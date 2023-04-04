Комментарии «Открытие»: Американо-китайские отношения и внутренние вопросы политики США завладеют вниманием рынков Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Американо-китайские отношения и внутренние вопросы политики США завладеют вниманием рынков Ситуация на внешних рынках перед стартом торгов в России слабо позитивная. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, но нефть всё ещё в плюсе. Отношения США и КНР продолжают ухудшаться из-за взаимных расследований шпионской деятельности. Под риском бизнес Micron в Китае, а также растёт вероятность новых санкций США в качестве последствия воздухоплавательной истории с метеорологическим аэростатом. Из прочих историй может быть интересно появление бывшего президента Дональда Трампа в суде, что способно спровоцировать уличные беспорядки в Нью-Йорке. Пожалуй, что последнее тянет на вполне рыночную историю, которая затмит иные события. В России сценарий дня может состоять из консолидации, или коррекции наиболее активных бумаг предыдущего дня. Также подозрение начинает вызывать ускорение динамики ослабления рубля, что часто используется для выноса коротких позиций по доллару перед разворотом. Нефтяники взбодрили российский рынок Торги на российском рынке в понедельник завершились разнонаправленным закрытием индексов. Индекс МосБиржи смог подняться за счёт акций нефтяников, а вот Индекс РТС испытывал проблемы из-за слабости рубля. Впрочем, слабость рубля позитивно отразилась на бумагах многих экспортёров вне нефтегазового сектора. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 48,168 млрд руб.

По итогам торгов 3 апреля индекс МосБиржи - 2473,32 п. (+0,92%), а индекс РТС - 988,8 п. (-0,8%). Лидеры роста на 23:00 мск: ВТБ ао 0,02 9,37% Татнфт 3ао 386,7 3,48% OZON-адр 1 834 2,98% ЛУКОЙЛ 4 474 2,79% Татнфт 3ап 379,5 2,71% Лидеры снижения на 23:00 мск: ФосАгро ао 7 288 -2,88% Магнит ао 4 581 -0,63% GLTR-гдр 430,25 -0,53% Сбербанк-п 215,1 -0,34% Система ао 14,75 -0,28% Все 10 отраслевых индекса российского рынка завершили день в плюсе. Самый сильный рост показал сектор нефти и газа (+1,85%), а также телекоммуникаций (+1,84%). Самое скромное повышение было в секторе строительных компаний (+0,72%).

Два главных фактора управляли российским рынком на торгах в понедельник. Ими стали нефть и рубль, которые разошлись в разных направлениях. Если считать стоимостьBrent в рублях, то сегодня бочка стоит более чем 660 рублей. Однако российская нефть продаётся с дисконтом и стоимость российского барреля ниже, да и существенно отличается в зависимости от сорта. Тем не менее, решение нескольких членов ОПЕК+ дополнительно снизить производство на 1,16 млн бар. в сутки создаёт долгосрочную поддержку котировкам, которые, по мнению крупнейших банков, могут подняться до $100 уже этим летом. Соответственно, чем дороже нефть на глобальном рынке, тем больше будет спроса на российские поставки, которые даже могут рассчитывать на развал авторитета американо-европейского ценового потолка. В Саудовской Аравии уже предупредили, что не потерпят антирыночных ограничений цены и просто перестанут поставлять нефть тем странам, которые попробуют применить аналогичную практику в отношении самой Саудовской Аравии, или других членов ОПЕК.

Собственно, если говорить о контрактах «Роснефти», то данный потолок уже нарушен. В своем последнем контракте с Indian Oil Corp. российская нефтяная компания намерена поставлять до 1,5 млн тонн нефти в месяц (или 11 млн баррелей) по ценам на $8-$10 ниже индикативного контракта в Дубае. При этом речь идёт о поставках Urals и Сокол. Япония в январе-феврале закупила в России 748 тыс. баррелей по ценам ближе к $70 за баррель.

Однако нефть не помогла российскому рублю, но слабый рубль стал поддержкой для таких бумаг экспортёров, как «Алроса», «Полюс», Polymetal и бумаги сталеваров.

Акции ВТБ резко подорожали в ожидании финансовой отчётности, выход которой запланирован на 5 апреля. Банк планирует опубликовать годовой отчёт по РСБУ, а также ключевые показатели по МСФО. Однако более интересным будут прогнозы на текущий год, так как ещё в марте глава ВТБ Андрей Костин заявлял об ожидаемой рекордной прибыли.

Российский PMI в обрабатывающих отраслях снизился в марте до 53,2 п. с 53,6 п. в феврале. Вряд ли позитивную динамику обеспечивает сектор нефтедобычи. Ещё в феврале отмечалось активное пополнение складских запасов производственными компонентами. То есть рост обеспечен именно внутренним производством товаров.

Рубль существенно ослаб против основных конкурентов. При этом нельзя говорить о каких-то сверх объёмах. Мы предполагаем давление со стороны импортёров, так как объёмы поставок в РФ продолжают восстанавливаться, а вот экспорт заметно ниже, чем в прошлом году. Тем не менее, техническая перепроданность рубля зашкаливает и говорит о коррекции. Так как российская валюта любит длительные циклы, то её укрепление в будущем может оказаться достаточно значимым. На это также указывает потенциал ралли на рынке ОФЗ. При инфляции около 4% в марте доходность ОФЗ превышает 10% по среднесрочным и долгосрочным выпускам. Соответственно, если темпы роста цен не ускорятся, то ЦБ РФ заговорит о снижении ставки, что повлечёт за собой ралли ОФЗ.

