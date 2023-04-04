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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 апреля: 4 961,4902 руб/1 г золота и 59,8600/1 г серебра

ЦБ РФ с 4 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 961,4902 руб.
  • 1 грамм серебра - 59,8600 руб.
  • 1 грамм платины - 2 458,5601 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 734,2100 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 74,5100 р. (1,52%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9200 р. (1,56%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 29,7399 р. (1,22%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,6399 р. (0,47%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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