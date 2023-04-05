«Открытие»: Стабилизация нефти ограничит потенциал коррекции на российском рынке

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Стабилизация нефти ограничит потенциал коррекции на российском рынке

· Внешний фон перед стартом торгов в России нейтрально-негативный. В Азии отдыхают Китай и Гонконг, а на прочих площадках преобладает лёгкий пессимизм. Нефть удерживается выше $85 за баррель Brent за счёт падения запасов в США, что стабилизирует российский рынок. Рубль также подаёт признаки возможного коррекционного роста. Кстати, если укрепление окажется существенным, то для акций экспортёров это негативный фактор.

Нефтяники помогли рынку РФ обновить максимум для более выгодного старта коррекции

· Российский рынок завершил день скромным повышением (индекс МосБиржи поднимался до 2511,49 пунктов, или максимума с 14 апреля 2023 года), а индекс РТС даже снизился на фоне очередного годового минимума рубля. Нефтегазовый сектор закрыл день в плюсе, но далеко от своего максимального дневного роста. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 61,460 млрд руб.

· По итогам торгов 4 апреля индекс МосБиржи - 2480,45 п. (+0,29%), а индекс РТС - 983,46 п. (-0,54%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

Транснф ап 114 200 5,59% Сургнфгз-п 33,84 5,45% Сургнфгз 24,85 3,28% Polymetal 581,5 2,88% Новатэк ао 1 195,6 2,42%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

OZON-адр 1 795 -2,34% VK-гдр 471,4 -2,12% GLTR-гдр 421,8 -2,07% FIXP-гдр 349 -1,72% ПИК ао 652,3 -1,54%

· 8 отраслевых индекса российского рынка закрыли день в минусе и лишь 2 показали рост. Самое большое снижение было в секторе строительных компаний (-1,26%), а самый сильный рост состоялся в нефти и газе (+1,39%). Как мы уже писали ранее, зона 2450-2500 повышает риски коррекции. Конечно, рынок смог подняться ещё выше, но сама вероятность коррекции не исчезла, а лишь усилилась на фоне существенной перекупленности. Рост объёмов торгов 4 апреля при дневном развороте вниз может говорить о начале коррекционного движения.

· «Мосбиржа» ( MOEX ) опубликовала итоги торгов в марте 2023 года. Общий объем торгов в марте 2023 года вырос на 26,3% м/м и составил 105,6 трлн рублей. Позитивную динамику продемонстрировали все рынки: рынок акций (рост на 37,7% м/м), срочный рынок (рост на 36,5% м/м), валютный рынок (рост на 27,5% м/м), денежный рынок (рост на 24,6% м/м), рынок облигаций (рост на 20,9% м/м) и рынок драгоценных металлов (рост на 64,5% м/м). Объем торгов на фондовом рынке составил 3 186,0 млрд рублей (2 487,9 млрд рублей в феврале 2023 года.

· Нефтегазовый сектор обеспечил свой рост благодаря именно газовым компаниям. Allianz и Munich Re возобновили страхование «Северного потока 1». Немецкий бизнес рассчитывает на то, что трубопровод можно будет восстановить после нормализации геополитической ситуации. То есть у «Газпрома» всё же могут появиться перспективы частичного возвращения европейского рынка. «НОВАТЭК» намерен участвовать на торгах за долю Shell в проекте «Сахалин 2», стоимость которой оценивается в 95 млрд руб. Бумаги «НОВАТЭК» отреагировали ростом на 2,3%.

· Поводом для просадки бумаг МТС на 1,3% стала отчётность по РСБУ. Чистая прибыль упала на 47,6% до 31,289 млрд руб. Рост выручки составил 4,9% до 391,573 млрд руб. Прибыль от продаж сократилась на 3,09% до 90,894 млрд руб, а валовая прибыль увеличилась на 6,08% до 202,609 млрд руб.

· Рубль вновь слабел, но объёмы далеки от рекордных. Ещё одной из идей текущей динамики стало предположение конвертации средств иностранных компаний за свои российские активы. То есть вывод капитала в чистом виде. Также справедливым остаётся предположение относительно бюджетной балансировки, поскольку в главный финансовый документ заложена стоимость барреля около 4600 рублей. Впрочем, если учитывать такую цифру, то курс рубля может ослабнуть ещё на 20%-25%. Тем не менее, в техническом плане рубль ещё более перепродан, чем рынок акций перекуплен. Поэтому вероятность коррекции остаётся крайне высокой. К тому же может начаться игра на повышение ОФЗ.