Доллар слабел на Forex. При этом доходности 10-летних бумаг США и Германии снижались почти синхронно. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что решение ОПЕК+ может означать чуть более длительный период ужесточения. Однако рынок проигнорировал данное заявление. Наиболее активно укреплялся против американского доллара австралийский. Уже во вторник Резервный Банк Австралии может повысить ставку. По состоянию на 23:00 мск: DXY - 101,727 (-0,45%),

EUR/USD - $1,0909 (+0,61%),

GBP/USD - $1,2422 (+0,74%),

USD/JPY - 132,45 (-0,29%),

USD/RUB – 78,74 (+1,47%),

EUR/RUB – 85,925 (+2,04%),

CNY/RUB – 11,428 (+1,30%). Спад в производственной сфере США усиливается Американские индексы завершили торги разнонаправленно. S&P 500 и DJIA смогли подрасти, а вот NASDAQ упал, игнорируя снижение доходностей по казначейским обязательствам. Негативное влияние на NASDAQ оказали акции Tesla (TSLA), которые упали на 6%. Компания отчиталась о поставках 422875 электромобилей в минувшем квартале при ожиданиях Wall Street на уровне 432 тыс. При этом дополнительный негатив прозвучал из уст президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который вновь подчеркнул, что рынок недооценивает возможность ФРС продолжить повышение ставки.

При этом производственный ISM упал ниже ожиданий до 46,3 п. в марте с 47,7 п. в феврале. То есть спад уже нельзя назвать временным зимним явлением. Рост показали только индустрии производства угля и машиностроительной продукции. Индекс новых заказов упал до 44,3 п. с 47,0 п. в феврале.

Из тревожных новостей отметим лишь одно - Google (GOOGL) об)явил о программе экономии средств на ноутбуках сотрудников и офисных расходных материалов.

Динамика по секторам: Energy +4,91%, Health +1,08%, Materials +0,65%, Communication Services +0,53%, Consumer Staples +0,51%, Financials +0,2%, Industrials +0,19%, Technology -0,05%, Utilities -0,72%, Consumer Discretionary -0,91%, Real Estate -0,95%. По итогам торгов: DJIA - 33601,15 п. (+0,98%),

S&P 500 - 4124,51 п. (+0,37%),

NASDAQ - 12189,45 п. (-0,27%). Геополитика нервирует китайских инвесторов Азиатские рынки торговались разнонаправленно. В Шанхае рынок консолидировался, а вот в Гонконге заметно снижался. Очередной негатив пришёл из области геополитики. Накануне США косвенно обвинили Китай в проведении шпионской операции, когда над американской территорией пролетал метеорологический зонд КНР, сбитый в последствии. В администрации Джо Байдена не стали официально говорить о возможности передачи данных с аэростата во время полёта. В свою очередь, Китай предупредил спикера палаты представителей Кевина Маккарти не повторять прежний разрушительный опыт и отказаться от встречи с президентом Тайваня, который находится в США с многодневным визитом. В Гонконге технологичный сектор терял около 1,5%, а бумаги Alibaba теряли более 3%. Теряли в цене акции производителей электромобилей, реагируя на относительно слабые результаты Tesla в I квартале. В Шанхае спросом пользовались акции государственных промышленных предприятий и производители полупроводников. В частности, бумаги Semiconductor Manufacturing International Corp. Подскочили на 5,0% до максимального значения более чем за год. Проблемы Китая и Запада во многом касаются производства полупроводников и главным флагманом КНР в решении этой проблемы является SMIC.

Японский рынок незначительно повышался в начале торгов благодаря акциям нефтеразведки. Соответствующий сектор прибавлял немногим более 0,5%. Более существенный рост наблюдался в акциях электроэнергетики. Также в лидерах были судоходные компании, чей сектор поднялся на 1,6%. Одним из лидеров Nikkei 225 оказались бумаги производителя консолей и видео игр Nintendo, которые дорожали на 4,5%.

Резервный Банк Австралии принял неожиданное решение воздержаться от повышения ставки и оставил её на уровне 3,60%. Австралийский доллар отреагировал на это ослаблением почти на треть процента. Накануне вышел индекс производственной активности для Австралии, который опустился в негативную зону. По состоянию на 8:30 мск: NIKKEI 225 - 28275,14 п. (+0,31%),

Hang Seng - 20202,83 п. (-1,01%),

Shanghai Composite - 3304,20 п. (+0,24%). Нефть сохраняет позитивный настрой после решения о дополнительном сокращении добычи в ОПЕК+ Нефть продолжила рост после неожиданного решения ряда членов ОПЕК+ дополнительно сократить производство. Общий объём сокращения добычи составит до 3,66 млн баррелей от уровня октября прошлого года. Однако впереди летний сезон, который, как правило, отличается более высоким потреблением.

«Относительно февральской добычи, составлявшей в мире 101,5 мбс, по данным МЭА, добыча с мая может составить 99,8-99,9 мбс, - комментирует Оксана Лукичёва, аналитик по товарным рынкам управления анализа рынков «Открытие Инвестиции». - С учетом мирового потребления, ожидаемого Минэнерго США в размере 100,1 мбс, дефицит на мировом рынке может составить около 0,2-0,3 мбс. Резкий рост цен на нефть, случившийся в начале торговой сессии 3 апреля 2023 г., видится избыточной реакцией рынка на неожиданное событие, который, скорее всего, нивелируется последующей коррекцией цен вниз». Однако крупнейшие банки всё же более оптимистичны по данному вопросу. Большинство прогнозов сдвинуто в сторону $100 летом и в II полугодии, а в Goldman Sachs ожидают Brent по $95 в декабре 2023 года. По состоянию на 8:50 мск: Brent - $85,27 (+0,40%),

WTI - $80,74 (+0,40%),

Алюминий - $2385 (-0,52%),

Золото - $1995,6 (-0,24%). info4

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ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

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