30%),

EUR/RUB – 85,49 (+1,52%),

CNY/RUB – 11,400 (+1,05%). Энергетический сектор удерживает европейские рынки от активного снижения Сектор энергетики в Европе подрастал на 3,5%, что помогло европейским индексам воздержаться от активного снижения. Однако дорогая нефть и высокие ставки негативно сказываются на промышленной активности. Индекс производственной активности еврозоны снизился в марте до 47,3 п. с 48,5 п. в феврале. В Германии индекс вовсе упал до 44,7 п. с 46,3 п. в феврале. Производственный индекс Великобритании упал до 47,9 п. с 49,2 п. То есть слабость промышленности это сегодня общая черта в Европе. Акции итальянского банка Unicredit дорожали на 2% на фоне старта программы обратного выкупа на 2,34 млрд евро. Акции швейцарского UBS снижались на 1,5% на новостях о начале расследования генеральной прокуратурой Швейцарии недавнего поглощения Credit Suisse, которое было поддержано государством. По состоянию на 15:55 мск: FTSE 100 - 7672,24 п. (+0,53%),

DAX - 15612,88 п. (-0,10%),

CAC 40 - 7345,91 п. (+0,32%). Прогнозы по нефти улучшились вслед за решением ряда членов ОПЕК+ Вслед за решением ряда членов ОПЕК+ сократить добычу начали меняться прогнозы. Reuters подсчитывает, что общее сокращение производства с ноября прошлого года составит около 3,66 млн баррелей, включая российский вклад. В Rystad Energy полагают, что до конца года Brent может подорожать до $100, а летом даже превысить $110. В UBS cсчитают, что Brent достигнет уровня $100 за баррель к лету, а в Goldman Sachs повысили свой прогноз лишь на $5, или $95 на конец года. В Goldman Sachs также полагают, что распродажи нефти из стратегических резервов США и Франции, а также нежелание США пополнять резервы, привели к появлению такого решения в ОПЕК+.

Конечно, в США назвали действия Саудовской Аравии и союзников необдуманными. Большинство комментариев политиков сводятся к тому, что это повышает риски глобальной рецессии. Однако в историческом плане сегодня нефть далека от того, чтобы называться дорогой. К примеру, в сегодняшних долларах нефть в 2010 году стоила бы $98,24, в 2011 цена уже поднялась бы до $116,24. То есть желание покупателей получать нефть по максимально низким ценам не устраивает производителей, которые также вынуждены оплачивать девальвацию основных валют. По состоянию на 15:55 мск: Brent - $84,63 (+5,93%),

WTI - $80,17 (+5,95%),

Алюминий - $2428,5 (+0,64%),

Золото - $1994,6 (+0,42%),

Никель - $23785 (-0,22%). Дорожающая нефть удручает американский рынок акций Решение ОПЕК+ негативно сказывается на американском рынке. Доходность 2-х летних казначейских обязательств подскочила на 8 Б.П. до 4,10%, так как растут риски более устойчивой инфляции и более высоких ставок. Однако фьючерсы на основные индексы США указывали на разнонаправленный старт от 0,3% роста Dow Jones до падения на 0,8% NASDAQ. Впрочем, всё выглядит достаточно логично. Энергетический сектор может стать лидером дня, а вот технологичные акции окажутся под давлением. До конца дня будут опубликованы данные по расходам на строительство, индекс производственной активности, а также индекс ISM в производственной сфере.

Акции Tesla теряли около 3% на утренних торгах. Компания на выходных сообщила о поставках 422875 электромобилей в I квартале. Средний прогноз Wall Street составляет около 432 тыс.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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