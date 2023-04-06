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«Открытие»: Отчётность ВТБ не предоставила приятных сюрпризов Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Отчётность ВТБ не предоставила приятных сюрпризов Российский рынок провёл первую половину дня среды в позитивной консолидации. Новых идей для широкого роста нет, а перекупленность предлагает развивать коррекцию. Отчётность ВТБ обнадеживает в будущем, но результаты 2022 года далеки от позитива. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 30,0 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:55 мск индекс МосБиржи - 2483,1 п. (+0,11%), а индекс РТС - 981,44 п. (-0,21%).

Лидерами среди индексных бумаг были Globaltrans, N+ Group, «Русгидро», привилегированные «Транснефть» и Polymetal. Самыми слабыми оказались ВТБ, АФК «Система», привилегированные и обыкновенные «Сургутнефтегаз», а также «НОВАТЭК».

В целом, как мы и предполагали, рынок залёг в консолидацию после попытки выйти выше 2500 пунктов. Перекупленность рынка достаточно высокая и она требует коррекции, тем более, что реальных поводов для продолжения роста в ближайшее время уже нет. Поэтому позитивом для рынка будет консолидация в узком диапазоне 24450-2500, но нельзя исключать и более глубокой просадки.

Акции ВТБ оказались аутсайдером среди индексных бумаг. Доля государства в ВТБ выросла в результате первой доп. эмиссии до 76,4%. Убыток по МСФО за 2022 год составил 613 млрд руб. В банке ожидают, что по итогам 2023 года прибыль составит 327 млрд руб. Уже в январе-феврале была получена рекордная прибыль по МСФО в размере 91,7 млрд руб, а по итогам квартала она может составить 140 млрд руб, что будет новым квартальным рекордом. Однако зам. председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что, учитывая убытки 2022 года, банк вряд ли будет выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, хотя решение об этом будет приниматься в середине следующего года. Таким образом, как мы и предполагали, оптимистичные надежды на щедрость в отношении акционеров были напрасными.

Порадовал индекс PMI в сфере услуг России, который вырос в марте до 58,1 п. с 53,1 п. в феврале. Это самый резкий рост с августа 2020 года.

Акции золотодобывающих компаний торговались разнонаправленно. Однако золото уже торгуется выше $2000 и обладает шансами закрепиться на достигнутых рубежах. Если же в рыночных надеждах появятся намеки на предположения о снижении ставок регуляторами, то металл может обновить исторический максимум.

Рубль вновь слабел против основных конкурентов. Минфин сообщает, что с 7 апреля по 5 мая продаст юани на 74,6 млрд руб, или около 3,7 млрд руб в день по сравнению с 5,4 млрд руб в предыдущий период. То есть влияние на рынок фактора интервенций ослабнет. При этом, если рубль также продолжит слабеть, то может сложиться ситуация, когда нефтегазовые доходы из разряда выбывающих перейдут в избыточные и ведомство начнёт покупать валюту при слабом рубле.

ЦБ РФ также пока откладывает надежды на ралли ОФЗ. Зам. председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин сообщил, что регулятор сохраняет сигнал о возможности повышения ставки, хотя это решение не предрешено. Соответственно, следует пристально следить за динамикой цен в ближайшие недели. К сожалению, слабый рубль не способствует успокоению инфляционных ожиданий и вероятность повышения ставки сохраняется.

Доллар незначительно укреплял свои позиции на Forex, хотя после выхода данных ADP Services все несколько поменялось. Примечательно, что новозеландская валюта растеряла свой утренний рост, который сложился после неожиданного повышения ставки Резервного Банка на 50 базисных пункта до 5,25% Рынок облигаций особых сигналов не подавал. Динамика изменения доходностей американских обязательств и германских бондов была несущественной. Разве только доходность британских бумаг увеличивалась более активно на 3 Б.П. . По состоянию на 15:55 мск: DXY - 101,2 (-0,07%),

EUR/USD - ,

GBP/USD - $1,2489 (-0,09%),

USD/JPY - 131,04 (-0,53%),

USD/RUB – 79,68 (+0,2%),

EUR/RUB – 87,36 (+0,64%),

CNY/RUB – 11,566 (+0,56%), Индексы деловой активности в еврозоне оказались хуже ожиданий Европейские индексы торговались в минусе. Сначала о приятной неожиданности. Объём производственных заказов в Германии вырос за февраль на 4,8% вместо ожидаемых 0,3%. Сводный индикатор деловой активности еврозоны поднялся до 53,7 п. в марте с 52,0 п. в феврале. Впрочем, ожидался рост до 54,1 п. Индекс активности в сфере услуг поднялся до 55,0 п. с 52,7 п. в феврале. Ожидался рост значения до 55,6 п. В Великобритании, напротив, снижение сводного индикатора до 52,2 п. с 53,1 п. Акции французской кабельной компании Nexans теряли более 6% на новостях о сокращении доли вложений Invexans Limited UK. Бумаги Telecom Italia дорожали на 1% на сообщениях, что покупатель наземной кабельной сети компании KKR работает над улучшенным предложением. По состоянию на 15:55 мск: FTSE 100 - 7653,47 п. (+0,25%),

DAX - 15505,11 п. (-0,63%),

CAC 40 - 7321,57 п. (-0,32%). Индийская нефтепереработка продолжает расти Нефть растеряла свои утренние достижения на фоне более слабой статистики в Европе, чем это ожидалось. Однако сигналы о сильном спросе вне стареющего света всё же появляются. Объёмы нефтепереработки в Индии выросли в феврале на 2% в годовом выражении до 5,46 млн баррелей. В январе нефтепереработка составляла 5,39 млн баррелей.

Однако сомнения не оставляют рынок. В отличие от своих коллег, аналитики Morgan Stanley не стали повышать прогноз цены на нефть. Более того, в своём свежем докладе они отмечают, что подобные решения делаются не от хорошей жизни. По мнению аналитиков MS, новые меры ОПЕК+ отражают текущую ситуацию со слабым спросом. По состоянию на 15:55 мск: Brent - $84,68 (-0,31%),

WTI - $80,42 (-0,36%),

Алюминий - $2347,5 (-0,97%),

Золото - $2047,8 (+0,47%),

Никель - $22840 (-1,23%). Рынок труда в США демонстрирует признаки охлаждения Согласно данным ADP Services, число новых рабочих мест в частном секторе экономики США составило 145 тыс. Прогнозы предполагали 205 тыс. Отрицательное сальдо торгового баланса США в феврале составило $70,5 млрд по сравнению с $68,7 млрд в январе.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня в пределах 0,15%. С одной стороны, слабая статистик должна поддерживать ожидания смягчения ФРС, но представители регулятора столь часто отмахивались от подобных данных, что многие инвесторы поверили в желательность рецессии для Федрезерва. Как минимум, немедленной реакции на данные не будет. Дополнительный негатив создаёт прогноз Walmart, где ждут годовую прибыль на уровне $5,90-$6,05 на акцию, хотя оценки Wall Street склонны предполагать $6,11 на бумагу. До конца выйдут индексы деловой активности S&P Global, а также ISM в сфере услуг.

Компания Johnson & Johnson заявила о том, что выплатит до $8,9 млрд в течение 25 лет по делу о наличии талька в детских присыпках, которая, по мнению суда, вызывала онкологические заболевания. Акции FedEx повышались на 3% на сообщении, что компания повысит дивиденды и проведёт реорганизацию. Дивиденды повышены на 10%, а одним из пунктов реорганизации является пересмотр премий управленцам.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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