Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 апреля: 4 961,4902 руб/1 г золота и 59,8600/1 г серебра ЦБ РФ с 4 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 961,4902 руб.

1 грамм серебра - 59,8600 руб.

1 грамм платины - 2 458,5601 руб.

1 грамм палладия - 3 734,2100 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 74,5100 р. (1,52%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9200 р. (1,56%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 29,7399 р. (1,22%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,6399 р. (0,47%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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