· Доллар заметно слабел на Forex. Связано это во многом со слабой статистикой, которая повышает шансы на разворот в политике ФРС. В частности, число открытых вакансий в США упало в феврале до 9,93 млн с 10,56 млн в январе. На этом фоне доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала более чем на 7 Б.П. ниже 3,35%.

По состоянию на 23:00 мск:

· DXY - 101,245 (-0,53%),

· EUR/USD - $1,0957 (+0,5%),

· GBP/USD - $1,25 (+0,68%),

· USD/JPY - 131,66 (-0,6%),

· USD/RUB – 79,52 (+0,99%),

· EUR/RUB – 86,81 (+1,03%),

· CNY/RUB – 11,503 (+0,66%).

Число открытых вакансий в США весьма активно сокращается

· Американские индексы завершили день в минусе. Резкое падение числа открытых вакансий можно было рассматривать в качестве позитива, но это также указывает на проблемы в циклических отраслях. Итак, число открытых вакансий упало до 9,931 млн в феврале с 10,563 млн в январе при ожиданиях около 10,4 млн.

· Virgin Orbit подала документы на банкротство и объявила об увольнении почти всех сотрудников. Таким образом, завершил свою историю один из проектов частной космонавтики. Акции Boeing (BA) завершили день в минусе на фоне неожиданной рекомендации «продавать» от Northcoast Research, где ссылаются на свои источники, которые утверждают ухудшение отрасли авиаперевозок, которое скажется на будущих заказах. Бумаги Caterpillar (CAT) теряли более 5% на фоне падения производственной активности, что также может свидетельствовать об ухудшении спроса на горнодобывающую и строительную технику. В прессе появились слухи о том, что Tesla (TSLA) намерена вывести на рынок бюджетный электромобиль с потенциалом производства до 4 млн единиц в год.

· Динамика по секторам: Industrials -2,25%, Energy -1,72%, Materials -1,45%, Financials -1,01%, Technology -0,58%, Consumer Staples -0,24%, Consumer Discretionary -0,07%, Real Estate +0,01%, Health +0,02%, Communication Services +0,31%, Utilities +0,53%.

По итогам торгов:

· DJIA - 33402,38 п. (-0,59%),

· S&P 500 - 4100,60 п. (-0,58%),

· NASDAQ - 12126,33 п. (-0,52%).

Резервный Банк Новой Зеландии проявил неожиданную жёсткость

· Азиатские торги проходили неуверенно. В Китае и Гонконге выходной по случаю праздника Цинмин, или дня поминовения усопших. В Японии пока не до праздников из-за опасений американской рецессии и укрепления иены. Инвесторы фиксировали прибыль в секторах, которые показали наиболее сильный рост в последние три сессии. Естественно, что самые активные распродажи были в нефтеразведке. Укрепление иены оказало давление на акции автомобилестроителей. Акции Toyota Motor теряли 2,5%, а Honda Motor около 2,4%. Иная ситуация в бумагах Panasonic, которые прибавляли более 2,5% на новостях о переговорах со Stellantis и BMW по поводу строительства новых заводов для производства автомобильных аккумуляторных батарей. Примечательно, что индекс активности в сфере услуг Японии поднялся в марте до 55,0 п. с 54,2 п. в феврале.

· Резервный Банк Новой Зеландии удивил своим решением повысить ставку на 50 базисных пункта до 5,25% с 4,75%, хотя ожидалось повышение лишь на 25 базисных пункта. Доллар Новой Зеландии укреплялся на 0,6% против доллара США.

По состоянию на 8:30 мск:

· NIKKEI 225 - 27820,97 п. (-1,65%).

· Снижение американских запасов поддержало нефть

· Нефть торговалась в плюсе, реагируя на динамику запасов в США. Согласно данным API, на неделе до 31 марта коммерческие запасы нефти в США -4,346 млн баррелей, запасы бензина -3,97 млн баррелей, а дистиллятов -3,693 млн баррелей.

По состоянию на 8:50 мск:

· Brent - $85,32 (+0,45%),

· WTI - $81,04 (+0,41%),

· Алюминий - $2363,5 (-0,30%),

· Золото - $2040,8 (+0,13%).